ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.08.2025 11:50

Αποθεώθηκε στην Επίδαυρο η «Ανδρομάχη» της Μαρίας Πρωτόπαππα – 15.000 θεατές χειροκροτούσαν ασταμάτητα

11.08.2025 11:50
theatro-andromachi-new

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η «Ανδρομάχη» με 15.000 θεατές να κατακλύζουν -στις 8 & 9 Αυγούστου- τις κερκίδες του Αρχαίου Θέατρου της Επιδαύρου, αποθεώνοντας -θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα- το σκηνοθετικό βάπτισμα της Μαρίας Πρωτόπαππα με την τραγωδία – ανεξερεύνητο θησαυρό του Ευριπίδη.

Στηριζόμενη στη μετάφραση του Γ. Β. Τσοκόπουλου, η σπουδαία σκηνοθέτρια και ηθοποιός, με καλλιτεχνικούς συνοδοιπόρους της τους Έλενα Τριανταφυλλοπούλου (Συνεργασία στη δραματουργική επεξεργασία), Ελένη Σπετσιώτη (Καλλιτεχνική συνεργασία), Σάκη Μπιρμπίλη (Σκηνικά – Φωτισμούς), Βάνα Γιαννούλα (Κοστούμια) Λόλεκ (Μουσική), Αλέξανδρο Βαρδαξόγλου (Κίνηση) και Άννα Παγκάλου (Φωνητική δραματουργία – Διδασκαλία), παρέδωσε δραματουργικά και σκηνοθετικά ένα έργο που εγείρει νευραλγικά ερωτήματα και διερευνά τις εμπειρίες του τρόμου και της καταστροφής, τις ατομικές επιλογές και τη βαθιά επιρροή τους στην κοινωνία.

Το κοινό αγκάλιασε την παράσταση, η οποία, με τον συγκερασμό των δύο φύλων κάνει τα ζητήματα που θίγονται πανανθρώπινα, αποτελώντας ένα δριμύ «κατηγορώ» στον ανήθικο πόλεμο και την ανάλγητη και βρώμικη πολιτική.

Οι 15.000 θεατές χειροκρότησαν θερμά το μοναδικό υποκριτικό ανσάμπλ που αποδίδει τους ρόλους των τραγικών προσώπων: Ο Αργύρης Ξάφης υποδύεται την Ανδρομάχη, ο Τάσος Λέκκας την Ερμιόνη, ο Γιάννης Νταλιάνης τον Μενέλαο και ο Δημήτρης Πιατάς τον Πηλέα. Στον ρόλο της Θέτιδας συναντάμε τη Στέλλα Γκίκα, και στο χορό τους Δημήτρη Γεωργιάδη, Δημήτρη Μαμιό, Κωνσταντίνο Πασσά, Γιώργο Φασουλά, Γιάννη Μάνθο και τον Νώντα Δαμόπουλο.

Η παράσταση συνεχίζει την πορεία της σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα.
Στην Αττική κάνει την πρώτη της στάση τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου.

Παίζουν (με σειρά εμφάνισης):

  • Γυναίκα: Μαρία Πρωτόπαππα
  • Ανδρομάχη: Αργύρης Ξάφης
  • Θεράπαινα: Δημήτρης Γεωργιάδης
  • Ερμιόνη: Τάσος Λέκκας
  • Μενέλαος: Γιάννης Νταλιάνης
  • Πηλέας: Δημήτρης Πιατάς
  • Τροφός: Κωνσταντίνος Πασσάς
  • Ορέστης: Δημήτρης Μαμιός
  • Αγγελιοφόρος: Γιάννης Μάνθος
  • Θέτιδα: Στέλλα Γκίκα

Χορός: Δημήτρης Γεωργιάδης, Νώντας Δαμόπουλος, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος, Κωνσταντίνος Πασσάς, Γιώργος Φασουλάς

 Ως Μολοσσός ακούγεται ο Γιώργος Φασουλάς και ως Νεοπτόλεμος εμφανίζεται ο Νώντας Δαμόπουλος

Επόμενοι Σταθμοί Καλοκαιρινής Περιοδείας 

Κυριακή 17 & Δευτέρα 18 Αυγούστου | Κηποθέατρο Ν. Καζαντζάκη, Ηράκλειο Κρήτης
Τρίτη 19 Αυγούστου | Θέατρο «Ερωφίλη», Ρέθυμνο
Τετάρτη 20 Αυγούστου | Θέατρο Ανατολικής Τάφρου, Χανιά
Σάββατο 23 Αυγούστου | Θέατρο Ορέστης Μακρής, Χαλκίδα
Δευτέρα 25 Αυγούστου | Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου
Σάββατο 30 & Κυριακή 31 Αυγούστου | Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου | Βεάκειο Θέατρο, Πειραιάς
Πέμπτη 4 & Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου | Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, Αττική
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου | Αμφιθέατρο Θαν. Βέγγος, Κορυδαλλός
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου | Θέατρο «Νταμάρι – Αλίκη Βουγιουκλάκη», Βριλήσσια
Τρίτη 9 & Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου | Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη», Βύρωνας
Δευτέρα 15 & Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου | Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου | Δημοτικό Θέατρο «Αλέξης Μινωτής», Αιγάλεω
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου | Παμπελοποννησιακό Στάδιο, Πάτρα
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου | Θέατρο Πέτρας, Πετρούπολη
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου | Ωδείο Ηρώδου Αττικού, Αθήνα

