Σαρωτικές νίκες της Ρωσίας στα εδάφη της Ουκρανίας στη σκιά των διεργασιών για επίλυση της σύγκρουσης – Βαριές οι απώλειες του Κιέβου, χάθηκαν πάνω από 1,7 εκατ. άνθρωποι

Αν και στη συνάντηση της Δευτέρας στην Ουάσινγκτον, η απόφαση για μια συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι, την οποία πρότεινε ο Ρώσος πρόεδρος στον Τραμπ, έμοιαζε να είναι σε γενικές γραμμές ομόφωνη, στη συνέχεια, μετά τους όρους που συνεχίζουν να θέτουν οι Ευρωπαίοι, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας στην Αλάσκα για διαρκή ειρήνη και τις βασικές αιτίες που προκάλεσαν τη σύγκρουση, ήρθε η απάντηση της Μόσχας που έκανε τα πράγματα πιο ασαφή. Την ίδια ώρα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωνε σαρωτικές επιθέσεις στο Σούμι και την Οδησσό, αλλά και τεράστια προέλαση στην ανατολική Ουκρανία και το Ντονέτσκ, που βρίσκεται στο επίκεντρο των σεναρίων εδαφικών παραχωρήσεων, σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το μέγεθος των ουκρανικών απωλειών.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υιοθετώντας συμβιβαστικό ύφος τόνισε πως «δεν αρνούμαστε καμία μορφή συνάντησης, ούτε διμερή ούτε τριμερή» αλλά «οποιεσδήποτε επαφές που αφορούν κορυφαίους αξιωματούχους πρέπει να προετοιμάζονται με τη μέγιστη προσοχή» και κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για «αδέξιες προσπάθειες» να αλλάξουν τη στάση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την Ουκρανία.

«Είδαμε μόνο επιθετική κλιμάκωση και αρκετά αδέξιες προσπάθειες να αλλάξει η θέση του προέδρου των ΗΠΑ», δήλωσε, αναφερόμενος στη συνάντηση της Δευτέρας μεταξύ Τραμπ, Ευρωπαίων ηγετών και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Δεν ακούσαμε καμία εποικοδομητική ιδέα από την ευρωπαϊκή πλευρά», πρόσθεσε. Παράλληλα, ο Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε ότι η Ρωσία είναι υπέρ αξιόπιστων εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία, αλλά ελπίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατανοούν ότι η συζήτηση για θέματα ασφάλειας χωρίς τη Ρωσία είναι «δρόμος που δεν οδηγεί πουθενά».

«Είμαι βέβαιος ότι στη Δύση – και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες – καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι το να συζητά κανείς σοβαρά ζητήματα ασφαλείας χωρίς τη Ρωσία είναι ουτοπία· είναι δρόμος προς το πουθενά». Οι ΗΠΑ έχουν μια όλο και πιο σαφή κατανόηση των «βασικών αιτίων» της κρίσης στην Ουκρανία, πρόσθεσε ο Λαβρόφ. «Η Ρωσία είναι έτοιμη να συζητήσει τις πολιτικές πτυχές της διευθέτησης με την Ουκρανία» υπογράμμισε.

Ρωσική προέλαση

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει σαρωτικές επιθέσεις στο Σούμι και την Οδησσό, αλλά και σαρωτική προέλαση στην ανατολική Ουκρανία και το Ντονέτσκ, που βρίσκεται στο επίκεντρο των σεναρίων εδαφικών παραχωρήσεων.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, τις τελευταίες ώρες ανακατελήφθησαν οι περιοχές Novoheorhivka, Pankivka και Sukhetske.

To Kίεβο ανακοίνωσε ότι στην περιοχή του Σούμι, 14 άνθρωποι τραυματίσθηκαν κατά την επίθεση με drone, ανάμεσά τους τρία παιδιά της ίδιας οικογένειας ηλικίας 5 μηνών, 4 και 6 ετών.

