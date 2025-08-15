search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 15:16
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.08.2025 14:25

Ιωάννα Τούνη: Ξεσπά για τους εμπρηστές στην Πάτρα – «Εμάς ποιος θα μας προστατεύσει από τέτοια τέρατα;»

15.08.2025 14:25
touni-new

Την οργή και την αγανάκτησή της εξέφρασε η Ιωάννα Τούνη μέσω των social media, αναφορικά με τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Πάτρα, καταστρέφοντας δασικές εκτάσεις και περιουσίες.

Με ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η influencer και επιχειρηματίας αναφέρθηκε στους δύο νεαρούς που συνελήφθησαν για εμπρησμό, διερωτώμενη αν θα αντιμετωπίσουν τη δέουσα τιμωρία, ενώ απόρησε γιατί προστατεύονται τα πρόσωπά τους από τη στιγμή που υπάρχει ομολογία.

«Το ότι ενώ υπάρχει ομολογία, συνεχίζουμε και κρύβουμε τα πρόσωπά τους για να τους “προστατεύσουμε”; Εμάς ποιος θα μας προστατεύσει από τέτοια τέρατα; Ο νόμος σίγουρα όχι. Αμφιβάλλω αν θα μπουν φυλακή έστω για λίγους μήνες. Πόση ντροπή για τη χώρα που ζούμε; Κουράγιο σε όλους τους πληγέντες εύχομαι, γιατί δικαιοσύνη, για πολλοστή φορά, δεν θα δούμε» έγραψε.

Σημειώνεται ότι λίγες μέρες πριν, η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε με φίλους της στην Ίμπιζα όπου γιόρτασε τα γενέθλιά της, με τους χρήστες του διαδικτύου να ξεσπούν εναντίον της για το γεγονός ότι τη στιγμή που η Ελλάδα καιγόταν, η ίδια ανέβαζε συνεχόμενα stories από τη διασκέδασή της.

Διαβάστε επίσης:

Δέσποινα Βανδή: Οι ευχές της από την Κρήτη για τον Δεκαπενταύγουστο (Video)

Βούλα Πατουλίδου: Η συγκινητική ανάρτηση στο Instagram – «Βλέπω μάτια που δεν είναι πια εδώ»

Τάσος Χαλκιάς: «Πέρασαν 18 χρόνια για να έρθει ο πατέρας μου να με δει στο θέατρο» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
seismos-russia
ΚΟΣΜΟΣ

Άπω Ανατολή: Νέο μεγάλος σεισμός 6 Ρίχτερ στην Καμτσάτκα 

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 20χρονος για μπαλωθιές στην Κρήτη – Κατασχέθηκαν 2 όπλα και 80 φυσίγγια

ispania_1508_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Συνεχίζεται η μάχη με 14 μεγάλα πύρινα μέτωπα – «Δυσμενείς οι συνθήκες για την αντιμετώπισή τους» (videos)

touni-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Ξεσπά για τους εμπρηστές στην Πάτρα – «Εμάς ποιος θα μας προστατεύσει από τέτοια τέρατα;»

west-bank_e1_1508_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μεσανατολικό: «Το νέο εποικιστικό ισραηλινό σχέδιο για τη Δυτική Όχθη παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», λέει ο ΟΗΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mixalis_mitrousis_ndp_file
LIFESTYLE

Μιχάλης Μητρούσης για σχόλιο Παύλου Χαϊκάλη: «Κρεβάτι κάνουν το θέατρο όποιοι θέλουν να το κάνουν κρεβάτι»

key_img11
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο υβριδικό Suzuki SUV με χώρους και αυτόματο κιβώτιο στην Ελλάδα

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

GNA_GENNIMATAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Γεννηματάς»: Έκοψαν την άδεια στην εργαζόμενη που κατηγγειλε το ατύχημα με το ασανσέρ - «Εκδικητική η συμπεριφορά της διοίκησης», σκληρή απάντηση και σε Γεωργιάδη

autokinito new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το αυτοκίνητο που κανείς δεν θέλει να γίνει crossover - Αλλά μάλλον θα γίνει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 15:10
seismos-russia
ΚΟΣΜΟΣ

Άπω Ανατολή: Νέο μεγάλος σεισμός 6 Ρίχτερ στην Καμτσάτκα 

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 20χρονος για μπαλωθιές στην Κρήτη – Κατασχέθηκαν 2 όπλα και 80 φυσίγγια

ispania_1508_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Συνεχίζεται η μάχη με 14 μεγάλα πύρινα μέτωπα – «Δυσμενείς οι συνθήκες για την αντιμετώπισή τους» (videos)

1 / 3