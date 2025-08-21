Ρεκόρ εποχής η τηλεθέαση του χθεσινοβραδινού (20/8) «Το σόι σου»

Σχεδόν 600.000 τηλεθεατές «έφερε» στον Alpha βραδιάτικα το διπλό επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου» που ήταν και σε επανάληψη (για νιοστή φορά). Η αμέσως καλύτερη επίδοση (5,5%), με βάση τις μετρήσεις της Nielsen, σημειώθηκε στις 21 Ιουλίου και πάλι από την κωμική σειρά σουρεαλιστικών οικογενειακών καταστάσεων.

Εν τω μεταξύ τα χθεσινά επεισόδια της σειράς δραματοποιημένων ριάλιτι «Οικογενειακές ιστορίες» φαίνεται ότι ήταν εξίσου καθηλωτικά κρίνοντας από την σχεδόν ίδια τηλεθέαση που κατάφεραν.

Για την χρονική στιγμή (ώρα, μέρα, μήνα) η απευθείας μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα Φενερμπαχτσε-Μπενφίκα είχε συμπαθητική τηλεθέαση.

Σε ένα ακόμη Top 10- το δεύτερο στη σειρά- εμφανίστηκαν εκπομπές- τέσσερις για την ακρίβεια- με τηλεθέαση κάτω του 3%.

