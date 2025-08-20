Ιαπωνία: Πύρινη σφαίρα έκανε τη νύχτα μέρα (Videos)

Μια λαμπερή πύρινη σφαίρα διέσχισε τον ουρανό της δυτικής Ιαπωνίας, προκαλώντας σοκ στους κατοίκους και θαμπώνοντας τους παρατηρητές των άστρων, αν και οι ειδικοί δήλωσαν ότι επρόκειτο για φυσικό φαινόμενο και όχι για εισβολή εξωγήινων.

Meteor/fireball lights up Sakurajima volcano and Kagoshima City in Japan tonight ☄️ pic.twitter.com/WX9NZUwUUg — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 19, 2025

Στο διαδίκτυο εμφανίστηκαν βίντεο και φωτογραφίες της εξαιρετικά φωτεινής σφαίρας που ήταν ορατή από απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων λίγο μετά τις 11:00 μ.μ. τοπική ώρα την Τρίτη. «Ένα λευκό φως που δεν είχα ξαναδεί ποτέ κατέβηκε από ψηλά και έγινε τόσο έντονο που μπορούσα να δω καθαρά τα σχήματα των σπιτιών γύρω μας», είπε ο Yoshihiko Hamahata, ο οποίος οδηγούσε στην επαρχία Miyazaki, στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό NHK.

Amazing view of the meteor/fireball in Japan tonight. This is the view from Kumamoto City…☄️pic.twitter.com/nHXyNGYm20 August 19, 2025

«Φαινόταν σαν φως της ημέρας. Για μια στιγμή, δεν ήξερα τι είχε συμβεί και ήμουν πολύ έκπληκτος». Ο Toshihisa Maeda, διευθυντής του Διαστημικού Μουσείου Sendai στην περιοχή Kagoshima στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, είπε ότι ήταν ένας εξαιρετικά φωτεινός μετεωρίτης. Φαίνεται ότι έπεσε στον Ειρηνικό, είπε, προσθέτοντας: «Οι άνθρωποι ανέφεραν ότι ένιωσαν τον αέρα να δονείται. Ήταν τόσο φωτεινός όσο το φεγγάρι».

Meteor Japan



A meteor fireball blazed through the skies in Japan on the 19th of August, 2025.



Residents in Kyushu and Shikoku captured incredible images of the massive blue flash as it entered Earth's atmosphere.#Japan #Meteor pic.twitter.com/takeXeu3JK August 20, 2025

Σύμφωνα με τη NASA, τα αντικείμενα που προκαλούν τέτοια φαινόμενα μετεωριτών μπορούν να ξεπερνούν το ένα μέτρο σε μέγεθος. Οι μετεωρίτες που καίγονται στην ατμόσφαιρα αναφέρονται τεχνικά ως βολίδες, αν και ο όρος μετεωρίτης χρησιμοποιείται συχνά εναλλακτικά.

