Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Θα σου βρούμε και εσένα γκόμενο να σου πληρώνει τις διακοπές»

Πληρωμένη απάντηση σε κακόβουλο σχόλιο στο TikTok έδωσε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Απαντώντας στο ερώτημα: «Πόσα πληρώνει ο Μάστορας για τις διακοπές σου;», το οποίο έγραψε hater κάτω από βίντεο – μήνυμα σε άνθρωπο που υπήρξε στο παρελθόν στη ζωή της, η επιχειρηματίας, μοντέλο και influencer απάντησε: «Κούρασες εσύ κάτω από κάθε βίντεο μου… Θα σου βρούμε και εσένα γκόμενο να σου πληρώνει τις διακοπές. Σκάσε πια».

Διαβάστε επίσης:

Ρακ: Σταμάτησε το live για να επιπλήξει 15χρονο που έπινε αλκοόλ – «Θα πας νοσοκομείο» (Video)

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

Μαρία Σολωμού: «Μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε να κόψω τις κόκες» (Video)