Θέατρο Ροές: Βουτιά στην παιδικότητα με την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων

Η ομάδα «κι όμΩς κινείται» ανεβάζει την παράσταση «Ξεκίνα από την Αρχή και συνέχισε μέχρι Να φτάσεις στο Τέλος – Μετά σταμάτα» στο θέατρο Ροές.

Μια παράσταση που επιχειρεί τη σκηνική παρουσίαση της περιπέτειας της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων. Ένας ήσυχος εναέριος χορός, μια πτήση χωρίς αγωνία, σ’ ένα υπερφυσικό ενυδρείο, γεμάτο με παράξενα πλάσματα. Μια βουτιά στην παιδικότητα. «Τόσο λίγα απ’ αυτά που θα μπορούσαν να συμβούν συμβαίνουν…».

Η παράσταση την Αλίκης, έτσι όπως συμβαίνει στα παρασκήνια. Τι κρύβεται πίσω από τις κουρτίνες; Τι είναι αυτό που δεν παρουσιάζεται, αλλά συμβαίνει, ώστε να πετύχει αυτό που παρουσιάζεται;

Το 1865 κυκλοφόρησε σε πρώτη έκδοση ένα βιβλίο παιδικής και φανταστικής λογοτεχνίας του Βρετανού συγγραφέα και μαθηματικού Τσαρλς Λούτγουϊτζ Ντότζσον, περισσότερο γνωστού με το ψευδώνυμο Λιούις Κάρολ, περιγράφοντας με λεπτή φαντασία και παιδικό αυθορμητισμό τις περιπέτειες ενός κοριτσιού, της Αλίκης, η οποία μετά την πτώση της σε μία λαγότρυπα, περιπλανιέται σε ένα φανταστικό κόσμο.

Το έργο αναδύθηκε σε εποχή κομβική κι έχει αφήσει έως και σήμερα το αποτύπωμά του στη συλλογική μνήμη, ως μύθος, που φέρει πολύπλευρες σημασίες.

«Το σύμπαν και το ανθρώπινο μυαλό, το καθένα ξεχωριστά, δεν δημιουργούν το Παράλογο, αλλά μάλλον, το Παράλογο προκύπτει από την αντιφατική φύση του γεγονότος ότι και τα δύο υπάρχουν ταυτόχρονα».

Το μυθιστόρημα ξετυλίγεται σε πολλαπλές στρώσεις και είναι γεμάτο συμβολισμούς και μεταφορές. Οι αναγνώσεις του είναι ποικίλες και αρκετά διαφορετικές!

Δημιουργική Ομάδα: Δαμόπουλος Νώντας, Καραχανίδης Αναστάσης, Παρασκευοπούλου Ιωάννα, Σουγιουλτζή Χριστίνα, Χαμηλοθώρη Λία, Σολδάτος Πάνος, Αντωνίου Κλέων, Αθανασοπούλου Μσρία, Λινάρδου Αντιγόνη, Federico Bustamante, Ιλεάνα Πάππα.

Μια παράσταση για την Αλίκη στη Χώρα των θαυμάτων. Χορός – Ακροβασία για τέσσερις μόνο παραστάσεις:

Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

