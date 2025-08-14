Σε δημόσια ψυχιατρική κλινική εισήχθη ο Γιώργος Μαζωνάκης

Σε δημόσια ψυχιατρική κλινική που εφημέρευε εισήχθη σήμερα (14/8) ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπου και νοσηλεύεται.

Ο τραγουδιστής αναμένεται το επόμενο διάστημα μετά από αίτημα του ίδιου και της οικογένειάς του, να μεταφερθεί σε ιδιωτική κλινική.

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μιλήσει στο παρελθόν για τη νοσηλεία του σε ψυχιατρική κλινική όσο υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο τραγουδιστής στον δημοσιογράφο του Alpha, αιτία της νοσηλείας του ήταν η σοβαρή μορφή αγοραφοβίας που αντιμετώπιζε. Ο ίδιος μπήκε στον στρατό, λίγο καιρό αφού είχε σημειώσει τις πρώτες του μεγάλες επιτυχίες στη δισκογραφία και στις πίστες της νυχτερινής Αθήνας.

