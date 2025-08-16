Μαρία Σολωμού: «Μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε να κόψω τις κόκες» (Video)

Για την ιδιαίτερη σχέση που διατηρεί με τον Μάριο Αθανασίου αλλά και τον λόγο που δεν της μιλούσε για τρία χρόνια ο γιος τους μίλησε η Μαρία Σολωμού στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού στο Youtube.

«Ο μόνος άνθρωπος που ξέρει 100% πώς είμαι, είναι ο γιος μου, ούτε οι κολλητοί μου, ούτε η ίδια μου η μάνα… Ποτέ δε μιλάγαμε ιδιαίτερα με τη μαμά μου, δε θα πήγαινα να της πω ότι έχω ένα πρόβλημα, και δε θα το κάνω ποτέ. Όταν έχω ένα πρόβλημα, οριακά λέω τους τίτλους στον Μάριο Αθανασίου, άλλη μια περίεργη σχέση της ζωής μου», εξήγησε η ηθοποιός.

«Χτυπάει το τηλέφωνο και βλέπω, Μάριος. Όπου είμαι, λέω, “κάντε λίγο ησυχία”, κάθομαι και λέω, “τι;”. Aυτή είναι η συζήτησή μας πολλά χρόνια: “έχεις πέντε;”, “λέγε”, μιλάει μόνος του μισή ωρίτσα, λέω “οκ, η άποψή μου είναι αυτή”, μου απαντάει, “εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ ματάκια μου, φιλιά” και το κλείνει», πρόσθεσε.

«Δε θα κάνει ποτέ ό,τι του πω. Δε ζητάει ποτέ τη γνώμη μου, μιλάμε για προβλήματα χωρίς να μιλάμε για προβλήματα, χωρίς να βρίσκουμε λύσεις. Δεν έχει πάρει ποτέ συμβουλή από μένα, ούτε εγώ από αυτόν. Τη βρίσκουμε πάντα στη μέση. Μιλάμε και του λέω, “θα μου κάνεις αυτή τη χάρη αυτή τη φορά, θα πάρεις το μέρος μου”, και παίρνει το μέρος μου. Μιλάμε και μου λέει το ίδιο αυτός, και λέω “οκ” και το κάνω. Είμαστε δυο άνθρωποι που δεν έχουμε ταιριάξει ποτέ πουθενά. Αλλά, δεν ακούμε καμία συμβουλή από κανέναν, θα κάνουμε αυτό που μας λέει το κεφάλι μας κι ας είναι λάθος, ας το πληρώσουμε εμείς. Αυτό το έχει πάρει και ο γιος μας. Είναι πάρα πολύ αστεία η σχέση μου με τον Μάριο. Έχω πολύ λίγους ανθρώπους που το κάνω αυτό», εξήγησε.

«Στα 13 με 15 ο γιος μου δε μου μίλαγε»

«Kαι τον γιο μου, θα τον πάρω τηλέφωνο και θα του πω, “θες να ακούσεις κάτι αστείο;” και ξεκινάω, “έπαθα αυτό, κι αυτό, κι αυτό”, και μου λέει την άποψή του. Ήρθε κάποια στιγμή που με τον γιο μου το χάσαμε το μεταξύ μας, Στα 13 με 15 δε μου μίλαγε, και είχα φρικάρει. Δεν έκανα αυτό που δε θέλω να μου κάνουν, δεν τον πίεζα. Τρία χρόνια κράτησε αυτό αλλά είχα το μάτι μου ραντάρ. Με τον πατέρα του έχει άλλη σχέση, είναι φίλοι, με εμένα έμενε μαζί, είμαι η μαμά.

Ο Μάριος ήξερε λίγα πράγματα, δεν έλεγε πολλά… Όταν τον άφησα στον μπαμπά του, που τον πήρε για τέσσερα χρόνια άρχισε να μου μιλάει…Τώρα μιλάμε κάθε μέρα, αν με πάρει τηλέφωνο ανησυχώ, τον ρωτάω τι έπαθε. Πλέον μένει μόνος του. Το σπίτι του το έχω δει, αλλά τα κάνει όλα μόνος του, δε με άφησε να πάω να το τακτοποιήσω. Είναι πολύ ανεξάρτητος, είχε να πάρει», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της η Μαρία Σολωμού.

Η Μαρία Σολωμού χαρακτήρισε «τυχερό» τον εαυτό της. «Η σχέση μας με τον Μάριο δεν τελείωσε ποτέ, και ούτε πρόκειται. Έχουμε τέλεια σχέση όλοι μεταξύ μας. Θα μπορούσα να είμαι από τις γυναίκες που πραγματικά υποφέρουν. Είμαι πολύ τυχερή σε αυτό γιατί είναι καλός μπαμπάς. Βιολογικά ο Μάριος ήταν φτιαγμένος για μπαμπάς και οικογένεια. Βρήκε μια γυναίκα που αγαπά το παιδί μου. Δεν είχα ποτέ ανησυχία για το τι συμβαίνει σε αυτό το σπίτι. Πίναμε καφέ παρέα… Είμαι πολύ τυχερή σε αυτό το κομμάτι», δήλωσε.

Η ενέργεια και τα …ναρκωτικά

Σε άλλο σημείο η ηθοποιός αποκάλυψε ότι δέχεται μηνύματα από ανθρώπους που την κατηγορούν ότι παίρνει ναρκωτικά, ενώ εκείνη δεν έχει δοκιμάσει ποτέ.

«Ξέρεις πόσος κόσμος μου στέλνει ακόμα και τώρα μηνύματα να σταματήσω τις κόκες; Ο κόσμος πιστεύει ότι όλη αυτή η ενέργεια και η χαρά προκύπτει από τα ναρκωτικά. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ ναρκωτικά, εκτός από μπάφο που δοκίμασα στα 18 και δε μου άρεσε καθόλου...», εξήγησε.

«Αν πετάξω άνθρωπο από τη ζωή μου, το λέω με πλήρη επίγνωση….σημαίνει ότι είσαι σημαντικό κάθαρμα… Για να βγάλω το ανθρώπινο από τη ζωή μου σημαίνει ότι μου έχεις δημιουργήσει τραύμα», ξεκαθάρισε τέλος.

