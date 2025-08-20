Λαβρόφ σε ΗΠΑ: «Να καταλάβουν ότι συζήτηση για θέματα ασφαλείας χωρίς τη Ρωσία, είναι αδιέξοδη»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο Σεργκέι Λαβρόφ σχολιάζοντας τις διεργασίες των ΗΠΑ και της Ευρώπης για το ζήτημα της Ουκρανίας, τόνισε πως η Μόσχα δεν θα επιτρέψει αποφάσεις για ζητήματα ασφαλείας χωρίς να συμμετέχει στη συζήτηση.
«Ελπίζουμε η Ουάσινγκτον να καταλάβει ότι η συζήτηση θεμάτων ασφαλείας χωρίς τη Ρωσία είναι αδιέξοδη. Ζητήματα ασφαλείας δεν μπορούν να λυθούν χωρίς τη Ρωσία» είπε χαρακτηριστικά ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.
«Είμαστε υπέρ μιας εγγύησης ασφαλείας για την αξιοπιστία της Ουκρανίας», δήλωσε επίσης με ειρωνικό ύφος ο Λαβρόφ.
«Βλέπουμε την ΕΕ να προσπαθεί επιθετικά να κλιμακώσει το ουκρανικό ζήτημα, βλέπουμε τις αδέξιες προσπάθειές της ΕΕ να αλλάξει τη θέση του Τραμπ στο ουκρανικό», πρόσθεσε ακόμη.
