Ο Τραμπ διασύρει τους Ευρωπαίους: «Δεν δείχνουν βιάζονται για τον τερματισμό του πολέμου» – Ζητά από Ζελένσκι να είναι «ευέλικτος» – Αποκλείει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων

Μιλώντας στο Fox News την Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα σχέδιά του για μια συνάντηση μεταξύ του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Το κανόνισα με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, και ξέρετε, αυτοί είναι που πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις, είμαστε, είμαστε 7.000 μίλια μακριά», είπε ο Τραμπ.

«Τηλεφώνησα στον Πρόεδρο Πούτιν και προσπαθούμε να κανονίσουμε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και θα δούμε τι θα συμβεί εκεί και στη συνέχεια, αν αυτό πετύχει, αν πετύχει, τότε θα πάω στη συνεδρίαση και θα το κλείσω», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι ο Πούτιν και ο Ζελένσκι, κατά τη γνώμη του, «τα πάνε λίγο καλύτερα από ό,τι νόμιζα».

«Νομίζω ότι το γεγονός ότι ίσως τα πάνε λίγο καλύτερα από ό,τι νόμιζα διαφορετικά, δεν θα είχα κανονίσει τη συνάντηση των δύο. Θα είχα κανονίσει τη συνάντηση των τριών, μια τριμερή, αλλά νομίζω ότι τα πάνε λίγο καλύτερα. Υπήρξε τρομερή έχθρα», είπε ο πρόεδρος.

Ο Τραμπ είπε ότι ελπίζει ότι ο Ζελένσκι «θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει», αλλά τόνισε ότι πρέπει να είναι «ευέλικτος» και στις διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι δεν θα έλεγε ότι ο Ζελένσκι και ο Πούτιν θα γίνουν ποτέ «καλύτεροι φίλοι», αλλά παρατηρεί ότι οι δύο ηγέτες είναι αυτοί που «πρέπει να παίρνουν τις αποφάσεις».

Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ θα έχουν δυνάμεις επί του εδάφους στην Ουκρανία ως μέρος μιας εγγύησης ασφάλειας για την Ουκρανία, ο Τραμπ ήταν κατηγορηματικός ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί.

«Έχετε τη διαβεβαίωσή μου», λέει.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε πώς πήγαν οι συνομιλίες με τους παγκόσμιους ηγέτες στον Λευκό Οίκο χθες. Τους αποκάλεσε «καλούς ανθρώπους» που «θέλουν να τερματίσουν τον πόλεμο».

Πρόσθεσε ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία είναι πιο κοντά τους επειδή «έχουμε έναν ωκεανό που μας χωρίζει».

«Έτσι, είναι κάτι διαφορετικό για αυτούς. Όσον αφορά την ασφάλεια, είναι πρόθυμοι να στείλουν ανθρώπους στο έδαφος», είπε.

Ο πρόεδρος είπε ακόμα ότι οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να βοηθήσουν σε πτυχές της ασφάλειας, για παράδειγμα, μέσω αεροπορικής υποστήριξης, αλλά τόνισε ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να είναι η βασική μορφή ασφάλειας στην οποία βασίζεται η Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι ελπίζει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν να προχωρήσει προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αναγνώρισε όμως ότι είναι πιθανό ο Ρώσος ηγέτης να μην επιθυμεί συμφωνία.

«Δεν νομίζω ότι θα είναι πρόβλημα, για να είμαι ειλικρινής. Πιστεύω ότι ο Πούτιν έχει κουραστεί. Πιστεύω ότι όλοι έχουν κουραστεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις», ανέφερε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στην εκπομπή Fox & Friends του δικτύου Fox News.

«Θα μάθουμε για τον πρόεδρο Πούτιν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες… Είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία», πρόσθεσε, προειδοποιώντας ωστόσο ότι ο Ρώσος ηγέτης θα βρεθεί σε μια «δύσκολη κατάσταση» αν δεν κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ο Τραμπ ανέφερε ακόμη ότι η Ουκρανία «δεν θα έπρεπε να είχε ζητήσει ένταξη στο ΝΑΤΟ».

«Ζεστασιά» μεταξύ Τραμπ και Πούτιν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι υπάρχει μια «ζεστασιά» μεταξύ αυτού και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, και αυτό έγινε αισθητό κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής τους στο Άνκορατζ της Αλάσκας την περασμένη Παρασκευή.

«Είδατε ότι όταν κατέβηκε από το αεροπλάνο του, κατέβηκα από το δικό μου, υπάρχει μια ζεστασιά εκεί που δεν μπορείς, ξέρετε, υπάρχει ένα αξιοπρεπές συναίσθημα… και είναι καλό, όχι κακό», είπε ο πρόεδρος.

