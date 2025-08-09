Έπεσε η τελευταία κλακέτα για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Μετά από έξι μήνες γυρίσματα σε διάφορες χώρες, η παραγωγή της πολυαναμενόμενης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan), «Οδύσσεια», έφτασε στο τέλος της.

Την είδηση έκανε γνωστή η καλλιτεχνική διευθύντρια του φιλμ Σαμάνθα Ένγκλεντερ (Samantha Englender), μέσω ενός Instagram story, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Maxblizz.

Η ταινία που αποτελεί κινηματογραφική διασκευή του ομώνυμου επικού ποιήματος του Ομήρου, γυρίστηκε σε μια σειρά από εντυπωσιακές τοποθεσίες ανά τον κόσμο, σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα, το Μαρόκο, η Σκωτία και η Ισλανδία, ενώ γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν και σε κατεχόμενη περιοχή της Δυτικής Σαχάρας, που ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων.

Οι τελευταίες σκηνές έγιναν στο Λος Άντζελες.

