ΚΟΣΜΟΣ

23.09.2025 15:03

Το ΝΑΤΟ απειλεί τη Ρωσία με ενεργοποίηση του Άρθρου 5 – «Σταματήστε τις ανεύθυνες και απερίσκεπτες συμπεριφορές»

23.09.2025 15:03
nato route 44- new

Τα μέλη του ΝΑΤΟ προειδοποίησαν σήμερα τη Ρωσία να σταματήσει τις «ανεύθυνες» και «απερίσκεπτες» συμπεριφορές εις βάρος κρατών – μελών του.

Οι τελευταίες εναέριες παραβιάσεις με drones ή μαχητικά αεροσκάφη πάνω από την Εσθονία, την Πολωνία, την Ρουμανία και χθες τη Δανία και τη Νορβηγία, αποδίδονται από τη Συμμαχία στους Ρώσους και και οι ίδιοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή, με εξαίρεση το περιστατικό με τα τρία αεροσκάφη πάνω από την Εσθονία.

Το ΝΑΤΟ προειδοποίησε με ενεργοποίηση του άρθρου 5, δηλαδή τη ρήτρα συλλογικής άμυνας που προβλέπει ότι μια επίθεση σε κράτος – μέλος του ΝΑΤΟ θεωρείται επίθεση σε όλους.

«Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες, οι οποίες είναι κλιμακωτές, ενέχουν κίνδυνο λανθασμένων υπολογισμών και θέτουν ζωές σε κίνδυνο. Αυτές οι ενέργειες πρέπει να σταματήσουν», τονίζει.

«Η απάντηση του ΝΑΤΟ στις απερίσκεπτες ενέργειες της Ρωσίας θα παραμείνει ισχυρή» προσθέτουν.

«Θα ενισχύσουμε περαιτέρω τις δυνατότητές μας και θα ενδυναμώσουμε την αποτρεπτική και αμυντική μας στάση, περιλαμβανομένης και της αποτελεσματικής αντιαεροπορικής άμυνας» αναφέρουν ακόμη ότι η Ρωσία «δεν θα πρέπει να έχει καμία αμφιβολία: Το ΝΑΤΟ και οι Σύμμαχοι θα χρησιμοποιήσουν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όλα τα αναγκαία στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα για να αμυνθούν και να αποτρέψουν κάθε απειλή από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Θα συνεχίσουμε να απαντούμε με τον τρόπο, τον χρόνο και στο πεδίο που θα επιλέξουμε. Η δέσμευσή μας στο Άρθρο 5 παραμένει αδιάρρηκτη».

voiotia_62xroni_epithesi_2309_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Η 62χρονη επιτέθηκε σε δημοσιογράφο – Της γύρισε το χέρι και πέταξε κάτω το μικρόφωνο (video)

karystianou_maria_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση Καρυστιανού σε Φλωρίδη και Άρειο Πάγο με έγγραφα – ντοκουμέντα για την εκταφή των νεκρών – «Πώς η αλήθεια μπαζώνεται ξανά»

ektakto
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν

iasonas
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Τι έδειξε η νεκροψία-νεκροτομή για τον θάνατο του 20χρονου Ιάσονα – Για κατάθεση θα κληθούν οι ένοικοι της πολυκατοικίας

ANDRAS-FOTIA-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Δύο χρόνια φυλακή στον 32χρονο για τις σεξουαλικές επιθέσεις

DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

kalliopi-semertzidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες... Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

