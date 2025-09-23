Σήμερα η ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ – Τι αναμένεται να πει για τη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σήμερα, Τρίτη.

Ο Τραμπ θα μιλήσει οκτώ μήνες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του, η οποία χαρακτηρίζεται από σοβαρές περικοπές σε ανθρωπιστικά ζητήματα και για σήμερα δεν έχει αφήσει να διαρρεύσουν πολλά από τα όσα θα πει στην ομιλία του.

Θεωρείται δεδομένο πάντως πως θα αναφερθεί στη Γάζα και την Ουκρανία (θα έχει και συνάντηση με τον Ζελένσκι εντός της ημέρας), πιθανότατα υπό το αφήγημα ότι ο ίδιος έχει «σταματήσει 7 πολέμους», ισχυρισμός που αμφισβητείται έντονα.

Ο Τραμπ, που θα έχει συνάντηση και με τον Νετανιάχου μέσα στην εβδομάδα (ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή) αναμένεται να στηρίξει τις επιχειρήσεις του Ισραήλ και να επιτεθεί στη Γαλλία και όσους αποφάσισαν να αναγνωρίσουν την κυβέρνηση της Παλαιστίνης, ισχυριζόμενος ότι «κάνουν δώρο στη Χαμάς και την τρομοκρατία».

Να σημειωθεί πως ΗΠΑ και Ισραήλ αποχώρησαν από την αίθουσα του ΟΗΕ χθες όταν και συζητήθηκε η αναγνώριση της Παλαιστίνης.

Η πιο ακροδεξιά κυβέρνηση στην ιστορία του Ισραήλ έχει δηλώσει ότι δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, καθώς συνεχίζει τον αγώνα της κατά της Χαμάς στη Γάζα.

Το Ισραήλ έχει προκαλέσει παγκόσμια καταδίκη για τη στρατιωτική του δράστη στην περιοχή, όπου έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 65.000 Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές.

