Ιωάννα Τούνη: Ξεσπά για τους εμπρηστές στην Πάτρα – «Εμάς ποιος θα μας προστατεύσει από τέτοια τέρατα;»

Την οργή και την αγανάκτησή της εξέφρασε η Ιωάννα Τούνη μέσω των social media, αναφορικά με τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Πάτρα, καταστρέφοντας δασικές εκτάσεις και περιουσίες.

Με ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η influencer και επιχειρηματίας αναφέρθηκε στους δύο νεαρούς που συνελήφθησαν για εμπρησμό, διερωτώμενη αν θα αντιμετωπίσουν τη δέουσα τιμωρία, ενώ απόρησε γιατί προστατεύονται τα πρόσωπά τους από τη στιγμή που υπάρχει ομολογία.

«Το ότι ενώ υπάρχει ομολογία, συνεχίζουμε και κρύβουμε τα πρόσωπά τους για να τους “προστατεύσουμε”; Εμάς ποιος θα μας προστατεύσει από τέτοια τέρατα; Ο νόμος σίγουρα όχι. Αμφιβάλλω αν θα μπουν φυλακή έστω για λίγους μήνες. Πόση ντροπή για τη χώρα που ζούμε; Κουράγιο σε όλους τους πληγέντες εύχομαι, γιατί δικαιοσύνη, για πολλοστή φορά, δεν θα δούμε» έγραψε.

Σημειώνεται ότι λίγες μέρες πριν, η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε με φίλους της στην Ίμπιζα όπου γιόρτασε τα γενέθλιά της, με τους χρήστες του διαδικτύου να ξεσπούν εναντίον της για το γεγονός ότι τη στιγμή που η Ελλάδα καιγόταν, η ίδια ανέβαζε συνεχόμενα stories από τη διασκέδασή της.

