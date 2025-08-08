«Τιτανικός»: H σκηνή που «κόπηκε» από την ταινία ήταν ίσως η πιο ερωτική (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η κινηματογραφική μεταφορά, το 1997, της ιστορίας του Τιτανικού, του πιο διάσημου κρουαζιερόπλοιου που βυθίστηκε στο παρθενικό του ταξίδι, το 1912, αποτέλεσε μια ταινία που έμεινε στην ιστορία, κάνοντας ρεκόρ εισπρακτικής επιτυχίας και κερδίζοντας 11 Όσκαρ.
Εστίαζε δε, περισσότερο σε μια ιστορία αγάπης που γεννήθηκε στο κατάστρωμα του πλοίου παρά σε μία ρεαλιστική αναπαράσταση των όσων εξελίχθηκαν στις πέντε μόλις ημέρες που το RMS Titanic βρισκόταν στο νερό.
Η ιστορία του Τζέιμς Κάμερον συγκλόνισε με την Κέιτ Γουίνσλετ και τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο να χαρίζουν στο κοινό μοναδικές ερμηνείες τόσο στις σκηνές περιπέτειας όσο και στις πιο ρομαντικές.
Όπως γίνεται γνωστό, ο Κάμερον, ετοιμάζοντας την τελευταία, επίσημη κόπια της ταινίας αποφάσισε να αφήσει εκτός μία από τις πιο αισθησιακές σκηνές του έργου.
Πρόκειται για ένα πολύ ερωτικό φιλί ανάμεσα σε Κέιτ και Λεονάρντο, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας πριν λίγο καιρό ενθουσιάζοντας τους fans της ταινίας.
