Το Μαξίμου «μετράει» Καρυστιανού και Τσίπρα – Στόχος η «γκρίζα ζώνη» 

Με δεδομένο ότι το πολιτικό σκηνικό της χώρας αλλάζει καθώς μέσα στην επόμενη εβδομάδα προστίθενται δύο νέα κόμματα στην κυβέρνηση μελετούν τις συνεπείς που μπορούν να υπάρξουν από αυτές τις εξελίξεις και το κατα πόσον αυτή η ιστορία αφορά την ΝΔ.

Με βάση μάλιστα τις διαπιστώσεις των αναλυτών που υποστηρίζουν ότι πλέον οι ψηφοφόροι μετακινούνται με μεγάλη ευκολία από τα δεξιά προς τα αριστερά και το αντίθετο, στο Μέγαρο Μαξίμου μελετούν ιδιαίτερα τα όσα συμβαίνουν στην γκρίζα ζώνη.

Ο πρωθυπουργός από το βήμα του Συνεδρίου, ανέδειξε ως κεντρική εκλογική στόχευση της ΝΔ την ανάκτηση της εμπιστοσύνης όσων ψήφισαν το 2023 το κυβερνών κόμμα και σήμερα έχουν μετακινηθεί στη ζώνη των αναποφάσιστων.

Με βάση τις δημοσκοπήσεις το ποσοστό αυτό φτάνει στο 15%.

Αυτό λοιπόν που αναζητούν τα κυβερνητικά στελέχη είναι κατα πόσον το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστινού μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα της εκλογικής μάχης.

Σε ό,τι αφορά το κόμμα Τσίπρα στην κυβέρνηση θεωρούν ότι πολύ δύσκολα δεξιός ψηφοφόρος θα στραφεί προς τον νέο πολιτικό φορέα. Και αυτό γιατί όπως λένε στο υποσυνείδητο των πολιτών ακόμα υπάρχει η εποχή του δημοψηφίσματος και του κλεισίματος των Τραπεζών. Με λίγα λόγια η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ.

Όπως υποστηρίζουν μάλιστα τα κυβερνητικά στελέχη η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα μπορεί να λειτουργήσει τελικά υπέρ τους αφού οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι υπό τον φόβο μίας νέας κρίσης θα συσπειρωθούν γύρω από την ΝΔ.

Ιδιαίτερα το κεντροδεξιό κοινό είναι πολύ πιο αυστηρό απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.

Γι’ αυτό άλλωστε η τακτική που θα ακολουθήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι η σύγκριση της δικής τους διακυβέρνησης με αυτή του Αλέξη Τσίπρα. Θα εφαρμόσουν δηλαδή την στρατηγική που είχαν υιοθετήσει έναντι του κ. Τσίπρα, στις εκλογές του 2019, στοχεύοντας στην περαιτέρω συσπείρωση της εκλογικής βάσης της ΝΔ.

Σε ότι αφορά το κόμμα της Μαρίας Καρυστινού η οποία ανακοινώνει αύριο το κόμμα της τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα καθώς το ιδεολογικό της στίγμα είναι πιο συγκεχυμένο.

Μέχρι τώρα αυτό που φαίνεται είναι ότι η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών επιχειρεί να απευθυνθεί στο κοινό που μέχρι σήμερα μονοπωλούσαν η Ελληνική Λύση και η Νίκη. Μέσα σε αυτά τα κόμματα υπάρχουν άλλωστε υπερσυντηρητικά, θρησκευόμενα και φιλορωσικά ακροατήρια.

Ωστόσο από τα κυβερνητικά στελέχη δεν περνά απαρατήρητο το γεγονός ότι η Μαρία Καρυστινού έχει μεγάλη διείσδυση στο συντηρητικό κοινό της Βορείου Ελλάδος όπου η ΝΔ εμφανίζεται να έχει απολέσει χιλιάδες ψηφοφόρους.

Η κυβέρνηση πάντως δια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη εμφανίστηκε να σχολιάζει την τακτική Καρυστινού λέγοντας ότι «εμείς μιλάμε για την Ελλάδα του 2030 και ακούμε συζητήσεις που μας γυρίζουν 200 χρόνια πίσω, ότι χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει και ότι η κοινωνία έχει ανάγκη από κόμματα που κοιτάνε τα ενδιαφέροντα των πολιτών.

Διαβάστε επίσης

Με νομοτεχνική βελτίωση για τις δίκες πολιτικών «απάντησε» ο Φλωρίδης στην Κοβέσι – «Καμία αλλαγή στις ανακριτικές αρμοδιότητες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας»

Φλωρίδης σε Ζωή: «Σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικα για πράξεις σας, συνιστώ να βρείτε καλό δικηγόρο» – «Σας ανέσυρε από τα αζήτητα ο Μητσοτάκης»

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Στέργιος Καλπάκης από γραμματέας του κόμματος – «Νέα δεδομένα από την ίδρυση κόμματος Τσίπρα»