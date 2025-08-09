Η Λέλα βγαίνει στον κήπο

Μια υπαρξιακή κωμωδία για τις σχέσεις εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες είναι το νέο θεατρικό έργο του Ανδρέα Στάικου «Η Λέλα και η Λέλα», που παρουσιάζεται την Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, στον Κήπο του Θεάτρου «Αλεξάνδρεια».

Από τους πιο αξιόλογους θεατρικούς συγγραφείς της χώρας, σπουδαίος μεταφραστής και πεζογράφος, ο αγαπημένος Ανδρέας Στάικος γράφει και σκηνοθετεί το έργο, ακολουθώντας τη δική του ιδιότυπη θεατρική γραφή. Αποτέλεσμα της δυναμικής των προβών, τόσο το κείμενο όσο και η σκηνοθεσία δημιουργούν ένα δικό τους θεατρικό σύμπαν, στο οποίο η σκηνοθεσία γεννά τη γραφή και η γραφή τη σκηνοθεσία.

Το έργο. Μια παράξενη αγγελία εργασίας από μια εκκεντρική γυναίκα και μια επεισοδιακή συνέντευξη οδηγούν στην πρόσληψη μιας φαινομενικά αθώας νεαρής κοπέλας για να ασκήσει το επάγγελμα… της Λέλας. Μέσα σε σχέσεις που αγγίζουν τα όρια της εξάρτησης και της αλλοτρίωσης, οι ρόλοι αντιστρέφονται και το ψέμα αναδεικνύεται ως η μοναδική αλήθεια. «Η Λέλα και η Λέλα» μπαίνουν τότε στο ατέρμονο παιχνίδι της ζωής και της ύπαρξης.

Λέει ο Στάικος: «Δύο γυναίκες, δύο διαφορετικοί κόσμοι. Αντιθετικές εκκινήσεις σε μία ατέρμονη αναζήτηση ταυτότητας και ύφους. Η τύχη τις βρίσκει αντιμέτωπες σε ένα επίσης ατέρμον, οδυνηρό όσο και διασκεδαστικό παιχνίδι εξουσίας, που αγγίζει την εξάρτηση, την αποβολή των ταυτοτήτων, την αλλοτρίωση, έως ότου οι όροι του παιχνιδιού αντιστρέφονται.

Στο μικρό τους δωμάτιο χώρεσαν τη φύση, τον χρόνο, το σύμπαν ολόκληρο. Το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης. Γεμίζουν με παιχνίδι το σύντομο και ακατανόητο κενό της ζωής τους, παιχνίδι μέχρι θανάτου».

Το έργο παρουσιάστηκε για λίγες παραστάσεις τον περασμένο Μάιο στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού και εξαιρετικές κριτικές.

INFO

Μουσική: Νίκος Ξυδάκης. Σκηνικά: Αλέξης Κυριτσόπουλος. Κοστούμια: Δημήτρης Ντάσιος. Φωτισμοί: Χάρης Δάλλας. Βοηθός σκηνοθέτη: Ματίνα Μαυρομμάτη. Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Λέπουρης. Παραγωγή: Εταιρία Θεάτρου Σπίτι Της

Παίζουν: Ελένη Ζαραφίδου, Εμμανουέλα Κοντογιώργου, Ματίνα Μαυρομμάτη

Εισιτήρια: εδώ και στο τηλέφωνο: 6982-886132 και στο ταμείο του θεάτρου, τηλ.: 212-1007079, 6944-898482.

