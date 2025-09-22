Επιστολή της Χαμάς στον Τραμπ: Ζητά εκεχειρία 60 ημερών και σε αντάλλαγμα θα απελευθερώσει τους μισούς ομήρους

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Επιστολή προς τον Ντόναλντ Τραμπ συνέταξε η Χαμάς, ζητώντας από τον Αμερικανό πρόεδρο να εγγυηθεί εκεχειρία 60 ημερών σε αντάλλαγμα για την άμεση απελευθέρωση των μισών Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Fox News που επικαλείται τόσο έναν ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ όσο και μια δεύτερη πηγή που εμπλέκεται άμεσα στις διαπραγματεύσεις, η επιστολή της Χαμάς αναμένεται να παραδοθεί στον Ντόναλντ Τραμπ αυτή την εβδομάδα.
Επισημαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί να διαδραματίσει ρόλο ειρηνοποιού στη διεθνή σκηνή, έχει ήδη καλέσει την παλαιστινιακή οργάνωση να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που αιχμαλώτισε κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 εναντίον του Ισραήλ.
