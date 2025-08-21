search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025
21.08.2025 18:24

Ρεκόρ εποχής η τηλεθέαση του χθεσινοβραδινού (20/8) «Το σόι σου»

21.08.2025 18:24
tiletheasi

Σχεδόν 600.000 τηλεθεατές «έφερε» στον Alpha βραδιάτικα το διπλό επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου» που ήταν και σε επανάληψη (για νιοστή φορά). Η αμέσως καλύτερη επίδοση (5,5%), με βάση τις μετρήσεις της Nielsen, σημειώθηκε στις 21 Ιουλίου και πάλι από την κωμική σειρά σουρεαλιστικών οικογενειακών καταστάσεων.

Εν τω μεταξύ τα χθεσινά επεισόδια της σειράς δραματοποιημένων ριάλιτι «Οικογενειακές ιστορίες» φαίνεται ότι ήταν εξίσου καθηλωτικά κρίνοντας από την σχεδόν ίδια τηλεθέαση που κατάφεραν.

Για την χρονική στιγμή (ώρα, μέρα, μήνα) η απευθείας μετάδοση του ποδοσφαιρικού  αγώνα Φενερμπαχτσε-Μπενφίκα είχε συμπαθητική τηλεθέαση.

Σε ένα ακόμη Top 10- το δεύτερο στη σειρά- εμφανίστηκαν εκπομπές- τέσσερις για την ακρίβεια- με τηλεθέαση κάτω του 3%.

Υψηλή τηλεθέαση  πέτυχε την Τετάρτη (20/8) ο Alpha

Duffer brothers: Οι δημιουργοί του «Stranger Things» αποχωρούν από το Netflix για να συνεργαστούν με την Paramount

ΣΚΑΪ: Από Δευτέρα (25/8) οι πρώτοι της ενημέρωσης στα πόστα τους

