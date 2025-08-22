search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 10:53
22.08.2025 10:35

Κατερίνα Καραβάτου: Το «απρόοπτο» με το μάτι της – «Όσοι με είδαν το πρωί, κάπως σοκαρίστηκαν»

22.08.2025 10:35
Ανησυχία προκάλεσε για λίγο στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1 το γεγονός ότι το «Καλοκαίρι Παρέα» ξεκίνησε σήμερα χωρίς την Κατερίνα Καραβάτου αλλά με τον συνεργάτη της Νίκο Μισίρη.

Ο Νίκος Μισίρης εξήγησε πως η παρουσιάστρια είχε ένα «απρόοπτο» με το μάτι της αλλά τόνισε ότι θα εμφανιστεί κανονικα στη συνέχεια της εκπομπής.

Έτσι λοιπόν, μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα η Κατερίνα Καραβάτου εμφανίστηκε πλατό και εξήγησε πως λόγω μιας αλλεργίας που εμφάνισε στο μάτι της το προηγούμενο βράδυ, το πρόσωπό της είχε ελαφρώς παραμορφωθεί και χρειάστηκε να περάσει λίγη περισσότερη ώρα στο μακιγιάζ προκειμένου να ετοιμαστεί αναλογως.

«Καλημέρα! Είμαστε εδώ, Καλοκαίρι Παρέα, ακόμα και σε αυτές τις καταστάσεις. Το αντιμετώπισαν οι γιατροί πολύ άμεσα. Έπαθα μια πολύ μεγάλη αλλεργία, πάρα πολύ έντονη και ήμουν, θα έλεγε κανείς, παραμορφωμένη! Οι άνθρωποι που με είδαν πρωί πρωί, κάπως σοκαρίστηκαν», είπε η Κατερίνα Καραβάτου.

