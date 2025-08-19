Αίγυπτος: «Κόκκινη γραμμή» για εμάς ο εκτοπισμός των Παλαιστινίων από τη Γάζα

«Κόκκινη γραμμή» αποτελεί για την Αίγυπτο το σχέδιο του Ισραήλ για εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας προειδοποίησε πως μια πιθανή μετεγκατάσταση θα ήταν «εισιτήριο μονής κατεύθυνσης» και θα σήμαινε «την εκκαθάριση του παλαιστινιακού σκοπού».

Μιλώντας στο CNN ο Μπαντρ Αμπντελάτι τόνισε χαρακτηριστικά: «Ο εκτοπισμός θα ήταν εισιτήριο μονής κατεύθυνσης για τους Παλαιστίνιους και θα οδηγούσε στην εκκαθάριση του σκοπού τους. Δεν θα το δεχτούμε, δεν θα συμμετάσχουμε σε αυτό και δεν θα το επιτρέψουμε να συμβεί».

Επίσης, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι εμπόδισε την είσοδο 5.000 φορτηγών που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στο πέρασμα της Ράφα στη νότια Λωρίδα της Γάζας στη χερσόνησο του Σινά.

«Οι Ισραηλινοί δεν επιτρέπουν την είσοδο των φορτηγών βοήθειας. Οι οδηγοί, οι οποίοι βρίσκονται στα σύνορα εδώ και εβδομάδες, λένε ότι πολλές αποστολές απορρίπτονται ακόμη και μετά την προέγκριση, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών κλινών και εξοπλισμού μονάδας εντατικής θεραπείας, τα οποία οι Ισραηλινοί στρατιώτες θεωρούν “επικίνδυνα” επειδή έχουν μεταλλικά και πλαστικά μέρη».

Ο Αιγύπτιος αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα μετεγκατάστασης θα έθετε σε κίνδυνο όχι μόνο τους Παλαιστίνιους αλλά και την ασφάλεια της χώρας του.

«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα μέρος να διακινδυνεύσει την εθνική μας ασφάλεια και κυριαρχία στα σύνορα», δήλωσε σημειώνοντας ότι «δυστυχώς, δεν έχουμε πλέον εταίρο στο Ισραήλ για τη λύση των δύο κρατών, καθώς οι ακροδεξιοί Ισραηλινοί υπουργοί δεν πιστεύουν σε αυτή τη λύση».

Τέλος, ο Αμπντελάτι τόνισε ότι ο όρος του Ισραήλ για άμεσο αφοπλισμό της Χαμάς είναι «αδύνατος» σε αυτό το σημείο.

«Το Ισραήλ προσπάθησε εδώ και 22 μήνες μέσω βομβαρδισμών να εξαλείψει τη Χαμάς και δεν τα κατάφερε. Ποιος θα το κάνει τώρα, επί εδάφους;».

