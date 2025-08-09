Στις 9 Αυγούστου θα υποδεχτούμε φέτος την αυγουστιάτικη πανσέληνο ή αλλιώς το «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» που θα λάμψει στον καλοκαιρινό ουρανό.

Το φεγγάρι του Αυγούστου για πολλούς το πιο εντυπωσιακό της χρονιάς είναι ιδανικό για παρατήρηση, χαλάρωση, απόλαυση. Στις 9 Αυγούστου θα υποδεχτούμε φέτος την αυγουστιάτικη πανσέληνο ή αλλιώς το «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» που θα λάμψει στον καλοκαιρινό ουρανό.

Γιατί ονομάστηκε Πανσέληνος του Οξύρρυγχου

Η πανσέληνος του Αυγούστου και έχει πάρει το όνομά της από τους ιθαγενείς κατοίκους της Αμερικής που τη συγκεκριμένη μέρα ψάρευαν το συγκεκριμένο ψάρι, γνωστό και ως μουρούνα.

114 αρχαιολογικοί χώροι θα είναι ανοιχτοί

Στο μεταξύ, το υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει και φέτος τις εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου, υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, προσφέροντας ελεύθερη είσοδο σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους, τη νύχτα της Πανσελήνου, το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025.

114 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μουσεία και μνημεία, σε ολόκληρη τη χώρα, θα υποδεχθούν το κοινό, κάτω από το φως του φεγγαριού. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε 71 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, ενώ περίπου 44 θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο.

Κατά τη φετινή διοργάνωση, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις από τις 8 έως και τις 13 Αυγούστου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί και το οποίο περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, αστροπαρατήρηση, αφηγήσεις μύθων και ξεναγήσεις, που διοργανώνουν οι Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, πολλές από αυτές σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τοπικούς συλλόγους.

Περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις εδώ και στο Yπουργείο Πολιτισμού.

