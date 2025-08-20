Συνέχισε τον «πρωταθλητισμό» στην τηλεθέαση ο Alpha και την Τρίτη (19/9)

O Alpha είδε την δυναμική του να ενισχύεται χθες, διατηρώντας την πρωτοκαθεδρία στις προτιμήσεις των τηλεθεατών κοντεύοντας να συμπληρώσει ένα μήνα διατηρώντας τα πρωτεία, πλην ελαχίστων περιπτώσεων.

Με βάση τα δεδομένα της Nielsen το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς από τις 21/7 καταφέρνει να κατέχει τη μερίδα του λέοντος από την πίτα τηλεθέασης.

Mega και ΑΝΤ1 ήταν οι δύο άλλοι σταθμοί με διψήφια ποσοστά στα μερίδια τους- μικρή υποχώρηση καταγράφηκε στο Mega-ενώ καθοδικά κινήθηκε ο δείκτης τηλεθέασης σε ΣΚΑΪ και Open.

Διαβάστε επίσης:

ΕΡΤ: Και επισήμως η Αδαμαντία Λιόλιου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤNews

ACTION24: Το νέο δίδυμο στην καθημερινή εκπομπή «Πρωινή ζώνη»

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα: «Δεν υπάρχει λογοκρισία, απέφευγαν δυσάρεστες ειδήσεις τα ΜΜΕ»