«Πρώτο κύμα» ενημέρωσης από τη Δευτέρα και από πολύ πρωί

Είναι έτοιμοι τηλεοπτικοί σταθμοί και παρουσιαστές για την πρώτη αναμέτρηση της νέας σεζόν στη «μάχη» της ενημέρωσης και- βεβαίως- της τηλεθέασης.

Σε πρώτη φάση δύο σταθμοί θα κονταροχτυπηθούν στην πρωινή και μεταμεσημεριανή ζώνη με ενημερωτικές εκπομπές:

ΣΚΑΪ

Τη Δευτέρα 25/8 στις 05.00 η «Πρώτη εικόνα» με τους Άκη Παυλόπουλο – Μαίρη Καρούση… εγκαινιάζει τη σεζόν.

Στις 06.00 επιστρέφει η εκπομπή «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου – Άκη Παυλόπουλο.

Στο καπάκι στις 09.40 θα βγει στον αέρα η πρώτη της σεζόν εκπομπή «Αταίριαστοι» με τους Γιάννη Ντσούνο – Χρήστο Κούτρα,

Στις 11.45 θα είναι στις θέσεις τους, στο «Live You» οι Μαρία Αναστασοπούλου – Άρης Πορτοσάλτε.

Στο τέλος της άλλης βδομάδας, που είναι και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, επανακάμπτουν οι εκπομπές «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη, στις 05.30 και «Οι Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά– Γιώργο Γρηγοριάδη στις 09.40.

Open

Από 25/8 στις 06.00 αρχίζει η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Γιάννη Κολοκυθά -Μάνο Νιφλή.

Στις 10.00 θα λανσαριστεί η νέα ενημερωτική ζώνη του σταθμού, «10 ΠΑΝΤΟΥ» με τους Νίκο Στραβελάκη- Μίνα Καραμήτρου.

Πρεμιέρα στις 15.45 θα έχει η επίσης νέα καθημερινή «Καθαρές κουβέντες» με τους Σπύρο Χαριτάτο- Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου.

Από 30/8 και κάθε ΣΚ στις 06.00 θα βγαίνει στον αέρα το «Τώρα μαζί» με τους Χρύσα Φώσκολου –Χρήστος Τσιγουρής.

Mega

Στις «επάλξεις» της ενημέρωσης από τη Δευτέρα στις 15.40 θα βρίσκεται και ο Νίκος Ευαγγελάτος με το «Live news»

ΕΡΤNews

Τη Δευτέρα στις 06.00 εκκινούν οι «Συνδέσεις» με τους Κώστα Παπαχλιμιντζο- Κατερίνα Δούκα και το ερχόμενο Σάββατο μπαίνει σε ρυθμούς… χειμώνα η εκπομπή «Από τις 5» με τους Δημήτρη Κοτταρίδη- Νίνα Κασσιμάτη. Σταδιακά θα προστίθενται στο μενού και οι άλλες εκπομπές, ο προγραμματισμός των οποίων βρίσκεται σε εξέλιξη, ενημέρωναν νωρίτερα κύκλοι του Ραδιομεγάρου.

Το δεύτερο «κύμα» ενημερωτικών εκπομπών αναμένεται από 1η Σεπτεμβρίου.

