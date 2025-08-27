Ιαπωνία: Το Τόκιο κατέγραψε ρεκόρ δέκα συνεχόμενων ημερών με θερμοκρασία 35° Κελσίου και πάνω

Το Τόκιο σημείωσε ρεκόρ 10 συνεχόμενων ημερών με θερμοκρασίες 35 °C ή υψηλότερες την Τετάρτη γεγονός άνευ ιστορικού προηγουμένου, όπως ανακοίνωσε η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA), καθώς η κλιματική αλλαγή προκαλεί κύματα καύσωνα σε όλο τον κόσμο.

Αυτή η ακολουθία ημερών με τόσο υψηλές θερμοκρασίες διαπιστώνεται «για πρώτη φορά αφότου άρχισαν να τηρούνται χρονικά» το 1875, τόνισε η JMA στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι οι καύσωνες γίνονται όλο και πιο έντονοι και συχνότεροι σε όλο τον κόσμο λόγω της κλιματικής αλλαγής που προκαλεί ο άνθρωπος, και η Ιαπωνία δεν αποτελεί εξαίρεση.

Οι Ιάπωνες μετεωρολόγοι προειδοποιούν εναντίον της άμεσης σύνδεσης ανάμεσα σε συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες –για παράδειγμα, καύσωνα σε μια δεδομένη περίοδο– και της μακροπρόθεσμης αύξησης της θερμοκρασίας στον πλανήτη. Μολαταύτα αναγνωρίζουν πως η αύξηση της θερμοκρασίας τροφοδοτεί τα τελευταία χρόνια απρόβλεπτα μετεωρολογικά φαινόμενα.

Η Ιαπωνία είχε φέτος τον πιο ζεστό Ιούνιο και Ιούλιο από την έναρξη της συλλογής δεδομένων το 1898, ενώ τον Αύγουστο η χώρα κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 41,8 °C στην κεντρική πόλη Ισεσάκι.

Οι ιαπωνικές Αρχές συνιστούν στους πολίτες να αναζητούν καταφύγιο σε κλιματιζόμενους χώρους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, προκειμένου να αποφύγουν την ηλίαση.

Οι ηλικιωμένοι στην Ιαπωνία – η οποία έχει τον δεύτερο γηραιότερο πληθυσμό στον κόσμο μετά το Μονακό – διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο.

Την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πυροσβεστικής και Διαχείρισης Καταστροφών, περισσότεροι από 8.400 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν στην Ιαπωνία και 12 από αυτούς πέθαναν.

Το καλοκαίρι του περασμένου έτους στην Ιαπωνία ήταν το πιο ζεστό που έχει καταγραφεί ποτέ, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του 2023 και ακολούθησε το πιο ζεστό φθινόπωρο από τότε που άρχισαν να καταγράφονται τα στοιχεία, πριν από 126 χρόνια.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι αγαπημένες κερασιές της Ιαπωνίας ανθίζουν νωρίτερα λόγω του θερμότερου κλίματος – ή μερικές φορές δεν ανθίζουν πλήρως – επειδή το φθινόπωρο και ο χειμώνας δεν είναι αρκετά κρύα για να προκαλέσουν την ανθοφορία.

Η περίφημη χιονοκάλυψη του όρους Φούτζι απουσίαζε για τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη περίοδο πέρυσι, εμφανιζόμενη μόνο στις αρχές Νοεμβρίου, σε σύγκριση με τον μέσο όρο των αρχών Οκτωβρίου.

Η ταχύτητα της αύξησης της θερμοκρασίας σε όλο τον κόσμο δεν είναι ομοιόμορφη.

Από τις ηπείρους, η Ευρώπη έχει σημειώσει την ταχύτερη αύξηση της θερμοκρασίας ανά δεκαετία από το 1990, ακολουθούμενη από κοντά από την Ασία, σύμφωνα με παγκόσμια στοιχεία της Αμερικανικής Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA).

Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποίησαν την περασμένη εβδομάδα ότι η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας έχει ολοένα και χειρότερες επιπτώσεις στην υγεία και την παραγωγικότητα των εργαζομένων, με τους χειρωνακτικούς εργάτες σε τομείς όπως η γεωργία, οι κατασκευές και η αλιεία να πλήττονται ιδιαίτερα.

Οι σχετικοί κίνδυνοι για την υγεία περιλαμβάνουν θερμοπληξία, αφυδάτωση, νεφρική δυσλειτουργία και νευρολογικές διαταραχές