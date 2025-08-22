search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025
22.08.2025

Πτωτικές τάσεις τηλεθέασης επικράτησαν την Πέμπτη (21/8)

22.08.2025
Γενική καθίζηση κατέγραψε χθες η Nielsen στο τηλεοπτικό τοπίο με μόνον δύο εξαιρέσεις. Ο Alpha πάντως παρά την κυρίαρχη πτωτική τάση εξακολούθησε να προηγείται στις προτιμήσεις και με διαφορά τρεισήμισι μονάδων από τον ανταγωνισμό.

Θεαματικό ντεμαράζ έκανε χθες το Open στέλνοντας τον δείκτη τηλεθέασης στο 8,3% από 3,9% (την Τετάρτη) μεταβολή που πιστώνεται στην συγκέντρωση μερίδας τηλεθεατών στη συχνότητα του σταθμού χάρη στην απευθείας μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα Ριέκα- ΠΑΟΚ για την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Το Star επίσης, παρουσίασε μικρή μεταβολή με θετικό πρόσημο από μέρα σε μέρα στο μερίδιο του.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόφαση Πλεύρη-Γεωργιάδη: Με ακτινογραφία στον… αριστερό καρπό θα προσδιορίζεται η «οστική ηλικία» των ασυνόδευτων που αιτούνται άσυλο

ΚΟΣΜΟΣ

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι για τον Τραμπ – Ο ίδιος θα προτιμούσε «να μην παραστεί»

MEDIA

Πτωτικές τάσεις τηλεθέασης επικράτησαν την Πέμπτη (21/8)

ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο δράστης, ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του – Η εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση και οι 4 συλλήψεις

ΚΟΣΜΟΣ

Η κυβέρνηση της Δανίας καταργεί τους φόρους στον καφέ και τη σοκολάτα για να ανακουφίσει τα νοικοκυριά

LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αμοργού πάει στον εισαγγελέα τον Ιάσονα Αποστολόπουλο για μια παλαιστινιακή σημαία και λίγα συνθήματα

TRAVEL

Beach clubs που «δαγκώνουν»: Αυτά είναι τα πιο ακριβά στην Ευρώπη - Με ελάχιστη κατανάλωση που φτάνει έως και 1.500 ευρώ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ξαναζωντανεύει (βίντεο)

