LIFESTYLE

15.08.2025 12:17

Τάσος Χαλκιάς: «Πέρασαν 18 χρόνια για να έρθει ο πατέρας μου να με δει στο θέατρο» (Video)

15.08.2025 12:17
Για τα παιδικά του χρόνια αλλά και την άρνηση του πατέρα του να αποδεχτεί το επάγγελμα που ο ίδιος διάλεξε μίλησε ο Τάσος Χαλκιάς.

Καλεσμένος στο vidcast του Κώστα Γαζέτη με τίτλο Secret, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι χρειάστηκαν 18 χρόνια ΄ώστε ο πατέρας του να πάρει την απόφαση να πάει να τον δει στο θέατρο, όταν ο ίδιος ήταν πια επιτυχημένος στον χώρο του πάνω από δέκα χρόνια.

«Ο πατέρας μου ήταν παντελώς αρνητής. Η μάνα μου το δέχτηκε αλλά δεν μπορούσε να το αποδεχτεί φανερά, δεν μπορούσε να το χαρεί φανερά. Μου είχε πει: αγόρι μου, ό,τι διάλεξες να γίνεις. Μου το έλεγε όταν ήμασταν μόνοι μας. “Εγώ να ξέρεις είμαι κοντά σου, αλλά να το πάρεις στα σοβαρά”. Ο πατέρας μου από μικρά παιδιά, από 6 ετών, μας έπαιρνε στη δουλειά του. Ήταν ψυκτικός μηχανικός, δούλευε στα καράβια στον Πειραιά, όταν στο λιμάνι γύρω-γύρω ήταν όλο καρβουνιάρικα. Όταν του είπα ότι θα σταματήσω, γιατί θέλω να πάω να δω λίγο θέατρο, μου είπε: πού να πας; Δεν αντέδρασε βίαια. Είπε: τράβα κόψε το λαιμό σου, από εμένα καμία βοήθεια δεν έχει. Του λέω: δηλαδή μου κόβεις και το χαρτζιλίκι; Και μου απάντησε: “Δεν ήταν χαρτζιλίκι αυτό. Πληρωνόσουν γιατί δούλευες. Τώρα δε θα δουλεύεις και θα πληρώνεσαι; Δεν γίνεται αυτό”» είπε και πρόσθεσε:

«Εγώ έφυγα, πήγα σε έναν φίλο που είχε τουριστικές μονάδες, κάμπινγκ και μικρά ξενοδοχεία και δούλεψα εκεί. Η σχολή δεν είχε δίδακτρα και για αυτό τη διάλεξα. Σκεφτόμουν ότι αν το έχω το έχω και θα γίνει, αν δεν το έχω δεν θα γίνω», αφηγείται ο ηθοποιός. Η αντίρρησή του κράτησε 18 χρόνια. Μετά από 18 χρόνια ήρθε στα θέατρο να με δει, γιατί οι φίλοι του του έλεγαν ‘Σπουδαίος ο γιος σου! Πήγαμε και τον είδαμε στην παράσταση’. Ένιωσε ντροπή που του το έλεγαν οι φίλοι του, τους οποίους πίστευε. Ένιωσε άσχημα. Κάποια στιγμή μου είπαν “Είναι ο πατέρας σου στην πλατεία” και τους είπα “Κάνετε λάθος. Δεν έρχεται ο πατέρας μου στο θέατρο”. Βγαίνοντας από το θέατρο, το βράδυ, με περίμενε, με αγκάλιασε, έβαλε τα κλάματα αλλά εγώ πια ήμουν 36 χρονών και ήμουν ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου 10 χρόνια» εξομολογήθηκε ο Τάσος Χαλκιάς.

