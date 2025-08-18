search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 20:45
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.08.2025 19:47

Ζωή Λάσκαρη: Πέρασαν 8 χρόνια από τον θάνατό της – «Σε ένα στημένο σημερινό σταρ σύστεμ….ήταν το πιο λαμπρό αστέρι» λέει η κόρη της (Photos)

18.08.2025 19:47
LASKARH
Finos film

Πέρασαν 8 χρόνια από την ημέρα που πέθανε η Ζωή Λάσκαρη. Ήταν 18 Αυγούστου του 2017 αλλά παραμένει ακόμα αξέχαστη και ξεχωρίζει ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου.

Η λαμπερή πρωταγωνίστρια έφυγε στον ύπνο της στο σπίτι της στο Πόρτο Ράφτη σε ηλικία 74 ετών. Το στούντιο Kleisthenis δημοσίευσεβδύο φωτογραφίες από τα γυρίσματα της ταινίας «Οι θαλασσιές οι χάντρες» της Φίνος Φιλμ για να τιμήσει τη μνήμη της. Όπου η ηθοποιός ποζάρει μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της. Στο πλάνο φαίνονται ο Γιάννης Δαλιανίδης και ο Γιώργος Αρβανίτης μαζί με τους Φαίδωνα Γεωργίτση, Κώστα Βουτσά, Μάρθα Καραγιάννη, Γιάννη Βογιατζή, Γιώργο Τσιτσόπουλο και την τραγουδίστρια Αλέκα Μαβίλη.

Παράλληλα στη λεζάντα αναφέρεται:

«Σήμερα συμπληρώνονται οκτώ χρόνια από τον χαμό της Ζωής Λάσκαρη, μιας από τις πιο λαμπερές μορφές του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου. Με το ταλέντο, την εκφραστικότητα και την ακαταμάχητη παρουσία της, κατάφερε να γίνει σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, αφήνοντας πίσω της ρόλους που συνεχίζουν να συγκινούν και να εμπνέουν.

Στις δύο αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον φακό του Κλεισθένη @studio_kleisthenis , η αξέχαστη ηθοποιός απαθανατίζεται σε διάλειμμα των γυρισμάτων του μιούζικαλ της Φίνος Φιλμ και του Γιάννη Δαλιανίδη «Οι θαλασσιές οι χάντρες». Πλάι στους συντελεστές της ταινίας: (Από αριστερά) Γιάννης Δαλιανίδης, Γιώργος Τσιτσόπουλος, Φαίδων Γεωργίτσης, Μάρθα Καραγιάννη, Κώστας Βουτσάς. Γιάννης Βογιατζής και κάτω η τραγουδίστρια Αλέκα Μαβίλη και ο Διευθυντής Φωτογραφίας του Φίνου, Γιώργος Αρβανίτης.

View this post on Instagram

A post shared by Kleisthenis Daskalakos (@studio_kleisthenis)

Η δεύτερη φωτογραφία μας μεταφέρει στα ιστορικά στούντιο της Φίνος Φιλμ στους Αγίους Αναργύρους. Εκεί όπου γυρίστηκε η συγκεκριμένη ταινία το 1966. Αλλά και αμέτρητα ακόμη έργα που σφράγισαν το παλιό καλό ελληνικό σινεμά.

Στο ανεξάντλητο αρχείο του Κλεισθένη φυλάσσονται πολύτιμες φωτογραφίες από τα γυρίσματα δεκάδων ταινιών σε στούντιο. Που παραμένουν ζωντανά κομμάτια μιας χρυσής εποχής. Χαρίζοντας στο κοινό τη μαγεία και την αίσθηση πως οι ήρωες εκείνων των χρόνων συνεχίζουν να ζουν μέσα από την τέχνη τους», αναφέρουν οι διαχειριστές.

Η ανάρτηση για τη Ζωή Λάσκαρη

Η *Αίθρα (Μαρία – Ελένη) Λυκουρέζου δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία της με ένα συγκινητικό κείμενο που εκθειάζει τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα της Ζωής Λάσκαρη.

