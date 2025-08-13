Συναυλία – αφιέρωμα στη μουσική διαδρομή του Ηλία Ανδριόπουλου – Mε τους Μανώλη Μητσιά και Θεοδώρα Μπάκα

Ο Δήμος Σπάρτης και το Σαϊνοπούλειο Ίδρυμα, θα τιμήσουν εφέτος τον συνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο με μία ιδιαίτερη συναυλία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Σαϊνοπούλειο Θέατρο στις 20 Αυγούστου, στις 21:00.

Στη συναυλία ο συνθέτης θα ξεδιπλώσει τη μουσική πορεία του στον χρόνο, τους μεγάλους σταθμούς του, και το φιλόμουσο κοινό της Σπάρτης θα έχει την ευκαιρία να σιγοτραγουδήσει γνωστά και αγαπημένα τραγούδια από τα προαναφερόμενα έργα του.

Ο κλασικός Μανώλης Μητσιάς και η προερχόμενη από τη νεότερη γενιά Θεοδώρα Μπάκα θα ταξιδέψουν το κοινό στα τραγούδια και τους μαγικούς ήχους του Ηλία Ανδριόπουλου, δείχνοντας πόσο καλά ξέρει ο συνθέτης να εναρμονίζει τους ελληνικούς ήχους με τα λόγια των μεγάλων ποιητών Κάλβου, Ελύτη, Σεφέρη, Γκάτσου, Ελευθερίου, Μπουρμπούλη.

Στην επιμέλεια του προγράμματος και το πιάνο ο Αχιλλέας Γουάστωρ, στο βιολοντσέλλο ο Αλέξανδρος Μποτίνης, και στο μαντολίνο-μπουζούκι ο Ηρακλής Ζάκκας.

Ο Γιώργος Μονεμβασίτης, κριτικός και ιστορικός μουσικής, με καταγωγή από το Γύθειο, θα προλογίσει την συναυλία και θα αναφερθεί στο έργο και την 50χρονη καλλιτεχνική διαδρομή του Ηλία Ανδριόπουλου.

