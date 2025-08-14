search
ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 17:35
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.08.2025 16:57

Σε δημόσια ψυχιατρική κλινική εισήχθη ο Γιώργος Μαζωνάκης

14.08.2025 16:57
mazonakis-new

Σε δημόσια ψυχιατρική κλινική που εφημέρευε εισήχθη σήμερα (14/8) ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπου και νοσηλεύεται.

Ο τραγουδιστής αναμένεται το επόμενο διάστημα μετά από  αίτημα του ίδιου και της οικογένειάς του, να μεταφερθεί σε ιδιωτική κλινική. 

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μιλήσει στο παρελθόν για τη νοσηλεία του σε ψυχιατρική κλινική όσο υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο τραγουδιστής στον δημοσιογράφο του Alpha, αιτία της νοσηλείας του ήταν η σοβαρή μορφή αγοραφοβίας που αντιμετώπιζε. Ο ίδιος μπήκε στον στρατό, λίγο καιρό αφού είχε σημειώσει τις πρώτες του μεγάλες επιτυχίες στη δισκογραφία και στις πίστες της νυχτερινής Αθήνας.

Διαβάστε επίσης:

«In Whose Name?»: Το νέο ντοκιμαντέρ για τον προβληματικό γάμο της Κιμ Καρντάσιαν με τον Κάνιε Γουέστ

Κλόι Μαλ: Η επικρατέστερη διάδοχος της Άννα Γουίντουρ

Λευτέρης Πανταζής: Ακυρώθηκε η συναυλία του στην Καμπή Άρτας – «Δύναμη και κουράγιο στους πυρόπληκτους»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsoukalas_2304_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Τι βαθμό βάζει το «επιτελικό» κράτος στον εαυτό του;

mitsotakis thessaloniki 8876- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης: Στις Κορακιές Χανίων αύριο για την Κοίμηση της Θεοτόκου

patriarxeio-ierousalim-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Πάγωσε» τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Πατριαρχείου στα Ιεροσόλυμα και ζητά χρήματα φόρων

zaxariadis-12
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαριάδης: Για τον Κεφαλογιάννη φταίει ο Πελετίδης όχι το ανύπαρκτο επιτελικό κράτος και οι αρμόδιοι υπουργοί

donald_trump_apfile3006
ΚΟΣΜΟΣ

Η Νορβηγία «δίνει στεγνά» τον Τραμπ: «Ζήτησε να μιλήσει για το Νόμπελ Ειρήνης με τον υπ. Οικονομικών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

kallianos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Kαρφιά» Καλλιάνου σε Βούλτεψη για τους εθελοντές πυροσβέστες - «Τέτοιου είδους θεωρίες πρέπει να αποφεύγονται»

ninios-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γιώργος Νινιός: Υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στα Seoul International Drama Awards 2025 ο ηθοποιός

semertzidou mageirias 554- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει ότι έλαβε 2,5 εκατ. ευρώ ο σύντροφος της Σεμερτζίδου - «Πήρα περίπου 620.000 ευρώ, συνεχώς με έλεγχουν»

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 17:35
tsoukalas_2304_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Τι βαθμό βάζει το «επιτελικό» κράτος στον εαυτό του;

mitsotakis thessaloniki 8876- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης: Στις Κορακιές Χανίων αύριο για την Κοίμηση της Θεοτόκου

patriarxeio-ierousalim-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Πάγωσε» τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Πατριαρχείου στα Ιεροσόλυμα και ζητά χρήματα φόρων

1 / 3