Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Θα σου βρούμε και εσένα γκόμενο να σου πληρώνει τις διακοπές»

Πληρωμένη απάντηση σε κακόβουλο σχόλιο στο TikTok έδωσε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.
Απαντώντας στο ερώτημα: «Πόσα πληρώνει ο Μάστορας για τις διακοπές σου;», το οποίο έγραψε hater κάτω από βίντεο – μήνυμα σε άνθρωπο που υπήρξε στο παρελθόν στη ζωή της, η επιχειρηματίας, μοντέλο και influencer απάντησε: «Κούρασες εσύ κάτω από κάθε βίντεο μου… Θα σου βρούμε και εσένα γκόμενο να σου πληρώνει τις διακοπές. Σκάσε πια».
