22.09.2025 18:26

Μέτωπο 40 χωρών-μέλη του ΟΗΕ κατά της Ρωσίας – Στηρίζουν την Εσθονία για τις φερόμενες παραβιάσεις

22.09.2025 18:26
mig-31-syria-top

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, εκ μέρους 40 χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ αυτών η Ελλάδα και η Κύπρος, κατήγγειλε την φερόμενη παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τρία οπλισμένα ρωσικά MiG-31 στις 19 Σεπτεμβρίου 2025.

Τα αεροσκάφη, ισχυρίστηκε, παρέμειναν για 12 λεπτά στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, διείσδυσαν περίπου 100 χιλιόμετρα εντός της εσθονικής επικράτειας και έφθασαν σε απόσταση αναπνοής από το Ταλίν. Ήταν η τέταρτη παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία μέσα στο έτος, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η Ευρώπη, αν και ήδη είχε γκρεμιστεί το αφήγημα με τα περιβόητα drones, σε μια περίοδο που στήνεται αυξανόμενη ένταση στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας κι ένας νέος γύρος πολεμικής υστερίας.

Η ευρωπαϊκή προσπάθεια για εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Ουκρανικό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, σε μία περίοδο που γίνεται ανοιχτή συζήτηση για ανάπτυξη δυτικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, την ώρα μάλιστα που ειδικοί προειδοποιούν ότι πλησιάζει η κατάρρευση του Ουκρανικού στρατού.

Στη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Εσθονίας τονίστηκε ότι η ενέργεια αυτή δεν αφορά μόνο την Εσθονία, αλλά τη διεθνή κοινότητα συνολικά, καθώς εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο ρωσικών προκλήσεων εναντίον γειτονικών χωρών, όπως έδειξαν οι πρόσφατες παραβιάσεις της Πολωνίας και της Ρουμανίας, παράλληλα με τη συνεχιζόμενη εισβολή στην Ουκρανία.

Οι χώρες που υπέγραψαν τη δήλωση χαρακτήρισαν την κίνηση της Μόσχας «επικίνδυνη κλιμάκωση», παραβίαση του διεθνούς δικαίου και «προσβλητική» απέναντι στις διεθνείς προσπάθειες τερματισμού του πολέμου και αποκατάστασης της ειρήνης. Χαιρέτισαν, επίσης, την άμεση ανταπόκριση της Νότιας Κορέας, προεδρεύουσας του ΣΑ, στο αίτημα της Εσθονίας για κατεπείγουσα συνεδρίαση.

Κλείνοντας, κάλεσαν τη Ρωσία να τερματίσει άμεσα τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, να σταματήσει κάθε πρόκληση κατά των γειτόνων της και να σεβαστεί τις θεμελιώδεις αρχές της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ειρηνικής επίλυσης διαφορών, επισημαίνοντας ότι είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό όταν τέτοιες παραβιάσεις προέρχονται από Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Εντωμεταξύ, η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας προειδοποίησε σήμερα τη Ρωσία ότι οι εισβολές της σε επικράτεια χωρών του ΝΑΤΟ ενέχουν τον κίνδυνο μιας απευθείας ένοπλης σύγκρουσης και ότι η Συμμαχία θα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει πολεμικά αεροσκάφη που εισέρχονται στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.

«Οι απερίσκεπτες ενέργειές σας εγείρουν τον κίνδυνο μιας άμεσης ένοπλης αντιπαράθεσης μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας», δήλωσε η Ιβέτ Κούπερ στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

«Η Συμμαχία μας είναι αμυντική, αλλά να είστε σίγουροι ότι είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους ουρανούς και το έδαφος του ΝΑΤΟ».

Η Ρωσία κατηγόρησε σήμερα Δευτέρα 22/9 την Εσθονία, ότι ισχυρίζεται ψευδώς πως τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της, λέγοντας ότι το Ταλίν προσπαθεί να δημιουργήσει συγκρουσιακή ατμόσφαιρα.

H Μόσχα απάντησε ότι δεν έχει ακούσει την Εσθονία να λέει ότι έχει αποδεικτικά στοιχεία για να στηρίξει αυτή την κατηγορία.

Οι Ρώσοι πιλότοι ανέκαθεν επιχειρούσαν στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, πρόσθεσε.