«Φώς. Αέρας. Λευκό. Φωτεινή ψυχή. Έσπερνε δημιουργία. Διαφορετική. Δημιουργική. Απόλυτη. Ζωντανή. Ευαίσθητη. Τσαμπουκάς. Θαρραλέα. Τολμηρή.

Άνοιγε δρόμους…. Δεν ακολουθούσε τα στημένα. Δεν ακολουθούσε τα πλήθη, δεν επιζητούσε χειροκρότημα, δεν επιζητούσε τίποτα.

Γιατί πολύ απλά ήταν. Σε ένα στημένο σημερινό «σταρ σύστεμ»….Ήταν το πιο λαμπρό αστέρι. Το φώς της… είτε σε έκαιγε… Είτε σε ζέσταινε….

Δεν «έστηνε» ειδήσεις…. Δεν είχε ψώνιο να την αποκαλούν κάπως. Ήταν. Είναι. Και θα είναι για πάντα.

Όλα αυτά που οι περισσότεροι «προσπαθούν» με χίλια μέσα να τραβήξουν την προσοχή…… Δεν προσπάθησε ποτέ. Αρκούσε ένα βλέμμα. Ένα περπάτημα. Ένα γέλιο. Σε ένα στημένο κόσμο……σε έναν Άθεο κόσμο…. Υπήρξε….κάτι πολύ παραπάνω…… Άπιαστο. Με πίστη δυνατή μόνο στον Θεό….. Σε ευχαριστώ που μου έδειξες τι θα πει…. ΖΩΗ☀️🌟💛», γράφει για τη μητέρα της.

*Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζουν αποφάσισε σχετικά πρόσφατα να αλλάξει το όνομά της σε Αίθρα και να χρησιμοιοιεί αυτό.

Διαβάστε επίσης:

Οι βουτιές της Κλέλιας Ανδριολάτου

Τάσος Βαμβακίδης: Σε πολύ σοβαρή κατάσταση – Υπέστη πνευμονική εμβολή

Η Έλεν Μίρεν θεωρεί ότι «ο Τζέιμς Μποντ πρέπει να είναι άνδρας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zaharova 6540- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: Η Μόσχα απορρίπτει το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατευμάτων στην Ουκρανία – Επίθεση σε Λονδίνο

trump-zelenskyy-345
ΚΟΣΜΟΣ

Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι, έτοιμος για «διπλωματική λύση», τριμερή και ανοικτός στο ενδεχόμενο εκλογών – Σε «μακροπρόθεσμη» ειρήνη ελπίζει ο Τραμπ – Live όλες οι εξελίξεις

MISS_PALAISTINH
LIFESTYLE

Πρώτη φορά στα χρονικά η Μις Παλαιστίνη στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος – «Μεταφέρω τη φωνή ενός λαού που αρνείται να σιωπήσει»

kate middleton 876- new
LIFESTYLE

Σε νέο σπίτι μετακομίζουν Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Ουίλιαμ

LASKARH
LIFESTYLE

Ζωή Λάσκαρη: Πέρασαν 8 χρόνια από τον θάνατό της – «Σε ένα στημένο σημερινό σταρ σύστεμ….ήταν το πιο λαμπρό αστέρι» λέει η κόρη της (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

epidoma new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Οδηγός για το επίδομα των 250 € τον Νοέμβριο - Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι θα το χάσουν

parasxou
LIFESTYLE

Γέννησε η Γεωργία Παράσχου - Πατέρας για πρώτη φορά ο Ολυμπιονίκης, Παύλος Καγιαλής

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 20:45
zaharova 6540- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: Η Μόσχα απορρίπτει το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατευμάτων στην Ουκρανία – Επίθεση σε Λονδίνο

trump-zelenskyy-345
ΚΟΣΜΟΣ

Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι, έτοιμος για «διπλωματική λύση», τριμερή και ανοικτός στο ενδεχόμενο εκλογών – Σε «μακροπρόθεσμη» ειρήνη ελπίζει ο Τραμπ – Live όλες οι εξελίξεις

MISS_PALAISTINH
LIFESTYLE

Πρώτη φορά στα χρονικά η Μις Παλαιστίνη στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος – «Μεταφέρω τη φωνή ενός λαού που αρνείται να σιωπήσει»

1 / 3