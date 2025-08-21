ΣΚΑΪ: Από την 1η Σεπτεμβρίου στη «μάχη» της τηλεθέασης η Τατιάνα Στεφανίδου με την εκπομπή «Power talk»

Την παραπάνω Δευτέρα στις 17.45 θα βγει στον αέρα η νέα πρόταση της Τατιάνας Στεφανίδου «Power talk» από τον ΣΚΑΪ.

Πρόκειται για μια καινοτόμα κοινωνική εκπομπή, ενημερώνει το κανάλι, η οποία «έρχεται να ανοίξει το debate της καθημερινής ζωής».

Το «Power talk» θα αποτελέσει «ένα τηλεοπτικό δημόσιο βήμα όπου οι καλεσμένοι και οι πολίτες θα λένε ελεύθερα τη γνώμη τους, χωρίς φίλτρα.

Με ζωντανή και διαδικτυακή παρουσία, το κοινό συμμετέχει ενεργά εκφράζοντας την άποψη του.

Μια πρωτοποριακή εκπομπή διαλόγου και αντιπαράθεσης, που αγγίζει κοινωνικά, πολιτικά και θέματα της επικαιρότητας και που ο κόσμος καλείται να μοιραστεί σκέψεις, απορίες, προβληματισμούς. Μια πολυφωνική κουβέντα με τον πολίτη μπροστά, όχι απλώς θεατή.

Κάθε απόγευμα, τα μικρόφωνα ανοίγουν και ο λόγος δίνεται σε εσάς».

