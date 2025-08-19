Θα τους… τρελάνει όλους ο Τραμπ: «Νομίζω ότι ο Πούτιν θέλει συμφωνία για χάρη μου» (Video)

Το ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει μια, ας πούμε, sui generis προσέγγιση στην πολιτική είναι γνωστό τοις πάσι: όλα περιστρέφονται γύρω από τον ίδιο, αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να δώσει λύσεις και η προσωπικότητά του είναι αυτή που παίζει καταλυτικό ρόλο για τις όποιες εξελίξεις.

Η τάση του αυτή έγινε για άλλη μια φορά εμφανής χθες, λίγο πριν αρχίσει η συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους επτά Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, με αντικείμενο την προσπάθεια τερματισμού του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Την ώρα που ο Τραμπ και οι λοιποί ηγέτες βρίσκονταν όρθιοι γύρω από το τραπέζι, ένα… αδιάκριτο ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε χαμηλόφωνη συνομιλία του με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν.

Και εκεί, ο Τραμπ ακούγεται να λέει στον Μακρόν για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι «νομίζω ότι (σ.σ. ο Πούτιν) θέλει να κάνει μια συμφωνία. Νομίζω ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία για μένα, καταλαβαίνεις; Όσο τρελό και αν ακούγεται». Δεν είναι ξεκάθαρο αν ο Γάλλος πρόεδρος του πρόλαβε να του απαντήσει κάτι, καθώς αμέσως μετά ο οικοδεσπότης Τραμπ καλεί τους Ευρωπαίους να λάβουν τις θέσεις τους γύρω από το τραπέζι για να αρχίσει η συνάντηση.

Πάντως, ο Μακρόν δεν φάνηκε να πείθεται, καθώς μετά το τέλος των συναντήσεων δήλωσε ότι θα πρέπει να «αυξηθούν οι κυρώσεις» σε βάρος της Ρωσίας αν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, λέγοντας ότι αν «η διαδικασία» σκοντάψει στην «άρνηση» της Μόσχας, «είμαστε όλοι σύμφωνοι πως πρέπει να αυξήσουμε τις κυρώσεις και, σε κάθε περίπτωση, να τηρήσουμε στάση που θα ασκήσει περισσότερη πίεση στη ρωσική πλευρά».

