«Deliver Me From Nowhere»: Η βιογραφική ταινία για τον Μπρους Σπρίνγκστιν κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης

Το βιογραφικό μουσικό δράμα «Deliver Me From Nowhere», με τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ (Jeremy Allen White) στον ρόλο του θρυλικού Μπρους Σπρίνγκστιν (Bruce Springsteen), προστέθηκε στο πρόγραμμα του 63oυ Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης (NYFF).

Η ταινία θα βρεθεί στο επίκεντρο στις 28 Σεπτεμβρίου στο Alice Tully Hall του Κέντρου Λίνκολν, σε μία ξεχωριστή τιμητική προβολή, σε έναν από τους ιστορικότερους και εγκυρότερους κινηματογραφικούς θεσμούς των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Σπρίνγκστιν θα δώσει το «παρών» συνοδευόμενος από τους συμπρωταγωνιστές του Γουάιτ, Τζέρεμι Στρονγκ (Jeremy Strong) και Οντέσα Γιoυνγκ (Odessa Young).

Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Γουάρεν Ζέινς (Warren Zanes), το «Deliver Me From Nowhere» διαδραματίζεται σε μια κομβική στιγμή στην καριέρα του ροκ σταρ, στις αρχές της δεκαετίας του ’80, όταν εκείνος βρισκόταν σε ανοδική πορεία, ενώ παράλληλα δημιουργούσε τα τραγούδια για το εμβληματικό άλμπουμ του 1982, «Nebraska». Την ίδια περίοδο, ηχογραφούσε τα demo για το «Born in the U.S.A.», την επιτυχία που θα τον εκτόξευε στην παγκόσμια καταξίωση. Ο Στρονγκ υποδύεται τον μακροχρόνιο μάνατζερ του Σπρίνγκστιν και παραγωγό Τζον Λαντάου (Jon Landau), ενώ η Γιανγκ την σύντροφο του τραγουδιστή.

«Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης πάντα το ένιωθα σαν ένα καταφύγιο του πνεύματος για το είδος του σινεμά που πιστεύω», δήλωσε ο σκηνοθέτης της ταινίας, Σκοτ Κούπερ (Scott Cooper). «Το να φτάνω τώρα με μια ταινία για τον Μπρους Σπρίνγκστιν — έναν καλλιτέχνη του οποίου η μουσική διαμόρφωσε όχι μόνο μια χώρα, αλλά και τη δική μου αίσθηση αφήγησης —είναι κάτι που δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ», πρόσθεσε.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, Ντένις Λιμ (Dennis Lim), περιέγραψε την ταινία «ως έναν φόρο τιμής που αρμόζει σε έναν ζωντανό θρύλο».

«Παίρνοντας το έναυσμα από το απόλυτο μεγαλείο του κλασικού άλμπουμ του Μπρους Σπρίνγκστιν “Nebraska”, η ταινία του Σκοτ Κούπερ έχει μια οικειότητα και μία αμεσότητα που διαφέρει από τις περισσότερες κινηματογραφικές βιογραφίες», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με το Variety, η φετινή διοργάνωση (26 Σεπτεμβρίου – 13 Οκτωβρίου) ανοίγει με το «After the Hunt» του Λούκα Γκουαντανίνο (Luca Guadagnino), έχει ως κεντρική προβολή το «Father Mother Sister Brother» του Τζιμ Τζάρμους (Jim Jarmusch) και ολοκληρώνεται με τη δραματική κωμωδία του Μπράντλεϊ Κούπερ (Bradley Cooper), «Is This Thing On?».

H ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 23 Οκτωβρίου.

