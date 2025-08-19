search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 11:53
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.08.2025 10:05

Θα τους… τρελάνει όλους ο Τραμπ: «Νομίζω ότι ο Πούτιν θέλει συμφωνία για χάρη μου» (Video)

19.08.2025 10:05
macron_trump_new_123

Το ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει μια, ας πούμε, sui generis προσέγγιση στην πολιτική είναι γνωστό τοις πάσι: όλα περιστρέφονται γύρω από τον ίδιο, αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να δώσει λύσεις και η προσωπικότητά του είναι αυτή που παίζει καταλυτικό ρόλο για τις όποιες εξελίξεις.

Η τάση του αυτή έγινε για άλλη μια φορά εμφανής χθες, λίγο πριν αρχίσει η συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους επτά Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, με αντικείμενο την προσπάθεια τερματισμού του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Την ώρα που ο Τραμπ και οι λοιποί ηγέτες βρίσκονταν όρθιοι γύρω από το τραπέζι, ένα… αδιάκριτο ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε χαμηλόφωνη συνομιλία του με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν.

Και εκεί, ο Τραμπ ακούγεται να λέει στον Μακρόν για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι «νομίζω ότι (σ.σ. ο Πούτιν) θέλει να κάνει μια συμφωνία. Νομίζω ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία για μένα, καταλαβαίνεις; Όσο τρελό και αν ακούγεται». Δεν είναι ξεκάθαρο αν ο Γάλλος πρόεδρος του πρόλαβε να του απαντήσει κάτι, καθώς αμέσως μετά ο οικοδεσπότης Τραμπ καλεί τους Ευρωπαίους να λάβουν τις θέσεις τους γύρω από το τραπέζι για να αρχίσει η συνάντηση.

Πάντως, ο Μακρόν δεν φάνηκε να πείθεται, καθώς μετά το τέλος των συναντήσεων δήλωσε ότι θα πρέπει να «αυξηθούν οι κυρώσεις» σε βάρος της Ρωσίας αν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, λέγοντας ότι αν «η διαδικασία» σκοντάψει στην «άρνηση» της Μόσχας, «είμαστε όλοι σύμφωνοι πως πρέπει να αυξήσουμε τις κυρώσεις και, σε κάθε περίπτωση, να τηρήσουμε στάση που θα ασκήσει περισσότερη πίεση στη ρωσική πλευρά».

Διαβάστε επίσης

Ντόναλντ Τραμπ: Οι 6 πόλεμοι που ισχυρίζεται ότι τερμάτισε – Ποια είναι η αλήθεια

Λίβανος: Ο ΟΗΕ εξετάζει το μέλλον της ειρηνευτικής δύναμης

Ουκρανία: Πώς ο Ζελένσκι βγήκε αλώβητος από τον Λευκό Οίκο – και «αγόρασε» και χρόνο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sillipsi_1908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος καταζητούμενος για εμπρησμούς

asthenoforo96_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στην Αλευράδα Αμφιλοχίας: Νεκρός χειριστής οδοστρωτήρα

zelensky_trump_putin
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Πώς ο Πούτιν ήταν «ωσεί παρών» στις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο

egnatia_odos
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με 3 νεκρούς στην Εγνατία Οδό: Πήραν εξιτήριο οι δύο εγκαυματίες, χειρουργήθηκε ο οδηγός του φορτηγού

Niall_Horan
LIFESTYLE

Ο Niall Horan επέστρεψε στη σκηνή 10 μήνες μετά τον θάνατο του Liam Payne (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_paralia_1808_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μετά τη «φθινοπωρινή» στροφή έρχεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού - Έως και 39°C η θερμοκρασία (video)

ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 11:53
sillipsi_1908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος καταζητούμενος για εμπρησμούς

asthenoforo96_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στην Αλευράδα Αμφιλοχίας: Νεκρός χειριστής οδοστρωτήρα

zelensky_trump_putin
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Πώς ο Πούτιν ήταν «ωσεί παρών» στις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο

1 / 3