Πέρασαν 8 χρόνια από την ημέρα που πέθανε η Ζωή Λάσκαρη. Ήταν 18 Αυγούστου του 2017 αλλά παραμένει ακόμα αξέχαστη και ξεχωρίζει ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου.

Η λαμπερή πρωταγωνίστρια έφυγε στον ύπνο της στο σπίτι της στο Πόρτο Ράφτη σε ηλικία 74 ετών. Το στούντιο Kleisthenis δημοσίευσεβδύο φωτογραφίες από τα γυρίσματα της ταινίας «Οι θαλασσιές οι χάντρες» της Φίνος Φιλμ για να τιμήσει τη μνήμη της. Όπου η ηθοποιός ποζάρει μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της. Στο πλάνο φαίνονται ο Γιάννης Δαλιανίδης και ο Γιώργος Αρβανίτης μαζί με τους Φαίδωνα Γεωργίτση, Κώστα Βουτσά, Μάρθα Καραγιάννη, Γιάννη Βογιατζή, Γιώργο Τσιτσόπουλο και την τραγουδίστρια Αλέκα Μαβίλη.

Παράλληλα στη λεζάντα αναφέρεται:

«Σήμερα συμπληρώνονται οκτώ χρόνια από τον χαμό της Ζωής Λάσκαρη, μιας από τις πιο λαμπερές μορφές του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου. Με το ταλέντο, την εκφραστικότητα και την ακαταμάχητη παρουσία της, κατάφερε να γίνει σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, αφήνοντας πίσω της ρόλους που συνεχίζουν να συγκινούν και να εμπνέουν.

Στις δύο αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον φακό του Κλεισθένη @studio_kleisthenis , η αξέχαστη ηθοποιός απαθανατίζεται σε διάλειμμα των γυρισμάτων του μιούζικαλ της Φίνος Φιλμ και του Γιάννη Δαλιανίδη «Οι θαλασσιές οι χάντρες». Πλάι στους συντελεστές της ταινίας: (Από αριστερά) Γιάννης Δαλιανίδης, Γιώργος Τσιτσόπουλος, Φαίδων Γεωργίτσης, Μάρθα Καραγιάννη, Κώστας Βουτσάς. Γιάννης Βογιατζής και κάτω η τραγουδίστρια Αλέκα Μαβίλη και ο Διευθυντής Φωτογραφίας του Φίνου, Γιώργος Αρβανίτης.

Η δεύτερη φωτογραφία μας μεταφέρει στα ιστορικά στούντιο της Φίνος Φιλμ στους Αγίους Αναργύρους. Εκεί όπου γυρίστηκε η συγκεκριμένη ταινία το 1966. Αλλά και αμέτρητα ακόμη έργα που σφράγισαν το παλιό καλό ελληνικό σινεμά.

Στο ανεξάντλητο αρχείο του Κλεισθένη φυλάσσονται πολύτιμες φωτογραφίες από τα γυρίσματα δεκάδων ταινιών σε στούντιο. Που παραμένουν ζωντανά κομμάτια μιας χρυσής εποχής. Χαρίζοντας στο κοινό τη μαγεία και την αίσθηση πως οι ήρωες εκείνων των χρόνων συνεχίζουν να ζουν μέσα από την τέχνη τους», αναφέρουν οι διαχειριστές.

Η *Αίθρα (Μαρία – Ελένη) Λυκουρέζου δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία της με ένα συγκινητικό κείμενο που εκθειάζει τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα της Ζωής Λάσκαρη.

«Φώς. Αέρας. Λευκό. Φωτεινή ψυχή. Έσπερνε δημιουργία. Διαφορετική. Δημιουργική. Απόλυτη. Ζωντανή. Ευαίσθητη. Τσαμπουκάς. Θαρραλέα. Τολμηρή.

Άνοιγε δρόμους…. Δεν ακολουθούσε τα στημένα. Δεν ακολουθούσε τα πλήθη, δεν επιζητούσε χειροκρότημα, δεν επιζητούσε τίποτα.

Γιατί πολύ απλά ήταν. Σε ένα στημένο σημερινό «σταρ σύστεμ»….Ήταν το πιο λαμπρό αστέρι. Το φώς της… είτε σε έκαιγε… Είτε σε ζέσταινε….

Δεν «έστηνε» ειδήσεις…. Δεν είχε ψώνιο να την αποκαλούν κάπως. Ήταν. Είναι. Και θα είναι για πάντα.

Όλα αυτά που οι περισσότεροι «προσπαθούν» με χίλια μέσα να τραβήξουν την προσοχή…… Δεν προσπάθησε ποτέ. Αρκούσε ένα βλέμμα. Ένα περπάτημα. Ένα γέλιο. Σε ένα στημένο κόσμο……σε έναν Άθεο κόσμο…. Υπήρξε….κάτι πολύ παραπάνω…… Άπιαστο. Με πίστη δυνατή μόνο στον Θεό….. Σε ευχαριστώ που μου έδειξες τι θα πει…. ΖΩΗ☀️🌟💛», γράφει για τη μητέρα της.

*Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζουν αποφάσισε σχετικά πρόσφατα να αλλάξει το όνομά της σε Αίθρα και να χρησιμοιοιεί αυτό.

