ΣΚΑΪ: Ακόμα νωρίτερα από όλους στη «μάχη» του primetime, φέτος – Πότε έχει πρεμιέρα το «Exathlon»

Ως συνήθως ο ΣΚΑΪ θα αναπτύξει το πρόγραμμα του για τη σεζόν 2025- 2026 νωρίτερα από τα άλλα κανάλια. Η έναρξη των ενημερωτικών εκπομπών του από την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου συμπίπτει με τον ομοειδών του ανταγωνισμού.

Το κανάλι του Φαλήρου και φέτος θα διαφοροποιηθεί ως προς τη στιγμή έναρξης προγραμμάτων στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης. Μάλιστα σε σχέση με πέρσι, όταν το πρώτο επεισόδιο του τοξικού ριάλιτι «Survivor» μεταδόθηκε στις 16/9, η εκκίνηση θα γίνει δύο εβδομάδες νωρίτερα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για τους μέχρι τώρα προγραμματικούς σχεδιασμούς του σταθμού, και – τουλάχιστον – τρείς από τον ανταγωνισμό και τις ελληνικές σειρές μυθοπλασίας.

Για μια ακόμη φορά στο primetime του σταθμού θα κυριαρχήσει ριάλιτι πρόγραμμα. Με το αθλητικό ριάλιτι «Exathlon» ο ΣΚΑΪ θέλει – όπως και πέρσι – να ανατοποθετηθεί στον ανταγωνισμό και να προλάβει να αναπτύξει συνήθεια τηλεθέασης ώστε να έχει κάνει «μαγιά» όταν αρχίσουν οι σειρές στα άλλα κανάλια και γίνει… της κακομοίρας στο διάστημα 21.00- 24.00.

Την άλλη Κυριακή, που θα έχει 31 ο μήνας, στις 21.00 ο σταθμός του Φαλήρου θα συστήσει στο τηλεοπτικό κοινό το «Exathlon» (που θα θυμίζει «Survivor») με παρουσιαστή τον Γιώργο Καράβα.

Η πρεμιέρα προφανώς και θα έχει διάρκεια σαν του «Μπεν Χουρ» ώστε το τηλεπαιχνίδι να ενέχει διάσταση διάδρασης, καθώς οι τηλεθεατές, ενόσω θα παρακολουθούν τις αντοχές εκείνων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα έχουν την ευκαιρία δοκιμάζουν και τις δικές τους.

Το νέο αθλητικό ριάλιτι θα αναπτυχθεί και στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού καλύπτοντας κάποιες ημέρες όλο το βραδινό τρίωρο, μεταδίδουν άνθρωποι κοντά στο κανάλι, και τουλάχιστον στην αρχή θα είναι σαν μονοδίαιτα καθώς τα επεισόδια του λέγεται ότι θα προβάλλονται τρείς (αν όχι τέσσερις) από τις πέντε καθημερινές.

