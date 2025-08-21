ΣΚΑΪ: Από Δευτέρα (25/8) οι πρώτοι της ενημέρωσης στα πόστα τους

Ο ΣΚΑΪ και φέτος διαφοροποιείται εγκαινιάζοντας τη νέα τηλεοπτική σεζόν νωρίτερα από τον ανταγωνισμό.

Τη Δευτέρα που μας έρχεται «σύσσωμο το δημοσιογραφικό δυναμικό του σταθμού και το τεχνικό επιτελείο του θα βρίσκεται εκεί που χτυπά ο παλμός της επικαιρότητας. Με ζωντανές συνδέσεις και ανταποκρίσεις, καλεσμένους και αναλύσεις για όλα τα θέματα που αφορούν στον πολίτη, έρευνες και αποκλειστικά ρεπορτάζ, οι ενημερωτικές εκπομπές του ΣΚΑΪ θα δίνουν και πάλι την είδηση σε πραγματικό χρόνο» σημειώνει ο σταθμός.

«Βροχή» από πρεμιέρες και ενημέρωση:

Στις 05.00 η «Πρώτη εικόνα» με τους Άκη Παυλόπουλο – Μαίρη Καρούση,

στις 06.00 επιστρέφει η εκπομπή «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονομου – Άκη Παυλόπουλο.

Στο καπάκι (09.40) θα βγει στον αέρα η πρώτη της σεζόν εκπομπή «Αταίριαστοι»με τους Γιάννη Ντσούνο – Χρήστο Κούτρα,

στις 11.45 θα είναι στις θέσεις τους, στο «LiveYou» οι Μαρία Αναστασοπούλου – Άρης Πορτοσάλτε.

Στο τέλος της άλλης βδομάδας, που είναι και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, επανακάμπτουν οι εκπομπές «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη, στις 05.30 και «Οι Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά– Γιώργο Γρηγοριάδη στις 09.40.

Και από 1η Σεπτεμβρίου κάνει εκκίνηση (05.40) η εκπομπή «Powertalk» με την Τατιάνα Στεφανίδου.

Διαβάστε επίσης:

ΣΚΑΪ: Από την 1η Σεπτεμβρίου στη «μάχη» της τηλεθέασης η Τατιάνα Στεφανίδου με την εκπομπή «Power talk»

Κατερίνα Καραβάτου: Συγκινήθηκε στον άερα όταν ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στον Κρατερό Κατσούλη (video)

Frank Caprio: Πέθανε «ο πιο καλός δικαστής στον κόσμο» (videos)