21.08.2025 14:07

ΣΚΑΪ: Από Δευτέρα (25/8) οι πρώτοι της ενημέρωσης στα πόστα τους

21.08.2025 14:07
SKAI_LOGO_NEW

Ο ΣΚΑΪ και φέτος διαφοροποιείται εγκαινιάζοντας τη νέα τηλεοπτική σεζόν νωρίτερα από τον ανταγωνισμό.

Τη Δευτέρα που μας έρχεται «σύσσωμο το δημοσιογραφικό δυναμικό του σταθμού και το τεχνικό επιτελείο του θα βρίσκεται εκεί που χτυπά ο παλμός της επικαιρότητας. Με ζωντανές συνδέσεις και ανταποκρίσεις, καλεσμένους και αναλύσεις για όλα τα θέματα που αφορούν στον πολίτη, έρευνες και αποκλειστικά ρεπορτάζ, οι ενημερωτικές εκπομπές του ΣΚΑΪ θα δίνουν και πάλι την είδηση σε πραγματικό χρόνο» σημειώνει ο σταθμός.

«Βροχή» από πρεμιέρες και ενημέρωση:

Στις 05.00 η «Πρώτη εικόνα» με τους Άκη ΠαυλόπουλοΜαίρη Καρούση,

στις 06.00 επιστρέφει η εκπομπή «Σήμερα» με τους Δημήτρη ΟικονομουΆκη Παυλόπουλο.

Στο καπάκι (09.40) θα βγει στον αέρα η πρώτη της σεζόν εκπομπή «Αταίριαστοι»με τους Γιάννη ΝτσούνοΧρήστο Κούτρα,

στις 11.45 θα είναι στις θέσεις τους, στο «LiveYou» οι Μαρία ΑναστασοπούλουΆρης Πορτοσάλτε.

Στο τέλος της άλλης βδομάδας, που είναι και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, επανακάμπτουν οι εκπομπές «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη, στις 05.30 και  «Οι Δεκατιανοί» με τους Γιάννη ΠιτταράΓιώργο Γρηγοριάδη στις 09.40.

Και από 1η Σεπτεμβρίου κάνει εκκίνηση  (05.40) η εκπομπή «Powertalk» με την Τατιάνα Στεφανίδου.

ΣΚΑΪ: Από την 1η Σεπτεμβρίου στη «μάχη» της τηλεθέασης η Τατιάνα Στεφανίδου με την εκπομπή «Power talk»

Κατερίνα Καραβάτου: Συγκινήθηκε στον άερα όταν ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στον Κρατερό Κατσούλη (video)

Frank Caprio: Πέθανε «ο πιο καλός δικαστής στον κόσμο» (videos)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΚΤΑΚΤΟ: Πέθανε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος – Υπέστη καρδιακή ανακοπή στη Χαλκιδική

Tom_Greenwood_2108_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Tom Greenwood: Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος που νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση μετά από τροχαίο στη Μύκονο (video)

xristina_aloupi
LIFESTYLE

Χριστίνα Αλούπη: Κουβαλούσα τη ρετσινιά του ηλίθιου μοντέλου (Video)

Sergey_Lavrov
ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Η Ευρώπη υπονομεύει όσα πετύχαμε στην Αλάσκα – Έτοιμος να δει τον Ζελένσκι ο Πούτιν αν λυθούν ορισμένα ζητήματα» 

elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

tourismos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Guardian: «Ταϊλάνδη της Ευρώπης» η Ελλάδα - Οι ξένοι κάνουν ονειρεμένες διακοπές, αλλά οι ντόπιοι δεν μπορούν

kalxas-863
ΚΑΛΧΑΣ

Η κυβερνητική επιχείρηση «νοικοκυραίοι», η αδικία σε Άδωνι δια χειρός Σκέρτσου, τα σενάρια για επιστροφή ή κόμμα Σαμαρά και η αυτοκριτική Τσίπρα

kaysonas-new (11)
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται καύσωνας εξπρές - Πότε και πού θα δείξει ο υδράργυρος πάνω από 40 βαθμούς

