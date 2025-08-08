SEPTICFLESH: Το Ελληνικό ροκ συγκρότημα για μια ακόμη βραδιά στο Ηρώδειο

Έπειτα από τον περσινό θρίαμβο στο Ηρώδειο και μετά το Sold out της πρώτης φετινής συναυλίας τους μέσα σε 40 ώρες, οι SEPTICFLESH θα χαρίσουν ακόμα μια συναυλία την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου για όλους εκείνους που δεν πρόλαβαν να παραστούν στο ξεχωριστό αυτό γεγονός.

Μια μοναδική μουσική εμπειρία στον πλέον εμβληματικό χώρο του κόσμου, κάτω από την Ακρόπολη και τον έναστρο Αττικό ουρανό, με τις φετινές συναυλίες να έχουν ανανεωμένο setlist, περιλαμβάνοντας και τραγούδια που δεν ακούστηκαν πέρσι.

Η εμπειρία απογειώνεται με τον επιβλητικό συμφωνικό ήχο της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με 60 μουσικούς επί σκηνής, υπό την διεύθυνση του διεθνούς φήμης Ολλανδού μαέστρου Koen Schoots.

Τρεις ξεχωριστοί Guest πλαισιώνουν την μπάντα και προσθέτουν ακόμα περισσότερη ατμόσφαιρα στο μοναδικό live.

Στις ερμηνείες, η Fany Melfi και η Αφροδίτη Πατουλίδου και στο ντουντούκ ο Vahan Galstyan, ενώ το Πειραϊκό Φωνητικό Σύνολο LIBRO CORO και η παιδική χορωδία του συμπληρώνουν το μοναδικό ακρόαμα.

Την εκτέλεση και διοργάνωση παραγωγής του Classic Rock 9 έχει -όπως κάθε χρόνο- η καταξιωμένη εταιρεία Robin 4 Arts με την καλλιτεχνική της διευθύντρια Μαρία Παπαλάμπρου, που ήταν η πρώτη που τόλμησε και πέτυχε την συνεργασία των Septicflesh με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και την εμφάνιση μιας μπάντας αυτού του μουσικού είδους για πρώτη φορά στο Ηρώδειο.

Με εννέα άλμπουμ, αναρίθμητες συναυλίες και συνεχείς περιοδείες σε όλο τον κόσμο, συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ, 24 χρόνια καριέρας στην παγκόσμια rock/metal μουσική σκηνή, οι SEPTICFLESH έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, έχοντας κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στο μουσικό τους χώρο, «κλέβοντας» τις καρδιές χιλιάδων ακροατών διεθνώς.

Διαβάστε επίσης:

Πανσέληνος Αυγούστου 2025: Οι δωρεάν εκδηλώσεις στην Αττική

«Τιτανικός»: H σκηνή που «κόπηκε» από την ταινία ήταν ίσως η πιο ερωτική (Video)

«Πέντε Χιλιετίες Ελληνικού Ήχου» – 10ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής στα Κουφονήσια