LIFESTYLE

15.08.2025 18:12

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί – Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

15.08.2025 18:12
mougopetros-new

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, δεξιοτέχνης του κλαρίνου, τήρησε το τάμα του και ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου έπαιξε για πρώτη φορά μετά την περιπέτεια της υγείας του, αφιερώνοντας το κομμάτι στην Παναγία. Τέσσερις μήνες πριν, είχε χάσει τα δάχτυλα του χεριού του από έκρηξη κροτίδας, όμως συνεχίζει με πίστη και δύναμη τον δύσκολο αγώνα αποκατάστασης.

«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω… Χρόνια πολλά από άκρη σε άκρη σε όλο τον κόσμο! Βοήθεια μας η Παναγία», έγραψε στην ανάρτησή του ο Άρης Μουγκοπέτρος.

«Καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά. Βοήθειά μας η Παναγία. Είμαι ο Άρης Μουγκοπέτρος και είχα τάξει στην Παναγία πως – εφόσον ζήσω μετά από αυτή την περιπέτεια – στις 15 Αυγούστου θα παίξω ένα τραγούδι για χάρη της κι ας είναι με το ένα χέρι μου.

Θα είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζω να παίξω κλαρίνο κι επειδή σας έχω πει στο παρελθόν ότι αυτή η σύνδεση που υπάρχει με εμένα και με εσάς μόνο τυχαία δεν είναι, θα ήθελα κι αυτό να το κάνουμε μαζί».

mixalis_mitrousis_ndp_file
LIFESTYLE

Μιχάλης Μητρούσης για σχόλιο Παύλου Χαϊκάλη: «Κρεβάτι κάνουν το θέατρο όποιοι θέλουν να το κάνουν κρεβάτι»

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

key_img11
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο υβριδικό Suzuki SUV με χώρους και αυτόματο κιβώτιο στην Ελλάδα

GNA_GENNIMATAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Γεννηματάς»: Έκοψαν την άδεια στην εργαζόμενη που κατηγγειλε το ατύχημα με το ασανσέρ - «Εκδικητική η συμπεριφορά της διοίκησης», σκληρή απάντηση και σε Γεωργιάδη

autokinito new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το αυτοκίνητο που κανείς δεν θέλει να γίνει crossover - Αλλά μάλλον θα γίνει

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025
1 / 3