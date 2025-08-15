Μαρία Αντωνά: Ρομαντική «απόδραση» στο Παλέρμο με τον Γιώργο Λιάγκα (Video/Photos)

Το ειδυλλιακό Παλέρμο της Σικελίας επέλεξαν η Μαρία Αντωνά και ο Γιώργος Λιάγκας για μια ολιγοήμερη ρομαντική «απόδραση».

Το ζευγάρι απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενημερώνοντας ωστόσο τα προφίλ τους στα social media με φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό.

Οι δυο τους απόλαυσαν βόλτες στα γραφικά στενά της παλιάς πόλης, έκαναν στάσεις για αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο και απόλαυσαν την αυγουστιάτικη Πανσέληνο.

Με φόντο τα πολύχρωμα μπαλκόνια και τη θάλασσα της Σικελίας, οι δυο τους επέλεξαν να ζήσουν πιο ανέμελες στιγμές μακριά από… αδιάκριτα βλέμματα σε ένα μέρος που -αν μη τι άλλο- δεν είναι αναγνωρίσιμοι.

Η ραδιοφωνική παραγωγός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους το φωτογραφικό άλμπουμ της εξόρμησής τους στην Ιταλία, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από τις όμορφες στιγμές που πέρασαν στο Παλέρμο.

«Σαν παραμύθι» έγραψε στη λεζάντα.

