Ντόναλντ Τραμπ: Οι 6 πόλεμοι που ισχυρίζεται ότι τερμάτισε – Ποια είναι η αλήθεια

Το «όνειρο» του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι να μείνει στην ιστορία ως «παγκόσμιος ειρηνοποιός». Μάλιστα έχει γραφτεί, χωρίς να διαψευσθεί ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών για την Ουκρανία στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε δύο σημαντικούς ισχυρισμούς: Ότι θέλει ειρηνευτικές συμφωνίες αντί για εκεχειρίες και ότι έχει τερματίσει έξι πολέμους από τότε που έγινε πρόεδρος.

Πολλοί αναρωτήθηκαν ποιοι είναι αυτοί οι πόλεμοι.

Ο Τραμπ και η κυβέρνησή του ισχυρίζονται ότι βοήθησαν στην επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ:

Ισραήλ και Ιράν, Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και Ρουάντα, Καμπότζης και Ταϊλάνδης, Ινδίας και Πακιστάν, Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου Αιγύπτου και Αιθιοπίας.

Ωστόσο, ο ισχυρισμός ότι έχουν διευθετηθεί αυτές οι συγκρούσεις εξωραΐζεται και σε ορισμένες περιπτώσεις αντικρούεται, όπως διαβάζουμε στο in.gr, από τη συνεχιζόμενη βία σε χώρες όπως η Λαϊκή Δημοκρατία τους Κονγκό, όπου οι αντάρτες που υποστηρίζονται από τη Ρουάντα έχασαν την προθεσμία για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στη Ντόχα την Τρίτη.

Στο Ιράν, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν τις δικές τους επιθέσεις χρησιμοποιώντας βόμβες-καταστροφείς καταφυγίων εναντίον στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων προτού το Ιράν πιέσει να αποδεχτεί την εκεχειρία.

Η Ινδία αρνήθηκε ότι ο Τραμπ έπαιξε οποιονδήποτε ρόλο στην επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Πακιστάν για τον τερματισμό των ημερών επιθέσεων στην αμφισβητούμενη περιοχή του Κασμίρ τον Μάιο.

Η Αίγυπτος και η Αιθιοπία δεν έχουν καμία συμφωνία για να διευθετήσουν τη ρίζα της σύγκρουσής τους – ένα φράγμα στον ποταμό Νείλο που κατασκευάστηκε από την Αιθιοπία και θα εκτρέψει το νερό από την Αίγυπτο.

Και η Σερβία αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε σχέδια να επιδιώξει πόλεμο με το Κοσσυφοπέδιο, αν και ο Τραμπ ανέλαβε την ευθύνη για την αποτροπή ενός τέτοιου ενδεχόμενου.

Διαβάστε επίσης

Ρωσία: Φωτιά σε διυλιστήριο και νοσοκομείο από επιδρομή ουκρανικών drones

ΗΠΑ: Ο Μεξικανός «βαρόνος» των ναρκωτικών «Ελ Μάγιο» αποφασίζει να δηλώσει ένοχος ενώπιον της δικαιοσύνης

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο ανακοίνωσε την ανάπτυξη 4,5 εκατ. εθνοφυλάκων αντιδρώντας στις «απειλές» των ΗΠΑ