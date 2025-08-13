Γιώργος Νινιός: Υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στα Seoul International Drama Awards 2025 ο ηθοποιός

Υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στα Seoul International Drama Awards 2025 είναι ο Γιώργος Νινιός ο οποίος μετά την ερμηνεία του ως Δημητρός στη σειρά «Παραλία» της ΕΡΤ, βλέπει το ταλέντο του να αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο.

Η σειρά, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το ελληνικό τηλεοπτικό κοινό και αποθεώθηκε για την παραγωγή της, κατάφερε να ξεχωρίσει και εκτός συνόρων, αποσπώντας δύο σημαντικές υποψηφιότητες, μια για την «Καλύτερη Σειρά» και για την «Καλύτερη Ερμηνεία».

Την είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο ηθοποιός μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναρτώντας τις φωτογραφίες των υποψηφιοτήτων.

«Ο Γιώργος Νινιός είναι υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στα Seoul International Drama Awards 2025 (@seouldramaawards) για την εκπληκτική ερμηνεία του στον ρόλο του Δημητρού στη σειρά Παραλία της ΕΡΤ. Η σειρά δεν ξεχωρίζει μόνο για την αριστοτεχνική της παραγωγή, αλλά κέρδισε δύο υποψηφιότητες, για την Καλύτερη Σειρά και για την Καλύτερη Ερμηνεία, αναδεικνύοντας το ταλέντο της και στον διεθνή χώρο» αναφέρεται στη λεζάντα.

Ο Γιώργος Νινιός θα ανταγωνιστεί ιδιαίτερα γνωστά ονόματα, όπως τον Άνταμ Σκοτ, πρωταγωνιστή της δεύτερης σεζόν του «Severance» και τον Όουεν Κούπερ, γνωστό από τη σειρά «Adolescence».

Οι φετινές υποψηφιότητες περιλαμβάνουν 24 παραγωγές και 32 καλλιτέχνες από 50 χώρες, με την Κέιτ Μπλάνσετ να ξεχωρίζει, επίσης, ως υποψήφια για το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού.

Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει τον Σεπτέμβριο, ενώ η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου, με ζωντανή μετάδοση από το SBS και ταυτόχρονη προβολή στο επίσημο κανάλι των Seoul International Drama Awards στο YouTube. Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή τόσο για τον Γιώργο Νινιό όσο και για την ελληνική τηλεόραση, που βλέπει μια δική της παραγωγή να κερδίζει θέση ανάμεσα στις κορυφαίες του κόσμου.

Διαβάστε επίσης:

It’s Never Over, Jeff Buckley: Ντοκιμαντέρ για τη ζωή και τον θάνατο του καλλιτέχνη

Τέιλορ Σουίφτ: Ανακοίνωσε το 12ο άλμπουμ της, «The Life of a Showgirl»

Έλλη Κοκκίνου: Αναβάλλεται η αποψινή της συναυλία στη Πάλαιρο Βόνιτσας λόγω πυρκαγιών