Οι U2 καταδικάζουν την κυβέρνηση Νετανιάχου για την γενοκτονία στη Γάζα

Η θρυλική ιρλανδική μπάντα U2 αποφάσισε να «σπάσει» τη σιωπή της και με ένα κείμενο στο οποίο κατήγγειλε την όλο και πιο ακραία πολιτική του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Λωρίδα της Γάζας.

Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, το συγκρότημα έκανε μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram η οποία περιλάμβανε ένα κείμενο με τις ατομικές τοποθετήσεις και των τεσσάρων μελών της μπάντας – του Μπόνο, του The Edge, του Άνταμ Κλέιτον και του Λάρι Μιούλεν Τζούνιορ – και χαρακτηρίζει τη στάση της κυβέρνησης ως «βάρβαρη», «ανήθικη», ενώ την κατηγορεί για «εθνοκάθαρση». Παράλληλα, καταδικάζουν ομόφωνα την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 και διαχωρίζουν την οργάνωση από τον παλαιστινιακό λαό, τον οποίο αναγνωρίζουν ως διαχρονικό θύμα καταπίεσης και στέρησης.

Τι δήλωσαν οι U2

Ο Μπόνο, ιδίως, δηλώνει ότι, αν και έως τώρα κρατούσε απόσταση από το ζήτημα λόγω της «προφανούς πολυπλοκότητάς» του, πλέον θεωρεί ότι η κυβέρνηση του Νετανιάχου αξίζει μια «κατηγορηματική και σαφή καταδίκη». Στην ίδια γραμμή, τονίζει τον κίνδυνο μιας πολιτικής που οδηγεί σε παγκόσμια σύγκρουση και αυταρχισμό, ενώ θέτει το ερώτημα αν αυτό που κάποτε ήταν μια «όαση καινοτομίας και ελευθερίας του λόγου» στο Ισραήλ κινδυνεύει τώρα να καταστρέψει τον ίδιο του τον πυρήνα.

Τα υπόλοιπα μέλη συμπλήρωσαν κι αυτά με τις δικές τους οπτικές: ο The Edge θέτει κρίσιμες ερωτήσεις προς τον Νετανιάχου αναφορικά με την καταστροφή της Γάζας, τον κίνδυνο εθνοκάθαρσης και την απουσία πολιτικού σχεδίου. «Είναι εθνοκάθαρση, και, σύμφωνα με πολλούς νομικούς, γενοκτονία», γράφει στο κείμενο.

Ο Άνταμ Κλέιτον, στην ανάρτηση, καταγγέλλει ότι ένας στρατός με υποδομές ακριβείας εξαπολύει επιθέσεις σε αμάχους – ένα μοτίβο που κλείνει το δρόμο στην ειρήνη.

Ο Λάρι Μιούλεν Τζούνιορ κατακεραυνώνει την λιμοκτονία, την κατάρρευση συστημάτων υγείας και την καταστροφή νοσοκομείων, χαρακτηρίζοντάς τα φαινόμενα αντισυνταγματικά και εγκληματικά, και καταφέρεται κατά της διεθνούς σιωπής.

Έκκληση στη διεθνή κοινότητα

Η μπάντα δεν σταμάτησε στην κατακραυγή. Ανακοίνωσε επίσης χρηματική δωρεά στην οργάνωση Medical Aid for Palestinians και καλεί την διεθνή κοινότητα να επιτρέψει την άμεση είσοδο δεκάδων φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, ώστε να αποδυναμωθεί η μαύρη αγορά και να σωθούν ζωές.

Το παρόν μήνυμα έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, στην οποία πολλοί ειδικοί και οργανισμοί – μεταξύ αυτών και ο ΟΗΕ – περιγράφουν την κατάσταση στη Γάζα ως «ανθρωπιστική καταστροφή». Τις τελευταίες εβδομάδες, η επικείμενη στρατιωτική επέκταση του Ισραήλ προς την Πόλη της Γάζας έχει ενισχύσει τις φόβους για μαζικές εξώσεις και καταστροφικές συνέπειες για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους .

Με την παρέμβασή τους αυτή, οι U2 προσθέτουν τη φωνή τους σε έναν αυξανόμενο διεθνή διάλογο καταδίκης, αξιοποιώντας την παγκόσμια επιρροή τους για να ευαισθητοποιήσουν το κοινό και να πιέσουν υπέρ της ειρήνης. Η ενέργειά τους συνιστά συνέχεια μίας παράδοσης, όπου η μουσική γίνεται μέσο πολιτικού ακτιβισμού – από τον αγώνα ενάντια στο απαρτχάιντ έως την επικαιρότητα του μεσανατολικού ζητήματος.

Διαβάστε επίσης:

Κόλιν Φάρελ: Τιμητική διάκριση στο 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης

Πρόστιμο στην Κέιτι Πέρι – Γύρισε βίντεο κλιπ χωρίς άδεια σε προστατευόμενη περιοχή της Ισπανίας (Video)

Νόβακ Τζόκοβιτς: Τρυφερά τετ α τετ με τη σύζυγό του στη Μύκονο (Video)