Γαλλία: Το κίνημα «Les Essentiels France» που προκαλεί πονοκέφαλο στον Μακρόν – Οι ανησυχίες για… νέα «Κίτρινα Γιλέκα»

Φόβους για ένα νέο κύμα διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης ενόψει των τεταμένων διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό προκαλεί η εκστρατεία για το «κλείσιμο της Γαλλίας» στις 10 Σεπτεμβρίου.

«Στις 10 Σεπτεμβρίου, μπλοκάρετε τα πάντα! προτρέπει η εκστρατεία που υποστηρίζεται πλέον από ακροαριστερούς ακτιβιστές και συνδικάτα, ιδιαιτέρως μετά την ανακοίνωση του Γάλλου πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού στα μέσα Ιουλίου για περικοπές στον προϋπολογισμό ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η εκστρατεία «bloquons tout» (μπλοκάρετε τα πάντα), που ξεκίνησε αρχικά τον Μάιο στο TikTok, έχει επιταχυνθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενισχυμένη από πρώην συλλογικότητες των Κίτρινων Γιλέκων, ακροαριστερές προσωπικότητες και τμήματα της ριζοσπαστικής δεξιάς.

"Les Essentiels – France" Association loi 1091 par Julien Marissiaux sur Telegram, à l'origine de "bloquons tout"https://t.co/VOTEJVbnHQ — Mandrin (@Mandrin92) August 26, 2025

Τα αιτήματα των διαδηλώσεων παραμένουν ασαφή ή συγκεχυμένα, από αυξήσεις μισθών έως την παραίτηση της κυβέρνησης. Το ίδιο ισχύει και για τις τακτικές, που περιλαμβάνουν απεργίες, μποϊκοτάζ σούπερ μάρκετ, οδοφράγματα, ακόμη και εκκλήσεις για κατάληψη λιμανιών και δημόσιων κτιρίων, σημειώνει το Euractiv.

Σε στάση αναμονής οι υπηρεσίες ασφαλείας

Αν και η κλίμακα του κινήματος είναι ακόμη μικρή – περίπου 10.000 άτομα ακολουθούν τα κύρια κανάλια του στο Facebook και το Telegram – η πρόσφατη υποστήριξή του από την ακροαριστερή La France Insoumise (LFI) και το συνδικάτο των σιδηροδρομικών εργαζομένων Sud-Rail έχει ταράξει το πολιτικό κατεστημένο.

Η κυβέρνηση Μπαϊρού, που έχει ήδη αποδυναμωθεί από τα χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας ενόψει των κρίσιμων διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό, συγκάλεσε αυτή την εβδομάδα σύσκεψη για θέματα ασφάλειας.

«Το βρίσκω ανησυχητικό», παραδέχτηκε η Valérie Hayer, πρόεδρος της ομάδας Renew Europe στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προσθέτοντας ότι «πολλά παραμένουν ασαφή» σχετικά με το κίνημα.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας παρακολουθούν το κίνημα, αν και πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα δήλωσε ότι δεν υπάρχουν επί του παρόντος ενδείξεις ξένης επιρροής.

Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Ομοιότητες και διαφορές με τα «Κίτρινα Γιλέκα»

Αν και τώρα παρουσιάζεται ως αντίδραση στις περικοπές του προϋπολογισμού, η αρχική έκκληση για «αποκλεισμό των πάντων» εμφανίστηκε εβδομάδες πριν από την ανακοίνωση των μέτρων λιτότητας από τον Μπαϊρού, σε μια ανάρτηση σε έναν λογαριασμό TikTok με το όνομα «Les Essentiels France».

Σύμφωνα με τη Le Monde, ο ευρωσκεπτικιστικός λογαριασμός κέρδισε έδαφος αξιοποιώντας διαδικτυακά δίκτυα που συνδέονται με βετεράνους των διαδηλώσεων των «κίτρινων γιλέκων» που συγκλόνισαν τη Γαλλία από το 2018 έως το 2020. Το κανάλι TikTok και ένας ειδικός ιστότοπος προσφέρουν πλέον ρολόγια αντίστροφης μέτρησης και υλικό διαμαρτυρίας που μπορεί να μοιραστεί.

«Είναι πολύ πιο επαγγελματικό από ό,τι είχαμε δει με το κίνημα των «κίτρινων γιλέκων», όπου άτομα που δεν ήξεραν πώς να χρησιμοποιούν τις ομάδες του Facebook ξαφνικά έγιναν διαχειριστές σελίδων με εκατοντάδες χιλιάδες άτομα», δήλωσε η Louise Michel, διδακτορική φοιτήτρια που ασχολείται με τις κινητοποιήσεις μετά το κίνημα των «κίτρινων γιλέκων».

