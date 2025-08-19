search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 11:54
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.08.2025 09:50

Ντόναλντ Τραμπ: Οι 6 πόλεμοι που ισχυρίζεται ότι τερμάτισε – Ποια είναι η αλήθεια

19.08.2025 09:50
donald trump new

Το «όνειρο» του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι να μείνει στην ιστορία ως «παγκόσμιος ειρηνοποιός». Μάλιστα έχει γραφτεί, χωρίς να διαψευσθεί ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών για την Ουκρανία στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε δύο σημαντικούς ισχυρισμούς: Ότι θέλει ειρηνευτικές συμφωνίες αντί για εκεχειρίες και ότι έχει τερματίσει έξι πολέμους από τότε που έγινε πρόεδρος.

Πολλοί αναρωτήθηκαν ποιοι είναι αυτοί οι πόλεμοι.

Ο Τραμπ και η κυβέρνησή του ισχυρίζονται ότι βοήθησαν στην επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ:

  1. Ισραήλ και Ιράν,
  2. Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και Ρουάντα,
  3. Καμπότζης και Ταϊλάνδης,
  4. Ινδίας και Πακιστάν,
  5. Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου
  6. Αιγύπτου και Αιθιοπίας.

Ωστόσο, ο ισχυρισμός ότι έχουν διευθετηθεί αυτές οι συγκρούσεις εξωραΐζεται και σε ορισμένες περιπτώσεις αντικρούεται, όπως διαβάζουμε στο in.gr, από τη συνεχιζόμενη βία σε χώρες όπως  η Λαϊκή Δημοκρατία τους Κονγκό, όπου οι αντάρτες που υποστηρίζονται από τη Ρουάντα έχασαν την προθεσμία για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στη Ντόχα την Τρίτη.

Στο Ιράν, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν τις δικές τους επιθέσεις χρησιμοποιώντας βόμβες-καταστροφείς καταφυγίων εναντίον στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων προτού το Ιράν πιέσει να αποδεχτεί την εκεχειρία.

Η Ινδία αρνήθηκε ότι ο Τραμπ έπαιξε οποιονδήποτε ρόλο στην επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Πακιστάν για τον τερματισμό των ημερών επιθέσεων στην αμφισβητούμενη περιοχή του Κασμίρ τον Μάιο.

Η Αίγυπτος και η Αιθιοπία δεν έχουν καμία συμφωνία για να διευθετήσουν τη ρίζα της σύγκρουσής τους – ένα φράγμα στον ποταμό Νείλο που κατασκευάστηκε από την Αιθιοπία και θα εκτρέψει το νερό από την Αίγυπτο.

Και η Σερβία αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε σχέδια να επιδιώξει πόλεμο με το Κοσσυφοπέδιο, αν και ο Τραμπ ανέλαβε την ευθύνη για την αποτροπή ενός τέτοιου ενδεχόμενου.

Διαβάστε επίσης

Ρωσία: Φωτιά σε διυλιστήριο και νοσοκομείο από επιδρομή ουκρανικών drones

ΗΠΑ: Ο Μεξικανός «βαρόνος» των ναρκωτικών «Ελ Μάγιο» αποφασίζει να δηλώσει ένοχος ενώπιον της δικαιοσύνης

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο ανακοίνωσε την ανάπτυξη 4,5 εκατ. εθνοφυλάκων αντιδρώντας στις «απειλές» των ΗΠΑ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sillipsi_1908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος καταζητούμενος για εμπρησμούς

asthenoforo96_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στην Αλευράδα Αμφιλοχίας: Νεκρός χειριστής οδοστρωτήρα

zelensky_trump_putin
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Πώς ο Πούτιν ήταν «ωσεί παρών» στις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο

egnatia_odos
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με 3 νεκρούς στην Εγνατία Οδό: Πήραν εξιτήριο οι δύο εγκαυματίες, χειρουργήθηκε ο οδηγός του φορτηγού

Niall_Horan
LIFESTYLE

Ο Niall Horan επέστρεψε στη σκηνή 10 μήνες μετά τον θάνατο του Liam Payne (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_paralia_1808_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μετά τη «φθινοπωρινή» στροφή έρχεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού - Έως και 39°C η θερμοκρασία (video)

ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 11:53
sillipsi_1908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος καταζητούμενος για εμπρησμούς

asthenoforo96_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στην Αλευράδα Αμφιλοχίας: Νεκρός χειριστής οδοστρωτήρα

zelensky_trump_putin
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Πώς ο Πούτιν ήταν «ωσεί παρών» στις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο

1 / 3