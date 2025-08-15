search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 11:24
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.08.2025 10:53

Μαρία Αντωνά: Ρομαντική «απόδραση» στο Παλέρμο με τον Γιώργο Λιάγκα (Video/Photos)

15.08.2025 10:53
liagkas-antona-new

Το ειδυλλιακό Παλέρμο της Σικελίας επέλεξαν η Μαρία Αντωνά και ο Γιώργος Λιάγκας για μια ολιγοήμερη ρομαντική «απόδραση».

Το ζευγάρι απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενημερώνοντας ωστόσο τα προφίλ τους στα social media με φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό.

Οι δυο τους απόλαυσαν βόλτες στα γραφικά στενά της παλιάς πόλης, έκαναν στάσεις για αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο και απόλαυσαν την αυγουστιάτικη Πανσέληνο.

Με φόντο τα πολύχρωμα μπαλκόνια και τη θάλασσα της Σικελίας, οι δυο τους επέλεξαν να ζήσουν πιο ανέμελες στιγμές μακριά από… αδιάκριτα βλέμματα σε ένα μέρος που -αν μη τι άλλο- δεν είναι αναγνωρίσιμοι.

Η ραδιοφωνική παραγωγός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους το φωτογραφικό άλμπουμ της εξόρμησής τους στην Ιταλία, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από τις όμορφες στιγμές που πέρασαν στο Παλέρμο.

«Σαν παραμύθι» έγραψε στη λεζάντα.

Διαβάστε επίσης:

Όλγα Σμάγαδου: «Δυστυχώς ήρθα αντιμέτωπη με τοξικές συμπεριφορές από πολύ νωρίς στην τηλεόραση»

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι δύσκολες ώρες, τα προβλήματα με την οικογένεια και οι δικαστικές διαμάχες

Λιούις Χάμιλτον: Στην Πάρο για διακοπές ο πρωταθλητής της F1 πριν το Grand Prix στην Ολλανδία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parker-new
LIFESTYLE

«And Just Like That…»: Απογοήτευσε στο φινάλε του – «Κατέστρεψε την κληρονομιά του «Sex and the City» γράφουν στο «Χ»

XARDALIAS_1508
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χαρδαλιάς: «Χρειαζόμαστε περισσότερη δικαιοσύνη, περισσότερη αλληλεγγύη, περισσότερη ανθρωπιά»

Lamborghini-Fenomeno-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Lamborghini Fenomeno: Τόσο «εκκωφαντικό» που θα μπορούσε να καταγραφεί στη κλίμακα Ρίχτερ

mareba new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στα Χανιά για την γιορτή του Δεκαπενταύγουστου ο Κυριάκος Μητσοτάκης 

liagkas-antona-new
LIFESTYLE

Μαρία Αντωνά: Ρομαντική «απόδραση» στο Παλέρμο με τον Γιώργο Λιάγκα (Video/Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mixalis_mitrousis_ndp_file
LIFESTYLE

Μιχάλης Μητρούσης για σχόλιο Παύλου Χαϊκάλη: «Κρεβάτι κάνουν το θέατρο όποιοι θέλουν να το κάνουν κρεβάτι»

key_img11
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο υβριδικό Suzuki SUV με χώρους και αυτόματο κιβώτιο στην Ελλάδα

GNA_GENNIMATAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Γεννηματάς»: Έκοψαν την άδεια στην εργαζόμενη που κατηγγειλε το ατύχημα με το ασανσέρ - «Εκδικητική η συμπεριφορά της διοίκησης», σκληρή απάντηση και σε Γεωργιάδη

ninios-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γιώργος Νινιός: Υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στα Seoul International Drama Awards 2025 ο ηθοποιός

mazonakis-new
LIFESTYLE

Μαζωνάκης για τον εγκλεισμό στο ψυχιατρείο: «Με τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 11:21
parker-new
LIFESTYLE

«And Just Like That…»: Απογοήτευσε στο φινάλε του – «Κατέστρεψε την κληρονομιά του «Sex and the City» γράφουν στο «Χ»

XARDALIAS_1508
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χαρδαλιάς: «Χρειαζόμαστε περισσότερη δικαιοσύνη, περισσότερη αλληλεγγύη, περισσότερη ανθρωπιά»

Lamborghini-Fenomeno-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Lamborghini Fenomeno: Τόσο «εκκωφαντικό» που θα μπορούσε να καταγραφεί στη κλίμακα Ρίχτερ

1 / 3
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων Αποσύνδεση