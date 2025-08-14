search
14.08.2025 11:59

Πετρετζίκης: Η αντίδρασή του όταν αγοράκι πλησίασε την 3χρονη κόρη του στην παραλία – Το χιουμοριστικό βίντεο και τα επικριτικά σχόλια

14.08.2025 11:59
petretzikis-new

Ένα χιουμοριστικό βίντεο με τους διαδικτυακούς του φίλους μοιράστηκε ο Άκης Πετρετζίκης στα social media, ο οποίος δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο όπου ο ίδιος απομακρύνει ένα αγοράκι που είχε πλησιάσει την τρίχρονη κόρη του στην παραλία του για να παίξουν.

Ο σεφ πλησιάζει το παιδί και το απομακρύνει γράφοντας στη λεζάντα: «Τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία».

@akis_petretzikis Μεγάλε, τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία!😂 #summervibes #summer #vacations #dad #fun ♬ Come and Get Your Love – Redbone

Αν και το περιεχόμενο, όπως και η πρόσθεση είχε ξεκάθαρα χιουμοριστικό χαρακτήρα, αρκετοί ήταν αυτοί που κατέκριναν την αντίδραση του Άκη Πετρετζίκη, χαρακτηρίζοντας την αντίδρασή του να απευθυνθεί στο ίδιο το παιδί και να το απομακρύνει ως «αντιπαιδαγωγική συμπεριφορά».

Ο γνωστός σεφ είναι παντρεμένος με την Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ που από το 2021 και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον 4χρονο Αχιλλέα και την 3χρονη Ακυλίνα, με το ζευγάρι να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, δημοσιεύοντας σπάνια εικόνες ή βίντεο των παιδιών τους στα social media.

1 / 3