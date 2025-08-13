10ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων – Πέντε Χιλιετίες Ελληνικού Ήχου στο Αιγαίο

Mε μία επετειακή διοργάνωση, που τιμά τη μακρόχρονη και πολυεπίπεδη πορεία του θεσμού και αναδεικνύει τη μοναδικότητα της μουσικής στο αιγαιοπελαγίτικο τοπίο, επιστρέφει για δέκατη συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων.

Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του ιδρυτή του, μαέστρου και πιανίστα Κορνήλιου Μιχαηλίδη, το Φεστιβάλ συνεχίζει να ενώνει πολιτισμούς, εποχές κι αισθητικές, με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στην ελληνική μουσική δημιουργία, διατρέχοντας τον χρόνο.

Η φετινή διοργάνωση, με θεματική «Πέντε Χιλιετίες Ελληνικού Ήχου», εστιάζει στη διαχρονικότητα του ελληνικού μουσικού πολιτισμού μέσα από συναυλίες, δρώμενα και συνεργασίες υψηλής καλλιτεχνικής αξίας.

Από την αρχαιοελληνική μουσική, παιγμένη σε πιστά αντίγραφα αρχαίων οργάνων, έως τις μνήμες του ελληνικού τραγουδιού του 20ού αιώνα, από τη βιωματική επαφή με τη βυζαντινή ψαλτική έως τη σύγχρονη λόγια δημιουργία, τη μουσική των παραδόσεων και τις νέες γενιές σολίστ, το Φεστιβάλ απλώνει ένα πολύχρωμο ηχητικό τοπίο, όπου το παρελθόν και το παρόν συνδιαλέγονται με έμπνευση και σεβασμό. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει επτά εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν από τις 20 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Αποκορύφωμα της διοργάνωσης αποτελεί η εμβληματική συναυλία στη νήσο Κέρο σε ζωντανή αναμετάδοση, σε συνδιοργάνωση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, υπό τη σκηνοθετική επιμέλεια Μιχαήλ Μαρμαρινού, η οποία επιχειρεί να ανασυστήσει υπό τη μορφή μουσικού δρώμενου την ιστορική διαδρομή του ελληνικού ήχου από την αρχαιότητα έως σήμερα, μετατρέποντας έναν αρχαιολογικό χώρο παγκόσμιας σημασίας σε ζωντανό μουσικό μνημείο.

Παράλληλα, συνεχίζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μουσικής για τα παιδιά του νησιού, με τη στήριξη του Qualco Foundation και υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και με την ενίσχυση του Virginia Wellington Cabot Foundation και του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Με ελεύθερη είσοδο, το Φεστιβάλ διατηρεί ακέραιο τον κοινωνικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα του, καλλιεργώντας σχέσεις ουσίας ανάμεσα στους καλλιτέχνες, την τοπική κοινωνία και το διεθνές κοινό.

Αντί εισιτηρίου θα υπάρχει ταμείο εθελοντικών δωρεών υπέρ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Κουφονησίων, προς ενίσχυση των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων των παιδιών του νησιού.

