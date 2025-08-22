Πτωτικές τάσεις τηλεθέασης επικράτησαν την Πέμπτη (21/8)

Γενική καθίζηση κατέγραψε χθες η Nielsen στο τηλεοπτικό τοπίο με μόνον δύο εξαιρέσεις. Ο Alpha πάντως παρά την κυρίαρχη πτωτική τάση εξακολούθησε να προηγείται στις προτιμήσεις και με διαφορά τρεισήμισι μονάδων από τον ανταγωνισμό.

Θεαματικό ντεμαράζ έκανε χθες το Open στέλνοντας τον δείκτη τηλεθέασης στο 8,3% από 3,9% (την Τετάρτη) μεταβολή που πιστώνεται στην συγκέντρωση μερίδας τηλεθεατών στη συχνότητα του σταθμού χάρη στην απευθείας μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα Ριέκα- ΠΑΟΚ για την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Το Star επίσης, παρουσίασε μικρή μεταβολή με θετικό πρόσημο από μέρα σε μέρα στο μερίδιο του.

