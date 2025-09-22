search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025
ΚΟΣΜΟΣ

Επιστολή της Χαμάς στον Τραμπ: Ζητά εκεχειρία 60 ημερών και σε αντάλλαγμα θα απελευθερώσει τους μισούς ομήρους

Επιστολή προς τον Ντόναλντ Τραμπ συνέταξε η Χαμάς, ζητώντας από τον Αμερικανό πρόεδρο να εγγυηθεί εκεχειρία 60 ημερών σε αντάλλαγμα για την άμεση απελευθέρωση των μισών Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Fox News που επικαλείται τόσο έναν ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ όσο και μια δεύτερη πηγή που εμπλέκεται άμεσα στις διαπραγματεύσεις, η επιστολή της Χαμάς αναμένεται να παραδοθεί στον Ντόναλντ Τραμπ αυτή την εβδομάδα.

Επισημαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί να διαδραματίσει ρόλο ειρηνοποιού στη διεθνή σκηνή, έχει ήδη καλέσει την παλαιστινιακή οργάνωση να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που αιχμαλώτισε κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 εναντίον του Ισραήλ.

mig-31-syria-top
ΚΟΣΜΟΣ

Μέτωπο 40 χωρών-μέλη του ΟΗΕ κατά της Ρωσίας – Στηρίζουν την Εσθονία για τις φερόμενες παραβιάσεις

famellos mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίκαιρη ερώτηση Φάμελλου προς Μητσοτάκη για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια

gaza 66510- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ώρα μηδέν για τη Γάζα: Δύο νοσοκομεία αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω των σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών

trump starmer
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τριγμοί με ΗΠΑ λόγω Παλαιστίνης

anthropos-ton-petralonon_2209_1460-820_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Άνθρωπος των Πετραλώνων: Νέα μελέτη τον τοποθετεί στα 286.000 χρόνια – Αντιπαράθεση του ΥΠΠΟ με το ΑΠΘ

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

kalliopi-semertzidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες... Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

vietnam1
ΜΟΥΣΙΚΗ

Το Βιετνάμ κέρδισε τη «ρωσική Eurovision» - Απέσυραν την ελληνικής καταγωγής Vassy οι ΗΠΑ

1 / 3