Ωστόσο, το κίνημα είναι επίσης πιο κατακερματισμένο, σύμφωνα με την Michel, και λιγότερο ενοποιητικό από τα κύματα διαμαρτυριών που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των πορειών «ελευθερίας» της εποχής του Covid.

Εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, ομάδες Telegram και λογαριασμοί Instagram όπως το grevemanifsblocages10septembre διαδίδουν πλέον αποκεντρωμένες εκκλήσεις για δράση και ανακοινώσεις για συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας στο Parc de la Villette του Παρισιού στις 28 Αυγούστου.

Απολιτίκ, αλλά με την υποστήριξη της Αριστεράς

Αν και επίσημα είναι μη κομματικό, το κίνημα γρήγορα προσέλκυσε την υποστήριξη της Αριστεράς.

Σε άρθρο του τον Αύγουστο στην εφημερίδα La Tribune, ο ηγέτης του LFI Ζαν Λικ Μελανσόν προέτρεψε τους υποστηρικτές του «να θέσουν τις υπηρεσίες τους στη διάθεση των τοπικών συλλογικοτήτων» που οργανώνουν την κινητοποίηση της 10ης Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την Michel, ακτιβιστές του LFI έχουν ήδη ενταχθεί σε ομάδες διαμαρτυρίας τις τελευταίες εβδομάδες – συχνά κρυφά, προσποιούμενοι τους απλούς πολίτες.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) έχει υιοθετήσει μια πιο προσεκτική στάση, δηλώνοντας ότι «παρακολουθεί στενά» την κατάσταση.

«Τα κίνητρα και οι τακτικές δεν είναι ακόμη σαφή, αλλά κατανοούμε την αγανάκτηση που κρύβεται πίσω από αυτό το αυθόρμητο κίνημα», δήλωσε η ευρωβουλευτής του PS Chloé Ridel.

Η ηγέτιδα των Πρασίνων Marine Tondelier δήλωσε την υποστήριξή της, αλλά προειδοποίησε τις πολιτικές οργανώσεις να μην «εκμεταλλεύονται τον αγώνα». Ορισμένοι διαδηλωτές έχουν ήδη εκφράσει την ενόχλησή τους για την προβολή του LFI.

«Ορισμένοι πολίτες δεν θέλουν πλέον να συμμετέχουν», δήλωσε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος χαιρέτισε την υποχώρηση των ακροδεξιών προσώπων.

Σκεπτικισμός στους ακροδεξιούς

Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, ορισμένοι βουλευτές του Εθνικού Συναγερμού (RN) της Μαρίν Λε Πεν είδαν τις διαδηλώσεις της 10ης Σεπτεμβρίου ως πολιτική ευκαιρία, αλλά η αυξανόμενη συμμετοχή αριστερών ομάδων έχει δημιουργήσει αμφιβολίες στην ακροδεξιά.

Είχαν ελπίδα να μεταφέρουν στους δρόμους τη δημοτικότητα του viral meme «Nicolas qui paie» – ένα σύμβολο των αστικών, μορφωμένων τριάνταρηδων που συνθλίβονται από τους φόρους και θυσιάζονται (τουλάχιστον κατά την άποψή τους) προς όφελος των αλλοδαπών.

Το RN προσπάθησε επίσης να διοχετεύσει την ενέργεια του κινήματος Gueux, το οποίο καταγγέλλει τον λεγόμενο «τιμωρητικό περιβαλλοντισμό» και επικρίνει τις κρατικές επιδοτήσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

«Οδεύουμε προς μια λαϊκή κινητοποίηση;» ρώτησε τον Ιούλιο ο βουλευτής του RN Matthias Renault.

Ωστόσο, τον Αύγουστο, παραπονιόταν ότι «η αριστερά έχει καταλάβει την 10η Σεπτεμβρίου».

Ο ευρωβουλευτής Matthieu Valet δήλωσε ότι υποστηρίζει «την εργατική Γαλλία, η οποία θα κάνει την φωνή της να ακουστεί στις 10 Σεπτεμβρίου», αλλά προτίμησε να «πολεμήσει τον αγώνα του δρόμου στην Εθνοσυνέλευση».

Το ακροδεξιό κόμμα βρίσκεται τώρα διχασμένο μεταξύ της προσπάθειας να προβάλλει την αξιοπιστία του ως κυβερνητικό κόμμα και της ανταπόκρισης στην οργή της εκλογικής του βάσης, με ορισμένα μέλη της βάσης να είναι πιθανό να συμμετάσχουν σε διαδηλώσεις ανεξάρτητα από την γραμμή του κόμματος.

