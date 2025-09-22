Κύπρος: Εγκύκλιος για σβήσιμο των συνθημάτων κατά της γενοκτονίας στη Γάζα με εντολή… Ισραηλινού υπουργού

Αντιδράσεις έχει ξεσηκώσει στην Κύπρο εγκύκλιος για το σβήσιμο των συνθημάτων κατά του Ισραήλ και της γενοκτονίας που διαπράττει στη Γάζα από δημόσιους χώρους στην Κύπρο.

Η εγκύκλιος εστάλη στις 11 Σεπτεμβρίου από τον Γενικό Διευθυντή του υπουργείου Εσωτερικών προς τους προέδρους της Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι στο μήνυμα του ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών επισημαίνει ότι η εγκύκλιος εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του υπουργού Διασποράς του Ισραήλ.

Μάλιστα, ακολουθώντας την πάγια γραμμή της κυβέρνησης Νετανιάχου ο υπουργός Διασποράς του Ισραήλ ονοματίζει τη λογοκρισία «δράση για τη καταπολέμηση του αντισημιτισμού».

Το μήνυμα του γενικού διευθυντή του υπουργείου Εσωτερικών

«Ηλεκτρονικό μήνυμα Υπουργού Διασποράς του Ισραήλ προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης με ημερ. 11.08.2025 και θέμα «Ενίσχυση των δράσεων για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και της υποκίνησης μίσους στην Κύπρο». Έχω οδηγίες να σας διαβιβάσω ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπουργού Διασποράς του Ισραήλ, το οποίο στάληκε μέσω του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, και να σας διαβιβάσω οδηγίες του κ. Υπουργού για άμεσο καθαρισμό των όποιων τέτοιων συνθημάτων στους δήμους και κοινότητες».

ΑΚΕΛ: «Κουμάντο σε αυτή τη χώρα κάνει το καθεστώς Νετανιάχου;»

Απαντήσεις ζητά το ΑΚΕΛ για την εγκύκιο, διερωτώμενο αν «κουμάντο στην χώρα κάνει το καθεστώς Νετανιάχου;».

Η εγκύκλιος «συνιστά ακόμα μια πράξη ντροπής αναφορικά με την στάση που τηρεί απέναντι στη γενοκτονία και την εθνοκάθαρση του παλαιστινιακού λαού», τονίζει και προσθέτει πως η «υποτακτική στάση απέναντι στο εγκληματικό καθεστώς Νετανιάχου».

«Η υπέρμετρη και επιλεκτική ευαισθησία της για την ρητορική μίσους δεν είναι τίποτα άλλο παρά πρόφαση για να σιγήσει κάθε έκφραση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό», καταλήγει.

Τα μαζεύει ο υπουργός Εσωτερικών της Κύπρου

Η επιστολή-υπενθύμιση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς την Ενωση Δήμων για εφαρμογή της νομοθεσίας που προβλέπει την παρέμβαση των τοπικών Αρχών σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εντοπίζονται συνθήματα που περιέχουν ρητορική μίσους, έγινε καθηκόντως. Εχω επικοινωνήσει με τον Πρόεδρο… September 21, 2025

Με ανάρτηση του ο υπουργός Εσωτερικων της Κύπρου, Κωνσταντίνος Ιωάννου επιχείρησε να κάνει damage control, κάνοντας λόγο για εφαρμογή της νομοθεσίας». «Η επιστολή-υπενθύμιση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς την Ενωση Δήμων για εφαρμογή της νομοθεσίας που προβλέπει την παρέμβαση των τοπικών Αρχών σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εντοπίζονται συνθήματα που περιέχουν ρητορική μίσους, έγινε καθηκόντως. Εχω επικοινωνήσει με τον Πρόεδρο της Ενωσης Δήμων Ανδρέας Βύρας και του έχω εξηγήσει την πρόθεση του Υπουργείου και το σκεπτικό της επιστολής, ως εκ τούτου θεωρώ ότι η περαιτέρω συντήρηση του θέματος, δεν δικαιολογείται».