Ερωτηθείς για την χθεσινή τηλεφωνική κλήση μεταξύ αυτού και του Πούτιν, η οποία έλαβε χώρα ενώ επτά Ευρωπαίοι ηγέτες και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκονταν στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε ότι δεν μίλησε με τον Ρώσο ηγέτη μπροστά στους άλλους παγκόσμιους ηγέτες επειδή πίστευε ότι «θα ήταν ασέβεια» προς τον Πούτιν.

«Δεν το έκανα μπροστά τους, νόμιζα ότι θα ήταν ασέβεια προς τον Πρόεδρο Πούτιν, ξέρετε δεν θα το έκανα αυτό, επειδή δεν είχαν τις πιο θερμές σχέσεις και στην πραγματικότητα ο Πρόεδρος Πούτιν δεν θα μιλούσε με ανθρώπους από την Ευρώπη. Θέλω να πω, αυτό ήταν μέρος του προβλήματος», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Ο Τραμπ λέει ότι πιέζει για ταχύτερες ειρηνευτικές συνομιλίες από ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν την ίδια αίσθηση επείγοντος όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας που έχει ο ίδιος.

Ερωτηθείς από το Fox News σχετικά με τα σχέδιά του να προσπαθήσει να οργανώσει μια διμερή συνάντηση μεταξύ του Ρώσου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ είπε ότι ένας από τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο συνέστησε να συναντηθούν ξανά σε «έναν ή δύο μήνες». Δεν κατονόμασε για ποιον αναφερόταν.

Ο Τραμπ είπε ότι υποστήριξε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι θα πέθαιναν μέχρι τότε και ότι έπρεπε να αρχίσουν να σχεδιάζουν «απόψε».

«Ένας από τους κυρίους, που είναι εξαιρετικός άνθρωπος, ελπίζω να μην τον προσέβαλα. Είπε: “Λοιπόν, ας συναντηθούμε σε έναν ή δύο μήνες και ας δούμε“», είπε ο Τραμπ, προφανώς περιγράφοντας μια συνομιλία με έναν Ευρωπαίο ηγέτη.

«Είπα: “Σε έναν ή δύο μήνες; Θα έχετε άλλους 40.000 νεκρούς σε έναν ή δύο μήνες. Πρέπει να το κάνετε απόψε”», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Και το έκανα, στην πραγματικότητα. Τηλεφώνησα στον Πρόεδρο Πούτιν και προσπαθώ να κανονίσω μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Ζελένσκι».

Ανησυχία από τους Ευρωπαίους

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε ακόμη ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες του εξέφρασαν ανησυχίες κατά τη διάρκεια των χθεσινών συναντήσεων σχετικά με το εάν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία θα συνεχιστούν και μετά την προεδρία του.

«Το έκαναν. Το συζητήσαμε. Ναι – είναι αυτό που είναι. Μπορώ να πω το ίδιο πράγμα και για αυτούς», πρόσθεσε ο Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News.

Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι ακόμη και αν η Ουκρανία και η Ρωσία καταλήξουν σε συμφωνία, το μέλλον της σύγκρουσης και οι προσπάθειες να αποτραπεί ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν από το να επιδιώξει επιπλέον εδάφη θα εξαρτηθεί από το ποιος θα βρίσκεται στο Οβάλ Γραφείο.

Ερωτηθείς αν συζήτησαν χθες την πιθανή «ανταλλαγή εδαφών», απάντησε ότι «η Ουκρανία θα πάρει πίσω τη ζωή της» και άφησε να εννοηθεί ότι η Ουκρανία ίσως χρειαστεί να παραχωρήσει έδαφος. «Κοιτάξτε, όλοι μπορούν να το παίζουν πονηροί, να λένε το ένα και το άλλο, αλλά ξέρετε, η Ουκρανία θα ξαναπάρει τη ζωή της πίσω, θα σταματήσει να θρηνεί νεκρούς παντού, και θα έχει πολύ έδαφος. Αυτός είναι ο πόλεμος», είπε. «Ένα μεγάλο κομμάτι εδάφους έχει καταληφθεί. Αυτό το έδαφος έχει καταληφθεί. Τώρα μιλάνε για το Ντονμπάς. Το Ντονμπάς, όπως ξέρετε, ανήκει και ελέγχεται κατά 79% από τη Ρωσία. Οπότε όλοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό».

«Αυτός ήταν πόλεμος… και η Ρωσία είναι μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη – είτε αρέσει είτε όχι», συμπλήρωσε.