Έρχεται «θερμό» φθινόπωρο – Μαζικά καλέσματα για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις

Ανεξάρτητα από την προσέλευση στις κινητοποιήσεις στις 10 Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση του Μπαϊρού προετοιμάζεται για ένα τεταμένο φθινόπωρο, καθώς αυξάνονται οι εκκλήσεις για διαδηλώσεις κατά των μέτρων λιτότητας για τον προϋπολογισμό του 2026.

En #France 🇫🇷, le gouvernement est en sursis, à moins de deux semaines d'un vote de confiance aux accents de moment de vérité.



Une incertitude qui pèse sur l'économie pic.twitter.com/QgNx1zxc3G — FRANCE 24 Français (@France24_fr) August 27, 2025

Η Sud-Rail έχει κηρύξει απεργία την ίδια ημέρα. Εν τω μεταξύ, οι οδηγοί ταξί, εξοργισμένοι από τις αλλαγές στους κανόνες για τις ιατρικές μεταφορές, σχεδιάζουν να «παγώσουν τη χώρα» στις 5 Σεπτεμβρίου με δράσεις που στοχεύουν σε αποθήκες καυσίμων, σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια και ακόμη και τα γεμάτα τουρίστες Ηλύσια Πεδία στο Παρίσι.

Οι φαρμακοποιοί, εξοργισμένοι από τις προτεινόμενες περικοπές στις αποζημιώσεις για τα φάρμακα, θα κλείσουν τα καταστήματά τους στις 18 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο από τις 27 Σεπτεμβρίου και μετά.

Pour Solidaires notamment, ce mouvement de blocage du 10 septembre «exprime la colère sociale multiforme et grandissante face aux annonces budgétaires du gouvernement Bayrou». → https://t.co/UiRxNNna3R pic.twitter.com/ShRkNsJWyY — Le Figaro (@Le_Figaro) August 27, 2025

Στο Παρίσι, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 38 δημόσιων νοσοκομείων – που εκπροσωπούν περίπου 100.000 εργαζόμενους στον τομέα της υγείας – θα πραγματοποιήσουν συνελεύσεις στις 25 Αυγούστου για να αποφασίσουν αν θα συμμετάσχουν στο κύμα απεργιών.

Όλα τα μεγάλα συνδικάτα θα συναντηθούν την 1η Σεπτεμβρίου για να συντονιστούν. Η επικεφαλής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργασίας (CGT), Sophie Binet, δεν έχει αποκλείσει τη συμμετοχή της στην ημέρα δράσης στις 10 Σεπτεμβρίου, αν και έχει τονίσει ότι ο στόχος της είναι να διασφαλίσει ότι η κινητοποίηση θα «διαρκέσει στο χρόνο».

Les Essentiels: Το νέο κίνημα και οι αρχές του

Σύμφωνα με το TF1 το κάλεσμα μέσω Telegram ξεκίνησε στις 21 Μαΐου 2025 από ένα συλλογικό σχήμα του βορείου τμήματος της Γαλλίας που φέρει το όνομα Essentiels.

Η ίδρυση του αποδίδεται στον Julien Marissiaux. Ο πυρήνας του εν λόγω κινήματος χαρακτηρίζεται από έντονα εθνικιστικό και αντιευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Μάλιστα, φαίνεται να υποστηρίζει τη διακοπή της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας (Frexit).

Διατυπώνονται, ακόμα, αιτήματα όπως γαλλική αυτονομία ως αντίβαρο στις επιβαλλόμενες, τεχνοκρατικές ευρωπαϊκές πολιτικές. Ο Julien Marissiaux που εμφανίζεται ως ο «πρωτεργάτης» των Les Essentiels, βρίσκεται εδώ και αρκετά χρόνια στο μικροσκόπιο των γαλλικών αρχών χωρίς ποτέ να έχει προσαχθεί.

Ο Marissiaux, όταν ρωτήθηκε πρόσφατα από δημοσιογράφους αναφορικά με το κίνημα της 10ης Σεπτεμβρίου, δεν πήρε θέση.

Η La Dépêche υποστηρίζει ότι το κίνημα έχει ιδρυθεί στη βορειοανατολική Γαλλία με ηγετική μορφή τον Marissiaux, στο πλαίσιο του αιτήματος για εθνική κυριαρχία.

Διαβάστε επίσης:

ΟΗΕ – Save the Children: Τα παιδιά της Γάζας αργοπεθαίνουν, δεν έχουν ούτε τη δύναμη να κλάψουν

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης του μακελειού στη Μινεσότα – Είχε εμμονή με τις μαζικές δολοφονίες

Nord Stream 2: Ταυτοποιήθηκαν έξι Ουκρανοί για την ανατίναξη του αγωγού – Εντάλματα σύλληψης από τους Γερμανούς