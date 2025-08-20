search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 17:16
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.08.2025 15:01

Ιαπωνία: Πύρινη σφαίρα έκανε τη νύχτα μέρα (Videos)

20.08.2025 15:01
japan_fireball_new

Μια λαμπερή πύρινη σφαίρα διέσχισε τον ουρανό της δυτικής Ιαπωνίας, προκαλώντας σοκ στους κατοίκους και θαμπώνοντας τους παρατηρητές των άστρων, αν και οι ειδικοί δήλωσαν ότι επρόκειτο για φυσικό φαινόμενο και όχι για εισβολή εξωγήινων.

Στο διαδίκτυο εμφανίστηκαν βίντεο και φωτογραφίες της εξαιρετικά φωτεινής σφαίρας που ήταν ορατή από απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων λίγο μετά τις 11:00 μ.μ. τοπική ώρα την Τρίτη. «Ένα λευκό φως που δεν είχα ξαναδεί ποτέ κατέβηκε από ψηλά και έγινε τόσο έντονο που μπορούσα να δω καθαρά τα σχήματα των σπιτιών γύρω μας», είπε ο Yoshihiko Hamahata, ο οποίος οδηγούσε στην επαρχία Miyazaki, στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό NHK.

«Φαινόταν σαν φως της ημέρας. Για μια στιγμή, δεν ήξερα τι είχε συμβεί και ήμουν πολύ έκπληκτος». Ο Toshihisa Maeda, διευθυντής του Διαστημικού Μουσείου Sendai στην περιοχή Kagoshima στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, είπε ότι ήταν ένας εξαιρετικά φωτεινός μετεωρίτης. Φαίνεται ότι έπεσε στον Ειρηνικό, είπε, προσθέτοντας: «Οι άνθρωποι ανέφεραν ότι ένιωσαν τον αέρα να δονείται. Ήταν τόσο φωτεινός όσο το φεγγάρι».

Σύμφωνα με τη NASA, τα αντικείμενα που προκαλούν τέτοια φαινόμενα μετεωριτών μπορούν να ξεπερνούν το ένα μέτρο σε μέγεθος. Οι μετεωρίτες που καίγονται στην ατμόσφαιρα αναφέρονται τεχνικά ως βολίδες, αν και ο όρος μετεωρίτης χρησιμοποιείται συχνά εναλλακτικά.

Διαβάστε επίσης

Λαβρόφ σε ΗΠΑ: «Να καταλάβουν ότι συζήτηση για θέματα ασφαλείας χωρίς τη Ρωσία, είναι αδιέξοδη»

ΗΠΑ: Δημοσκόπηση του Reuters λέει πως οι περισσότεροι Αμερικανοί είναι υπέρ της αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους

Κι όμως: Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Νετανιάχου και τον εαυτό του «ήρωες πολέμου» (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
uranus_selini_2008_1920-1080_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διάστημα: Μικροσκοπική νέα Σελήνη εντοπίστηκε γύρω από τον Ουρανό (photo/video)

XARIS-DOUKAS_1006
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ξαναζωντανεύει (βίντεο)

patra-dikastiria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ερωτήματα για τη φωτιά κοντά στο Γηροκομείο – Η έκθεση της Πυροσβεστικής που καταρρίπτει το αφήγημα του εμπρησμού και τα «θύματα δικαστικής πλάνης»

adamantia lioliou
MEDIA

ΕΡΤ: Και επισήμως η Αδαμαντία Λιόλιου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤNews

giatros-new
ΕΛΛΑΔΑ

Eurostat: Θλιβερή πρωτιά για την Ελλάδα – 1 στους 5 Έλληνες δεν έλαβε την ιατρική περίθαλψη που χρειάστηκε το 2024

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

gemisti_melitzana
CUCINA POVERA

Γεμιστές μελιτζάνες παπουτσάκια με τυρένια μπεσαμέλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 17:14
uranus_selini_2008_1920-1080_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διάστημα: Μικροσκοπική νέα Σελήνη εντοπίστηκε γύρω από τον Ουρανό (photo/video)

XARIS-DOUKAS_1006
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ξαναζωντανεύει (βίντεο)

patra-dikastiria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ερωτήματα για τη φωτιά κοντά στο Γηροκομείο – Η έκθεση της Πυροσβεστικής που καταρρίπτει το αφήγημα του εμπρησμού και τα «θύματα δικαστικής πλάνης»

1 / 3