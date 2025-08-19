Ουκρανία: Πώς ο Πούτιν ήταν «ωσεί παρών» στις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο

Μπορεί οι χθεσινές διαδοχικές συναντήσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και αντιπροσωπεία Ευρωπαίων ηγετών να δημιούργησαν μια αίσθηση αισιοδοξίας για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, ωστόσο, φαίνεται ότι – αν και ο ίδιος δεν είχε προσκληθεί – ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, έκανε «αισθητή» την παρουσία του στις συζητήσεις.

Σύμφωνα με ανάλυση του SkyNews, κατά τις συναντήσεις του Τραμπ υπήρξαν τρεις στιγμές-«κλειδιά» που αποκάλυψαν την επιρροή Πούτιν στον τρόπο με τον οποίο ο ένοικος του Λευκού Οίκου διαχειρίζεται την κρίση στην Ουκρανία, αλλά και πώς οραματίζεται το τέλος της:

Η πρώτη ήταν στο Οβάλ Γραφείο. Καθισμένος δίπλα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι , ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι « δεν νομίζω ότι χρειάζεται κατάπαυση του πυρός ». Ήταν μια εντυπωσιακή απόδειξη της μεταστροφής του Τραμπ στην προσέγγισή του για την ειρήνη. Τους τελευταίους έξι μήνες, η κατάπαυση του πυρός ήταν η προτεραιότητά του, αλλά μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα, ξαφνικά δεν είναι πια.

Ακόμα δεν είναι γνωστές όλες οι λεπτομέρειες της ειρηνευτικής πρότασης που καταρτίζεται, αλλά όλα αυτά υποδηλώνουν έντονα ότι έχει σχεδιαστεί από τη Ρωσία. Ο Λευκός Οίκος παρέχει το χαρτί, αλλά το Κρεμλίνο κρατά το στυλό. Για τη Μόσχα, ο στόχος τώρα είναι να κρατήσει τον Τραμπ στον δρόμο προς την ειρήνη που η ίδια έχει χαράξει, που είναι πρώτα η επίλυση και μετά η κατάπαυση του πυρός. Πιστεύει ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσει τους στόχους της, επειδή έχει μεγαλύτερη επιρροή όσο συνεχίζονται οι μάχες.

Ωστόσο, ο Πούτιν θα είναι επιφυλακτικός, καθώς ο Τραμπ είναι… ευεπίφορος και μπορεί εύκολα να αλλάξει γνώμη, ανάλογα με το τελευταίο άτομο με το οποίο μίλησε. Έτσι, για να διασφαλίσει ότι οι συμπάθειές του δεν θα επηρεαστούν και ότι τα όρια τους θα παραμείνουν ανέπαφα, η Ρωσία θα προσπαθήσει να κάνει τη φωνή της να ακουστεί. Τη Δευτέρα, για παράδειγμα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τις πρόσφατες δηλώσεις της βρετανικής κυβέρνησης ότι θα ήταν έτοιμη να στείλει στρατεύματα για να βοηθήσει στην επιβολή της εκεχειρίας. Χαρακτήρισε την ιδέα «προκλητική» και «επιθετική».

Η Μόσχα προσπαθεί να καταπνίξει τις ανησυχίες της Ευρώπης, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως το μέρος που επιθυμεί περισσότερο την ειρήνη και το Κίεβο (και την Ευρώπη) ως το εμπόδιο. Ωστόσο, ενώ ο Ζελένσκι συμφώνησε σε τριμερή συνάντηση, το Κρεμλίνο δεν το έκανε. Μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Πούτιν και του Τραμπ, ανέφερε ότι οι ηγέτες συζήτησαν την «αύξηση του επιπέδου των εκπροσώπων» στις συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Δεν επιβεβαιώθηκε σε ποιο επίπεδο.

