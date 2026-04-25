Γρηγόρης Γκουντάρας: «Πληγωθήκαμε, το θεωρήσαμε αδικία, δεν τηρήθηκαν οι όροι που είχαμε συμφωνήσει» (Video)

Έναν μήνα μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής τους “Εδώ TV”, το ζευγάρι μίλησε για τη δυσάρεστη αυτή επαγγελματική τους εξέλιξη αλλά και το παρασκήνιο πίσω από την απόφαση του σταθμού.

«Θα σου πω τι δεν πήγε καλά. Πικραθήκαμε και στεναχωρεθήκαμε, και αν θέλετε θα το πω και ας παρεξηγηθεί, το θεωρήσαμε και αδικία. Θα σας πω γιατί. Γιατί ποτέ δεν παίξαμε με τους όρους που είχαμε συμφωνήσει», ξεκίνησε να λέει ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

«Εμείς, λοιπόν, μιλήσαμε για μία εκπομπή δίωρη που θα παίζει Σαββατοκύριακα, μεσημέρι, 4-6, 3-5, δεν ξέραμε τι ώρα θα μας βάλουν, αλλά η εκπομπή θα ήταν δίωρη. Εξ ου και τα έξι άτομα μπροστά. Σε 45 λεπτά εκπομπή τώρα, είναι αστείο… Και να παράξεις και τηλεοπτικό προϊόν και να βάλεις και βίντεο και συνεντεύξεις που να έχουν κάτι να σου πούνε… δεν γίνεται», εξήγησε ο παρουσιαστής.

«Παρ’ όλα αυτά, μπήκαμε στην αρένα. Σε μια αρένα μεσημεριανή που δεν υπήρχε τίποτα εκεί πριν. Είχαμε telemarketing πριν, telemarketing μετά και βγαίναμε εμείς ενδιάμεσα. Τρία τέταρτα, μία ώρα και ένα τέταρτο στην αρχή, μετά μας το κάνανε μία ώρα και έξι, άντε βαριά επτά λεπτά. Και τέλος πάντων, παρ’ όλη αυτή τη συνθήκη, δεν εγκαταλείψαμε ποτέ την αγάπη μας για την εκπομπή», συμπλήρωσε ο Γρηγόρης Γκουντάρας για το πρόωρο τέλος του “Εδώ TV”.

«Εμείς δεν είχαμε να παλέψουμε τίποτα. Εμείς μάθαμε τηλεφωνικά ότι η εκπομπή κόβεται γιατί, κατά βάση, είναι πολύ ακριβό το μπάτζετ. Τους είπα ότι “παιδιά, συγγνώμη, δεν είναι κάτι για το οποίο ευθυνόμαστε εμείς”. Το μπάτζετ αυτό κλείστηκε για δίωρη εκπομπή. Αν είναι ακριβό το μπάτζετ λοιπόν και σας φαίνεται ακριβό, βάλτε μας να παίξουμε τέσσερις ώρες, πέντε ώρες; Καθημερινές, Σαββατοκύριακο; Βάλτε μας να παίξουμε για να σας έρθει πολύ φθηνό το μπάτζετ. Ε, δεν θέλαν να μας βάλουν να παίξουμε και είμαστε εδώ τώρα και κάνουμε συνέντευξη», εξήγησε αμέσως μετά ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

Διαβάστε επίσης:

Σίσσυ Χρηστίδου για κόντρα Αρναούτογλου με Ουγγαρέζο: «Ο Γρηγόρης θα έχει καταλάβει ότι ήταν υπερβολικός και ίσως το διορθώσει» (Video)

Γιώργος Τσαλίκης: Έκκληση στον Πρωθυπουργό και το Υπουργείο Παιδείας για αλλαγή στο σύστημα μοριοδότησης των αθλητών – «Είναι άδικο» (Video)

Καραβάτου: «Για χρόνια δεν μιλούσαμε με τον Άρη Καβατζίκη» – Αφροδίτη Γραμμέλη: «Το ξέρω, ήμουν μαζί του τότε»

