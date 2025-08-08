search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 15:21
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.08.2025 13:29

SEPTICFLESH: Το Ελληνικό ροκ συγκρότημα για μια ακόμη βραδιά στο Ηρώδειο

08.08.2025 13:29
Sepricflesh Hrodeio 2024-new

Έπειτα από τον περσινό θρίαμβο στο Ηρώδειο και μετά το Sold out της πρώτης φετινής συναυλίας τους μέσα σε 40 ώρες, οι SEPTICFLESH θα χαρίσουν ακόμα μια συναυλία την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου για όλους εκείνους που δεν πρόλαβαν να παραστούν στο ξεχωριστό αυτό γεγονός.

Μια μοναδική μουσική εμπειρία στον πλέον εμβληματικό χώρο του κόσμου, κάτω από την Ακρόπολη και τον έναστρο Αττικό ουρανό, με τις φετινές συναυλίες να έχουν ανανεωμένο setlist, περιλαμβάνοντας και τραγούδια που δεν ακούστηκαν πέρσι.

Η εμπειρία απογειώνεται με τον επιβλητικό συμφωνικό ήχο της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με 60 μουσικούς επί σκηνής, υπό την διεύθυνση του διεθνούς φήμης Ολλανδού μαέστρου Koen Schoots.

Τρεις ξεχωριστοί Guest πλαισιώνουν την μπάντα και προσθέτουν ακόμα περισσότερη ατμόσφαιρα στο μοναδικό live.

Στις ερμηνείες, η Fany Melfi και η Αφροδίτη Πατουλίδου και στο ντουντούκ ο Vahan Galstyan, ενώ το Πειραϊκό Φωνητικό Σύνολο LIBRO CORO και η παιδική χορωδία του συμπληρώνουν το μοναδικό ακρόαμα.

Την εκτέλεση και διοργάνωση παραγωγής του Classic Rock 9 έχει -όπως κάθε χρόνο- η καταξιωμένη εταιρεία Robin 4 Arts με την καλλιτεχνική της διευθύντρια Μαρία Παπαλάμπρου, που ήταν η πρώτη που τόλμησε και πέτυχε την συνεργασία των Septicflesh με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και την εμφάνιση μιας μπάντας αυτού του μουσικού είδους για πρώτη φορά στο Ηρώδειο.

Με εννέα άλμπουμ, αναρίθμητες συναυλίες και συνεχείς περιοδείες σε όλο τον κόσμο, συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ, 24 χρόνια καριέρας στην παγκόσμια rock/metal μουσική σκηνή, οι SEPTICFLESH έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, έχοντας κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στο μουσικό τους χώρο, «κλέβοντας» τις καρδιές χιλιάδων ακροατών διεθνώς.

Διαβάστε επίσης:

Πανσέληνος Αυγούστου 2025: Οι δωρεάν εκδηλώσεις στην Αττική

«Τιτανικός»: H σκηνή που «κόπηκε» από την ταινία ήταν ίσως η πιο ερωτική (Video)

«Πέντε Χιλιετίες Ελληνικού Ήχου» – 10ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής στα Κουφονήσια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gaza 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία ανέστειλε τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ για χρήση στη Γάζα – Προβληματισμός φον ντερ Λάιεν για το σχέδιο Νετανιάχου

fotia_pyrosvestiki_1707_1460-820_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Στις φλόγες Κερατέα και Μέγαρα – Ήχησε το 112

apagoreftiko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου – Οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά

Xpeng-P7
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που «τίναξε» την μπάνκα στις πωλήσεις

pirosvestis-fotia-dasos-dentro
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Κερατέα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papadaks-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

Untitled design
ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγωδία του Αντώνη Σαμαρά: Ποια ήταν η κόρη του Λένα και πώς «έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών

spanoulis 6654- new
LIFESTYLE

Γενέθλια για τον Βασίλη Σπανούλη – Πώς του ευχήθηκε η Ολυμπία Χοψονίδου και τα έξι παιδιά τους

valavani-moro-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

lytras_papadopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 15:20
gaza 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία ανέστειλε τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ για χρήση στη Γάζα – Προβληματισμός φον ντερ Λάιεν για το σχέδιο Νετανιάχου

fotia_pyrosvestiki_1707_1460-820_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Στις φλόγες Κερατέα και Μέγαρα – Ήχησε το 112

apagoreftiko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου – Οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά

1 / 3