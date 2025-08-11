Robin Williams: Σαν σήμερα το φως δεν άντεξε το σκοτάδι – 11 χρόνια από την αυτοκτονία του

Μας έμαθε να γελάμε, να κλαίμε, να αντλούμε δύναμη από κάθε στιγμή, να αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία κάθε δυσκολία. Για δεκαετίες σκόρπιζε το γέλιο και τη συγκίνηση, ωστόσο, μέσα του έκρυβε τα δικά του σκοτάδια, δίνοντας σιωπηλά μάχη με την κατάθλιψη, τη μοναξιά και τα πάθη του…

Ο λόγος για τον Ρόμπιν Γουίλιαμς ο οποίος σαν σήμερα, πριν από 11 χρόνια αφήνει την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στην Καλιφόρνια. Η αιτία του θανάτου του ήταν, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, «αυτοκτονία από ασφυξία».

Στις 11 Αυγούστου 2014, το γέλιο του ηθοποιού σίγησε για πάντα, καθώς έβαλε τέλος στη ζωή του, βυθίζοντας σε θλίψη την οικογένειά του, αλλά και όλους τους θαυμαστές του που τον λάτρεψαν μέσα από τις ταινίες του.

Ο Ρόμπιν Γουίλιαμς υπήρξε ένας από τους πιο αγαπημένους διασκεδαστές όλων των εποχών. Από την τηλεοπτική του εκτόξευση στα τέλη της δεκαετίας του 1970 με τον εκκεντρικό Mork στη σειρά Mork & Mindy, μέχρι τους εμβληματικούς κινηματογραφικούς ρόλους που άφησαν ιστορία, η καριέρα του ήταν ένας καμβάς γεμάτος γέλιο, ευαισθησία και δημιουργικότητα.

Το ταλέντο του δεν περιοριζόταν τα όρια της κωμωδίας, με ταινίες όπως το Jumanji, το Patch Adams και το Birdcage να αποδεικνύουν περίτρανα την ικανότητά του να περνά με άνεση από την κωμωδία στο δράμα και αντιστρόφως. Η φωνή του Τζίνι στον Αλαντίν δε, έγινε συνώνυμη με την ανεξάντλητη ενέργεια και τις αστραπιαίες μιμήσεις του.

Παράλληλα, υπήρξε φιλάνθρωπος, στηρίζοντας οργανισμούς όπως το St. Jude Children’s Research Hospital και το Christopher Reeve Foundation.

Πίσω από τα φώτα και τη λαμπρή καριέρα, ωστόσο, ο Ρόμπιν Γουίλιαμς έκρυβε έναν άνθρωπο που πάλευε με την κατάθλιψη και τον εθισμό. Δεν είχε κρύψει άλλωστε, τον αγώνα του με το αλκοόλ και τις ουσίες, τονίζοντας τη σημασία της βοήθειας και της αλληλοστήριξης. Λίγους μήνες πριν τον θάνατό του, διαγνώστηκε με άνοια με σωμάτια Lewy, μια σπάνια εκφυλιστική νόσο του εγκεφάλου. Σύμφωνα με τη σύζυγό του, Σούζαν Σνάιντερ, η ασθένεια είχε αρχίσει να επηρεάζει δραματικά τη διάθεσή του, προκαλώντας σύγχυση και άγχος.

Η στιγμή που η γυναίκα του τον αντίκρυσε νεκρό

«Ήταν η καλύτερη αγάπη που θα μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ… βασισμένη στην τιμή, την αγάπη, τον σεβασμό» είχε πει σε μια συναισθηματικά φορτισμένη συνέντευξη στο ABC πριν 9 χρόνια, η Σούζαν Σνάιντερ, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες για τους τελευταίους μήνες της ζωής του.

«Εκείνη η διαδρομή των 24 λεπτών… απλώς ούρλιαζα όλη την ώρα» αποκάλυψε η σύζυγός του μιλώντας για τη στιγμή που πληροφορήθηκε από τη βοηθό του την τραγική είδηση.

«Του είπα “σε συγχωρώ με όλη μου την καρδιά, είσαι ο πιο γενναίος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ”» αποκάλυψε ότι τού είπε αντικρύζοντάς τον νεκρό.

«Ήταν αυτό που συνέβαινε μέσα στον εγκέφαλό του· ένας χημικός πόλεμος που κανείς δεν ήξερε. Η Lewy body dementia σκότωσε τον Ρόμπιν. Αυτό του πήρε τη ζωή. Ήξερε ότι έχανε το μυαλό του και προσπαθούσε να το κρατήσει, αλλά τον τελευταίο μήνα το φράγμα έσπασε» πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι ουδέποτε είχε σκεφτεί ότι θα μπορούσε να φθάσει στην αυτοκτονία.

Κατά τη γνώμη της, αυτός ήταν ο δικός του τρόπος να πάρει πίσω τον έλεγχο που -μέρα με τη μέρα- ένιωθε να χάνει, τόνισε.

«Έμπαινα στο κρεβάτι κι εκείνος μπήκε στο δωμάτιο δύο φορές. Μια φορά για να πάει στη ντουλάπα και μου είπε “Καληνύχτα, αγάπη μου”. Μετά ξαναβγήκε με το iPad του, φαινόταν σαν να είχε κάτι να κάνει και σκέφτηκα “μάλλον πάει καλύτερα”. Και μετά είπε “Καληνύχτα, καληνύχτα”. Αυτή ήταν η τελευταία φορά» πρόσθεσε στη συνέχεια, αποκαλύπτοντας την τελευταία τους συνομιλία, ένα βράδυ πριν το τέλος.

Έντεκα χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Ρόμπιν Γουίλιαμς παραμένει ζωντανός μέσα από τους ρόλους του, τα αστεία του και τις αμέτρητες συγκινητικές στιγμές που χάρισε σε εκατομμύρια ανθρώπους, με την ιστορία του να υπενθυμίζει ότι ακόμα και οι πιο φαινομενικά χαρούμενοι άνθρωποι, οι πιο γελαστοί, μέσα τους μπορεί να δίνουν μάχες που εμείς δεν μπορούμε καν να αντιληφθούμε…

