ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web

09.08.2025 13:00

Έπεσε η τελευταία κλακέτα για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

09.08.2025 13:00
nolan_tainia

Μετά από έξι μήνες γυρίσματα σε διάφορες χώρες, η παραγωγή της πολυαναμενόμενης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan), «Οδύσσεια», έφτασε στο τέλος της.

Την είδηση έκανε γνωστή η καλλιτεχνική διευθύντρια του φιλμ Σαμάνθα Ένγκλεντερ (Samantha Englender), μέσω ενός Instagram story, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Maxblizz. 

Η ταινία που αποτελεί κινηματογραφική διασκευή του ομώνυμου επικού ποιήματος του Ομήρου, γυρίστηκε σε μια σειρά από εντυπωσιακές τοποθεσίες ανά τον κόσμο, σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα, το Μαρόκο, η Σκωτία και η Ισλανδία, ενώ γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν και σε κατεχόμενη περιοχή της Δυτικής Σαχάρας, που ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων.

Οι τελευταίες σκηνές έγιναν στο Λος Άντζελες. 

fotia aeroplano – new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Μετά τον Ασπρόπυργο, φωτιά και στον Κουβαρά Αττικής – 8 εναέρια στη «μάχη» με τις φλόγες και τον αέρα

limni triadiou
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ξεραίνεται η λίμνη Πολυφύτου – Μόνο πλαγκτόν βγάζουν οι ψαράδες

mixopoulos_evripidou
LIFESTYLE

Φίλιππος Μιχόπουλος – Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Η πρώτη κοινή φωτογραφία από τις καλοκαιρινές διακοπές

kourkoulou_gamos
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Η χιουμοριστική ανάρτηση για τη διαφορά ηλικίας με τον σύζυγό της

6629475 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατολική Αττική: Στάχτη, καταστροφή και έναν νεκρό άφησε πίσω της η φωτιά (Video/Photos)

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Το… περίεργο κλίμα στο εσωτερικό, οι αδικαιολόγητες απουσίες, η σιωπή της ΕΟΚ και το σφάλμα του προέδρου

PODCAST PAPPA SITE 09.08
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα Παππά («Ηλέκτρα»): «Δυστυχία να έχεις παιδιά, ποτέ δεν τα μισείς ό,τι κακό κι αν σου έκαναν»

titanikos-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Τιτανικός»: H σκηνή που «κόπηκε» από την ταινία ήταν ίσως η πιο ερωτική (Video)

gkountaras-new
LIFESTYLE

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ο Γρηγόρης Γκουντάρας (Video)

keratea_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατολική Αττική: Σε ύφεση η φωτιά, μετά τη νύχτα κόλασης - Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες

