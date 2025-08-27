search
ΚΟΣΜΟΣ

27.08.2025 07:16

ΗΠΑ: Διαδηλωτής συνελήφθη διότι έβαλε φωτιά σε σημαία των ΗΠΑ, αψηφώντας τον πρόεδρο Τραμπ

27.08.2025 07:16
simaia new

Άνδρας συνελήφθη κοντά στον Λευκό Οίκο αφού έβαλε φωτιά σε αμερικανική σημαία, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπποινικοποιώντας αυτή την πράξη, ανακοίνωσε η αστυνομία χθες Τρίτη.

Η σύλληψη έγινε το βράδυ της Δευτέρας, μερικές ώρες αφού ο Ρεπουμπλικάνος υπέγραψε το εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει την επιβολή ποινής φυλάκισης ενός έτους σε όποιον βάζει φωτιά εσκεμμένα στο εθνικό σύμβολο των ΗΠΑ, παρότι το ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο με απόφασή του το 1989 είχε αποφανθεί πως διαμαρτυρίες του είδους δεν μπορούν να διώκονται λόγω της ελευθερίας της έκφρασης, θεμελιώδους δικαιώματος εγγεγραμμένου στο Σύνταγμα.

«Καίω αυτή τη σημαία σε ένδειξη διαμαρτυρίας εναντίον αυτού του παράνομου φασίστα προέδρου που έχει έδρα αυτό το οίκημα», είπε χρησιμοποιώντας τηλεβόα διαδηλωτής σε μικρό πάρκο όχι μακριά από τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με βίντεο που αναμεταδόθηκε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και μετέδωσαν επίσης αμερικανικά ΜΜΕ.

Δήλωσε κατόπιν πως υπηρέτησε στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις για να υπερασπιστεί το δικαίωμα των συμπατριωτών του «να εκφράζονται».

«Είναι δικαίωμά μας εγγυημένο από την Πρώτη Τροπολογία (σ.σ. του Συντάγματος των ΗΠΑ) να καίμε αυτή τη σημαία, ανεξαρτήτως του τι λέει ο πρόεδρος», επέμεινε.

Κατόπιν έβαλε φωτιά στη σημαία, στην οποία είχε περιχύσει κατά τα φαινόμενα εύφλεκτη ουσία.

Πράκτορες της Secret Service, της αστυνομικής υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένη με την προστασία πολιτικών στις ΗΠΑ, έσβησαν τη φωτιά χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρα και τον προσήγαγαν.

Η αστυνομία πάρκων επιβεβαίωσε χθες πως η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη, δυνάμει ομοσπονδιακού νόμου που απαγορεύει να βάζει κανείς φωτιά χωρίς άδεια των αρχών σε ομοσπονδιακά δημόσια πάρκα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε προχθές Τρίτη στην απόφαση του 1989, επιχειρηματολόγησε μολαταύτα ότι το να καίγεται η αμερικανική σημαία σε ορισμένες περιπτώσεις δεν προστατεύεται από την Πρώτη Τροπολογία, ιδίως όταν μπορεί «να υποκινήσει άμεση παράνομη ενέργεια».

Απαίτησε από το υπουργείο Δικαιοσύνης να «δώσει προτεραιότητα στην εφαρμογή» του εκτελεστικού διατάγματός του» με όσο πιο «πλήρη τρόπο» είναι «δυνατόν».

