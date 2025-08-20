search
20.08.2025 13:27

Κι όμως: Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Νετανιάχου και τον εαυτό του «ήρωες πολέμου» (video)

20.08.2025 13:27
trump_netanyahu_new

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να… εκπλήσει (και να προκαλεί σχόλια οργής ή γέλιου) με τις ατάκες του.

Αυτή τη φορά, μιλώντας το βράδυ της Τρίτης σε ραδιοφωνική εκπομπή του συντηρητικού παρουσιαστή Μαρκ Λέβιν, χαρακτήρισε «ήρωα πολέμου» τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά και τον… εαυτό του επειδή είχε στείλει βομβαρδιστικά για να πλήξουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

«Ο Νετανιάχου είναι ήρωας πολέμου γιατί συνεργαστήκαμε. Υποθέτω ότι είμαι και εγώ. Εγώ έστειλα τα αεροπλάνα. Κανείς δε νοιάζετε, αλλά είμαι κι εγώ» είπε… απορώντας παράλληλα γιατί διώκεται ο ισραηλινός πρωθυπουργός από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Ο Τραμπ προφανώς δεν έχει πολεμήσει ποτέ σε πραγματικό πόλεμο ούτε καν έχει υπηρετήσει στον στρατό. Στη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ είχε λάβει πέντε αναβολές στράτευσης, συμπεριλαμβανομένης μίας ιατρικής απαλλαγής, όπως σημειώνει το Politico.