«Στην Κοστιαντινίφκα της περιοχής του Ντονέτσκ, βόμβα ολίσθησης (glide bomb) έπληξε συγκρότημα κατοικιών και τρεις άνθρωποι παραμένουν θαμμένοι στα ερείπια, ενώ στην περιοχή της Οδησσού επλήγη σταθμός διανομής φυσικού αερίου. Ολες αυτές οι επιθέσεις επίδειξης ισχύος επιβεβαιώνουν μόνο την ανάγκη άσκησης πίεσης επί της Μόσχας, την ανάγκη επιβολής νέων κυρώσεων μέχρι η διπλωματία να φέρει αποτελέσματα. Ευχαριστώ όλους τους εταίρους που βοηθούν στον τερματισμό του ρωσικού πολέμου. Μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και όλους όσοι επιδιώκουν την ειρήνη εργαζόμαστε κάθε μέρα για να εγγυηθούμε την ασφάλεια. Χρειαζόμαστε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την διασφάλιση πραγματικής και αξιόπιστης ειρήνης», γράφει στο Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Χάθηκαν 1,7 εκατ. άνθρωποι στην Ουκρανία

Οι συνολικές απώλειες της Ουκρανίας σε νεκρούς και αγνοούμενους έφτασαν τα 1,7 εκατομμύρια. Αυτά τα δεδομένα δόθηκαν από Ρώσους χάκερ που εισέβαλαν στις βάσεις δεδομένων του Ουκρανικού Γενικού Επιτελείου, ισχυρίζεται το κανάλι Mash.

Σύμφωνα με το κανάλι, χάκερ από τα Killnet, Palach Pro, User Sec, Beregini χάκαραν υπολογιστές και τοπικά δίκτυα του Ουκρανικού Γενικού Επιτελείου εδώ και αρκετό καιρό, κατεβάζοντας τις απαραίτητες πληροφορίες από εκεί, συμπεριλαμβανομένων τα στοιχεία εκείνων που σκοτώθηκαν και αγνοούνταν. Συνολικά, κατάφεραν να αποκτήσουν 1,7 εκατομμύρια αρχεία με δεδομένα για Ουκρανούς στρατιώτες, τις συνθήκες θανάτου ή εξαφάνισής τους, φωτογραφίες και άλλες σχετικές πληροφορίες.

Σύμφωνα με το ευρετήριο καρτών του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, από την έναρξη της «Δεύτερης Στρατιωτικής Επιχείρησης», όπως την αποκαλεί η Μόσχα, η Ουκρανία έχει χάσει 1 εκατομμύριο και 721 χιλιάδες ανθρώπους και οι απώλειες αυξάνονται κάθε χρόνο: 2022 – 118,5 χιλιάδες. 2023 – 405,4 χιλιάδες. 2024 – 595 χιλιάδες. 2025 – 621 χιλιάδες, και η χρονιά δεν έχει τελειώσει ακόμα.

Οι πληροφορίες αποκτήθηκαν ως αποτέλεσμα μιας σύνθετης παραβίασης του υπολογιστή και του τοπικού δικτύου των υπαλλήλων του Ουκρανικού Γενικού Επιτελείου από χάκερ από τις ομάδες Killnet, Palach Pro, User Sec, Beregini χρησιμοποιώντας τον ιό “Nuance”, ο οποίος λειτουργεί αποκλειστικά στην επικράτεια της Ουκρανίας, μολύνει τη συσκευή του θύματος, κατεβάζει δεδομένα και τα μπλοκάρει χωρίς δυνατότητα ανάκτησης, ανέφερε η ομάδα χάκερ Beregini.

Εκτός από τα δεδομένα για τις απώλειες, ελήφθησαν επίσης πληροφορίες με προσωπικά δεδομένα της διοίκησης των Ειδικών Επιχειρησιακών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας και της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, λίστες όλων των χωρών που προμήθευσαν όπλα και πυρομαχικά στο Κίεβο, καθώς και μια λίστα με όλα τα όπλα που μεταφέρθηκαν από την έναρξη της ρωσικής ειδικής επιχείρησης.

