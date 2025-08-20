search
ΗΠΑ: Δημοσκόπηση του Reuters λέει πως οι περισσότεροι Αμερικανοί είναι υπέρ της αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους

Το 58% των Αμερικανών πιστεύει ότι όλες οι χώρες μέλη του ΟΗΕ θα πρέπει να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Αντίθετα, περίπου το 33% των ερωτηθέντων εκτίμησε ότι δεν θα πρέπει να αναγνωριστεί ένα παλαιστινιακό κράτος και το 9% δεν απάντησε.

Η δημοσκόπηση αυτή, που διενεργήθηκε σε διάστημα έξι ημερών ως τη Δευτέρα, πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες αφού τρεις χώρες σύμμαχοι των ΗΠΑ – ο Καναδάς, η Βρετανία και η Γαλλία—ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος.

Βρετανία, Καναδάς, Αυστραλία και ευρωπαϊκές χώρες επεσήμαναν την προηγούμενη εβδομάδα ότι η ανθρωπιστική κρίση στην εμπόλεμη Λωρίδα της Γάζας έχει φτάσει «σε απίστευτο επίπεδο», καθώς οργανώσεις αρωγής και ο ΟΗΕ προειδοποιούν ότι οι κάτοικοι του παλαιστινιακού θύλακα κινδυνεύουν άμεσα από λιμό.

Εξι στους 10 θεωρούν ακραίες τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα

Παράλληλα το 65% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση απάντησε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναλάβουν δράση στη Γάζα για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που πεινούν, με μόνο το 28% να διαφωνεί. Το 41% όσων διαφωνούν με αυτή την πρόταση δηλώνουν Ρεπουμπλικάνοι.

Τέλος, η δημοσκόπηση έδειξε ότι το 59% των Αμερικανών πιστεύει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα είναι ακραίες, ενώ το 33% είχε αντίθετη άποψη.

Αντίστοιχη δημοσκόπηση του Reuters/ Ipsos που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 είχε δείξει ότι το 53% των ερωτηθέντων εκτιμούσε ότι η αντίδραση του Ισραήλ στην επίθεση της Χαμάς είναι ακραία και το 42% διαφωνούσε.

