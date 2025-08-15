Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί – Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, δεξιοτέχνης του κλαρίνου, τήρησε το τάμα του και ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου έπαιξε για πρώτη φορά μετά την περιπέτεια της υγείας του, αφιερώνοντας το κομμάτι στην Παναγία. Τέσσερις μήνες πριν, είχε χάσει τα δάχτυλα του χεριού του από έκρηξη κροτίδας, όμως συνεχίζει με πίστη και δύναμη τον δύσκολο αγώνα αποκατάστασης.

«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω… Χρόνια πολλά από άκρη σε άκρη σε όλο τον κόσμο! Βοήθεια μας η Παναγία», έγραψε στην ανάρτησή του ο Άρης Μουγκοπέτρος.

«Καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά. Βοήθειά μας η Παναγία. Είμαι ο Άρης Μουγκοπέτρος και είχα τάξει στην Παναγία πως – εφόσον ζήσω μετά από αυτή την περιπέτεια – στις 15 Αυγούστου θα παίξω ένα τραγούδι για χάρη της κι ας είναι με το ένα χέρι μου.

Θα είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζω να παίξω κλαρίνο κι επειδή σας έχω πει στο παρελθόν ότι αυτή η σύνδεση που υπάρχει με εμένα και με εσάς μόνο τυχαία δεν είναι, θα ήθελα κι αυτό να το κάνουμε μαζί».

