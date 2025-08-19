search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 13:45
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.08.2025 11:52

Ουκρανία: Πώς ο Πούτιν ήταν «ωσεί παρών» στις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο

19.08.2025 11:52
vlad_putin_alaska_new

Μπορεί οι χθεσινές διαδοχικές συναντήσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και αντιπροσωπεία Ευρωπαίων ηγετών να δημιούργησαν μια αίσθηση αισιοδοξίας για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, ωστόσο, φαίνεται ότι – αν και ο ίδιος δεν είχε προσκληθεί – ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, έκανε «αισθητή» την παρουσία του στις συζητήσεις.

Σύμφωνα με ανάλυση του SkyNews, κατά τις συναντήσεις του Τραμπ υπήρξαν τρεις στιγμές-«κλειδιά» που αποκάλυψαν την επιρροή Πούτιν στον τρόπο με τον οποίο ο ένοικος του Λευκού Οίκου διαχειρίζεται την κρίση στην Ουκρανία, αλλά και πώς οραματίζεται το τέλος της:

  • Η πρώτη ήταν στο Οβάλ Γραφείο. Καθισμένος δίπλα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «δεν νομίζω ότι χρειάζεται κατάπαυση του πυρός». Ήταν μια εντυπωσιακή απόδειξη της μεταστροφής του Τραμπ στην προσέγγισή του για την ειρήνη. Τους τελευταίους έξι μήνες, η κατάπαυση του πυρός ήταν η προτεραιότητά του, αλλά μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα, ξαφνικά δεν είναι πια.
  • Η δεύτερη ήταν η ίδια η μορφή της συνέντευξης, με τον Τραμπ να επιστρέφει στην αγαπημένη του μορφή ανοιχτών ερωτήσεων και απαντήσεων. Στην Αλάσκα, ο Πούτιν δεν υποχρεώθηκε να απαντήσει σε καμία ερώτηση – πιθανότατα επειδή δεν ήθελε. Εδώ, όμως, ο Ζελένσκι δεν είχε άλλη επιλογή. Υποβλήθηκε σε μια σειρά ερωτήσεων για να διαπιστωθεί αν είχε πάρει το μάθημά του από την προηγούμενη φορά. Ήταν μια περαιτέρω απόδειξη της ειδικής μεταχείρισης που ο Τραμπ φαίνεται να επιφυλάσσει στον Πούτιν.
  • Η τρίτη ήταν το τηλεφώνημά τους. Αρχικά, ο Τραμπ είπε ότι θα μιλούσε με τον ηγέτη του Κρεμλίνου μετά τη συνάντησή του με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Αλλά τελικά το τηλεφώνημα έγινε κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Μια πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με επτά ηγέτες διακόπηκε για ένα τηλεφώνημα – σαν ο Τραμπ να έπρεπε να συμβουλευτεί πρώτα τον Πούτιν, πριν συνεχίσει τις συνομιλίες του.

Ακόμα δεν είναι γνωστές όλες οι λεπτομέρειες της ειρηνευτικής πρότασης που καταρτίζεται, αλλά όλα αυτά υποδηλώνουν έντονα ότι έχει σχεδιαστεί από τη Ρωσία. Ο Λευκός Οίκος παρέχει το χαρτί, αλλά το Κρεμλίνο κρατά το στυλό. Για τη Μόσχα, ο στόχος τώρα είναι να κρατήσει τον Τραμπ στον δρόμο προς την ειρήνη που η ίδια έχει χαράξει, που είναι πρώτα η επίλυση και μετά η κατάπαυση του πυρός. Πιστεύει ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσει τους στόχους της, επειδή έχει μεγαλύτερη επιρροή όσο συνεχίζονται οι μάχες.

Ωστόσο, ο Πούτιν θα είναι επιφυλακτικός, καθώς ο Τραμπ είναι… ευεπίφορος και μπορεί εύκολα να αλλάξει γνώμη, ανάλογα με το τελευταίο άτομο με το οποίο μίλησε. Έτσι, για να διασφαλίσει ότι οι συμπάθειές του δεν θα επηρεαστούν και ότι τα όρια τους θα παραμείνουν ανέπαφα, η Ρωσία θα προσπαθήσει να κάνει τη φωνή της να ακουστεί. Τη Δευτέρα, για παράδειγμα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τις πρόσφατες δηλώσεις της βρετανικής κυβέρνησης ότι θα ήταν έτοιμη να στείλει στρατεύματα για να βοηθήσει στην επιβολή της εκεχειρίας. Χαρακτήρισε την ιδέα «προκλητική» και «επιθετική».

Η Μόσχα προσπαθεί να καταπνίξει τις ανησυχίες της Ευρώπης, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως το μέρος που επιθυμεί περισσότερο την ειρήνη και το Κίεβο (και την Ευρώπη) ως το εμπόδιο. Ωστόσο, ενώ ο Ζελένσκι συμφώνησε σε τριμερή συνάντηση, το Κρεμλίνο δεν το έκανε. Μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Πούτιν και του Τραμπ, ανέφερε ότι οι ηγέτες συζήτησαν την «αύξηση του επιπέδου των εκπροσώπων» στις συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Δεν επιβεβαιώθηκε σε ποιο επίπεδο.

Διαβάστε επίσης

Αίγυπτος: «Κόκκινη γραμμή» για εμάς ο εκτοπισμός των Παλαιστινίων από τη Γάζα

Ουκρανία: Απασφάλισε και πάλι ο Μεντβέντεφ – «Οι Ευρωπαίοι “έγλειφαν” τον Τραμπ»

Ουκρανός ελεύθερος σκοπευτής εξουδετερώνει δύο Ρώσους στρατιώτες από απόσταση 4χλμ με μία βολή [βίντεο]

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lavrov_1908_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Δεν αποκλείουμε κανένα σχήμα για τη συζήτηση της ειρηνευτικής διαδικασίας»

mousikes_imeres_kalamatas
ΜΟΥΣΙΚΗ

Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας: Aπό τον Μεσαίωνα στην Pop και την Avant-garde

trump_white_house_0
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Πώς ο Τραμπ «υποδέχθηκε» τους Ευρωπαίους στο Οβάλ Γραφείο- «Σαν μαθητούδια» (Photos)

mazonakis_ndpfile
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Πέρα από την πικρία για την ακούσια νοσηλεία του, είναι σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση»

aerodromio new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Νέος συναγερμός για πρόβλημα σε αεροσκάφος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_paralia_1808_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μετά τη «φθινοπωρινή» στροφή έρχεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού - Έως και 39°C η θερμοκρασία (video)

ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 13:44
lavrov_1908_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Δεν αποκλείουμε κανένα σχήμα για τη συζήτηση της ειρηνευτικής διαδικασίας»

mousikes_imeres_kalamatas
ΜΟΥΣΙΚΗ

Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας: Aπό τον Μεσαίωνα στην Pop και την Avant-garde

trump_white_house_0
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Πώς ο Τραμπ «υποδέχθηκε» τους Ευρωπαίους στο Οβάλ Γραφείο- «Σαν μαθητούδια» (Photos)

1 / 3