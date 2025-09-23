Το ΝΑΤΟ απειλεί τη Ρωσία με ενεργοποίηση του Άρθρου 5 – «Σταματήστε τις ανεύθυνες και απερίσκεπτες συμπεριφορές»

Τα μέλη του ΝΑΤΟ προειδοποίησαν σήμερα τη Ρωσία να σταματήσει τις «ανεύθυνες» και «απερίσκεπτες» συμπεριφορές εις βάρος κρατών – μελών του.

Οι τελευταίες εναέριες παραβιάσεις με drones ή μαχητικά αεροσκάφη πάνω από την Εσθονία, την Πολωνία, την Ρουμανία και χθες τη Δανία και τη Νορβηγία, αποδίδονται από τη Συμμαχία στους Ρώσους και και οι ίδιοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή, με εξαίρεση το περιστατικό με τα τρία αεροσκάφη πάνω από την Εσθονία.

Το ΝΑΤΟ προειδοποίησε με ενεργοποίηση του άρθρου 5, δηλαδή τη ρήτρα συλλογικής άμυνας που προβλέπει ότι μια επίθεση σε κράτος – μέλος του ΝΑΤΟ θεωρείται επίθεση σε όλους.

«Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες, οι οποίες είναι κλιμακωτές, ενέχουν κίνδυνο λανθασμένων υπολογισμών και θέτουν ζωές σε κίνδυνο. Αυτές οι ενέργειες πρέπει να σταματήσουν», τονίζει.

«Η απάντηση του ΝΑΤΟ στις απερίσκεπτες ενέργειες της Ρωσίας θα παραμείνει ισχυρή» προσθέτουν.

«Θα ενισχύσουμε περαιτέρω τις δυνατότητές μας και θα ενδυναμώσουμε την αποτρεπτική και αμυντική μας στάση, περιλαμβανομένης και της αποτελεσματικής αντιαεροπορικής άμυνας» αναφέρουν ακόμη ότι η Ρωσία «δεν θα πρέπει να έχει καμία αμφιβολία: Το ΝΑΤΟ και οι Σύμμαχοι θα χρησιμοποιήσουν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όλα τα αναγκαία στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα για να αμυνθούν και να αποτρέψουν κάθε απειλή από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Θα συνεχίσουμε να απαντούμε με τον τρόπο, τον χρόνο και στο πεδίο που θα επιλέξουμε. Η δέσμευσή μας στο Άρθρο 5 παραμένει αδιάρρηκτη».

Διαβάστε επίσης:

Σήμερα η ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ – Τι αναμένεται να πει για τη Γάζα

Η επιστήμη… αντεπιτίθεται και «αδειάζει» τον Τραμπ: Ασφαλής η παρακεταμόλη για τις εγκύους, δεν συνδέεται με τον αυτισμό

Αργεντινή: Καθώς το νεοφιλελεύθερο πείραμα του Μιλέι καταρρέει, οι ΗΠΑ τον στηρίζουν οικονομικα, με το… αζημίωτο